"Tình tin đồn" của Lisa tuyên bố kết hôn sau phốt ngoại tình, danh tính vị hôn thê gây ngỡ ngàng

Nam diễn viên được mệnh danh là "quốc bảo" cuối cùng đã trở thành chồng người ta.

Vào đêm ngày 6/9, nam diễn viên đình đám Nhật Bản Sakaguchi Kentaro bất ngờ tự thông báo đã kết hôn với 1 phụ nữ không phải người nổi tiếng. Tài tử sinh năm 1991 trấn an người hâm mộ rằng hôn nhân sẽ không làm thay đổi cam kết của anh đối với sự nghiệp: “Với tư cách là một diễn viên, tôi hy vọng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa từ bây giờ”.

Sakaguchi Kentaro đã chọn cách giữ kín thông tin về người vợ của mình. Ngoài việc mô tả vợ là người không nổi tiếng, "tình tin đồn Lisa" không tiết lộ tên, tuổi, thời gian hai người bên nhau hay bất kỳ chi tiết nào khác về danh tính của cô. Thông báo đột ngột này đã thu hút sự chú ý đặc biệt do những tin đồn về đời sống tình cảm trước đây của "quốc bảo" Nhật Bản.

Sakaguchi Kentaro đột ngột tuyên bố kết hôn với bạn gái không phải người nổi tiếng. Ảnh: X

Trước đó vào ngày 9/9/2025, showbiz Nhật Bản rung chuyển khi tờ Shukan Bunshun cho biết họ sẽ "bóc phốt" tình ái của nam diễn viên Sakaguchi Kentaro. Theo Shukan Bunshun, tài tử này đang "bắt cá 2 tay". Anh hiện hẹn hò và chung sống với 1 nhà tạo mẫu tóc lớn hơn 3 tuổi tại 1 căn hộ cao cấp ở Tokyo, nhưng vẫn lén mập mờ với 1 nữ diễn viên nổi tiếng khác. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là người phụ nữ mà anh sẽ kết hôn hay không.

Đến ngày 10/9/2025, Shukan Bunshun công bố người mà Sakaguchi Kentaro qua lại mập mờ là "ngọc nữ" Nagano Mei. Bộ đôi này từng Kamen Byoto (2019), đều là đại sứ của thương hiệu Prada, và bị "Dispatch Nhật Bản" bóc phốt ngoại tình. Từ hồi tháng 5, Nagano Mei đã bị phơi bày việc qua lại với đàn ông đã có vợ, hẹn hò cùng lúc nam diễn viên Kei Tanaka và Kim Moo Joon. Nếu tính cả Sakaguchi Kentaro, minh tinh này "bắt cá đến 3 tay". Ồn ào này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của những nhân vật liên quan.

Sakaguchi Kentaro bị "bóc phốt" chung sống với bạn gái...

... và ngoại tình với Nagano Mei. Ảnh: X

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991 trong 1 gia đình trung lưu ở Tokyo, Nhật Bản. Anh hoàn toàn không có nền tảng nghệ thuật. Trước khi bước vào showbiz, Sakaguchi Kentaro là 1 sinh viên bình thường của Đại học Hosei, chuyên ngành Văn học Nhật Bản. Bước ngoặt đối với cuộc đời anh chàng mở ra từ năm 2010, khi anh tham gia cuộc thi người mẫu của tạp chí Men’s Non-no. Với chiều cao 183 cm, gương mặt góc cạnh và phong cách lạnh lùng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn runway và tạp chí thời trang. Sakaguchi Kentaro làm người mẫu cho tạp chí này đến 7 năm liền.

Từ năm 2014, nam nghệ sĩ thử sức với vai trò diễn viên và gây ấn tượng qua các phim Shanti Days 365 Days, Happy Breath Yokokuhan: The Pain... Anh được mệnh danh là "trai đẹp mặt muối", "quốc bảo" của màn ảnh Nhật Bản. Trong năm qua, Sakaguchi Kentaro trở thành gương mặt nghệ sĩ quốc tế rất được yêu mến ở showbiz Hàn Quốc.

Sakaguchi Kentaro bước vào showbiz bằng nghề người mẫu...

... sau đó chuyển sang đóng phim. Ảnh: X

Tên tuổi anh càng thêm nổi tiếng sau khi đóng vai người bạn trai trong MV Dream của Lisa (BLACKPINK). "Phản ứng hóa học" ăn ý của bộ đôi khiến họ vướng tin đồn hẹn hò. Dù vậy, tin đồn này đã nhanh chóng chìm xuồng sau khi Sakaguchi Kentaro bị Shukan Bunshun bóc trần đời tư ồn ào.

Ảnh: X

Sakaguchi Kentaro đóng vai người bạn trai trong MV Dream của Lisa (BLACKPINK). Ảnh: X



Nguồn: Koreaboo