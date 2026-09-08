Nữ ca sĩ Vbiz thông báo chia tay bạn trai sau 5 năm yêu

Cặp đôi này từng đồng hành cùng nhau trong công việc, thường xuyên thể hiện tình cảm trước khi đường ai nấy đi.

Sáng 8/9, ca sĩ Du Uyên bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai sau 5 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cho biết cả hai kết thúc mối quan hệ trong êm đẹp, không trách móc hay oán giận và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi đường ai nấy đi. Đáng chú ý, Du Uyên còn thoải mái chia sẻ lại những khoảnh khắc cả hai từng bên nhau như một cách khép lại chặng đường tình cảm.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "5 năm là một chặng đường đủ dài để hai người hiểu nhau, thương nhau, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau đi qua rất nhiều điều. Đến hôm nay, chúng ta chọn dừng lại không phải vì những gì đã có không còn ý nghĩa, mà bởi cả hai đều hiểu rằng có những mối quan hệ đẹp nhất khi được khép lại đúng lúc.

Từ người yêu trở thành bạn. Không oán trách, không tiếc nuối, cũng không cần phải xoá đi những ký ức đã từng rất đẹp. Nếu có một bài hát dành cho chúng ta, thì có lẽ đó sẽ là "Kết thúc đẹp của hai ta. Một cái kết không phải để buồn, mà để biết ơn. Biết ơn vì 5 năm đã từng có nhau. Và trưởng thành đủ để mỉm cười, bước tiếp về phía cuộc đời riêng của mỗi người. Chúc chúng ta, từ một ngày không còn là "chúng ta", vẫn có thể bình yên và tử tế với nhau".

Du Uyên thông báo chia tay bạn trai sau 5 năm bên nhau

Thay vì đề cập đến nguyên nhân hay những khúc mắc trong mối quan hệ, cô lựa chọn nhìn lại 5 năm bên nhau bằng sự trân trọng. Việc vẫn giữ lại những hình ảnh cũ cũng cho thấy nữ ca sĩ và người cũ có hành xử văn minh sau đổ vỡ.

Du Uyên là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ qua loạt sản phẩm âm nhạc được yêu thích như Bánh mì không, Gói xôi vội, Emme, Khó vẽ nụ cười... Trước mối tình kéo dài 5 năm vừa khép lại, nữ ca sĩ từng trải qua chuyện tình ồn ào với Đạt G.

Du Uyên vẫn làm bạn, văn minh với người cũ sau khi kết thúc

Bạn trai cũ của Du Uyên sau đó là El Anh Thoại, đến từ TP.HCM. Anh từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), hiện hoạt động kinh doanh và là chủ một local brand được nhiều bạn trẻ biết đến. Trong thời gian yêu nhau, Du Uyên từng dành nhiều lời tích cực cho bạn trai.

Cô cho biết Anh Thoại là người hiền lành, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tiếp thêm động lực để cô quay trở lại với âm nhạc. Đặc biệt, anh không đặt nặng hay phán xét quá khứ của nữ ca sĩ. Du Uyên từng chia sẻ về bạn trai: "Anh ấy nói rằng: Ai cũng có quý nhân trong đời. Và anh ấy là quý nhân của tôi".

Trong quá khứ, Du Uyên từng dành nhiều lời khen cho bạn trai cũ

Ảnh: FBNV