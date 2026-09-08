Việt Anh bị nói suốt ngày khoe tình cảm với Quỳnh Nga

Sau khoảng 7 năm liên tục vướng tin đồn, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026.

Sau khoảng 1 tháng công khai tình cảm, mối quan hệ của Quỳnh Nga và Việt Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây, Việt Anh đăng tải hình ảnh cùng Quỳnh Nga trong một khoảnh khắc khá tình tứ.

Khi nữ diễn viên đang tập trung chụp hình trong một studio, nam diễn viên đã gây bất ngờ bằng cách tặng một bó hoa hồng lớn. Ngay khi thấy bạn trai làm hành động này, Quỳnh Nga liền cười tươi thể hiện rõ sự hạnh phúc.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Bên cạnh những bình luận chúc hạnh phúc, một tài khoản để lại lời nhận xét tiêu cực: "Suốt ngày khoe". Trước bình luận này, Việt Anh không né tránh mà trực tiếp đáp trả: "Khổ quá, tặng hoa cũng không được".

Việt Anh chia sẻ video tình cảm bên Quỳnh Nga. Nguồn: FBNV

ezgif-Nam diễn viên bí mật chuẩn bị bó hoa hồng để tặng bạn gái. Nguồn: FBNV

Anh lên tiếng đáp trả khi bị phản ứng tiêu cực vì liên tục đăng tải hình ảnh bên nửa kia. Ảnh: chụp màn hình

Việt Anh và Quỳnh Nga từng có nhiều năm là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trước khi chính thức trở thành một cặp. Tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu rộ lên từ năm 2019, đặc biệt sau khi cả hai cùng tham gia bộ phim Sinh tử. Sự ăn ý trên màn ảnh cùng loạt khoảnh khắc thân mật ngoài đời khiến họ liên tục được khán giả "đẩy thuyền". Tuy nhiên, trong nhiều năm, cả hai đều phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

Đặc biệt, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc, sự kiện, chuyến du lịch hay những khoảnh khắc đời thường. Không ít lần, cả hai có những hành động thân mật khiến người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền".

Tuy nhiên, trong thời gian dài, Việt Anh và Quỳnh Nga vẫn không chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Những hình ảnh mới nhất vì thế tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận, nhất là khi Việt Anh ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc có phần ngọt ngào bên nữ diễn viên. Cho tới tháng 7/2026, cặp đôi mới chính thức xác nhận mối quan hệ.

Cả hai từng hợp tác trong nhiều dự án phim. Sự ăn ý trên màn ảnh cùng những khoảnh khắc thân thiết ngoài đời khiến cặp đôi nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm. Ảnh: FBNV

Sau khoảng 7 năm liên tục vướng tin đồn, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026. Cả hai đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trong chuyến đi Nga, trong đó Việt Anh có nhiều hành động chăm sóc, dỗ dành và bế Quỳnh Nga. Sau đó, Việt Anh xác nhận hai người đã chính thức yêu nhau khoảng một năm trước khi công khai.

Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm hơn trước. Họ thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các buổi gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Đáng chú ý, cả hai cũng đã mua nhà chung và đang cùng lên kế hoạch thiết kế, xây dựng.