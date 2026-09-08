Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz.

Vào ngày 7/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát từ ngày 3/9. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái, khi gia đình của cố diễn viên Kim Sae Ron đệ đơn kiện Kim Soo Hyun với cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ em. Gia đình cho rằng Kim Soo Hyun đã có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, cố diễn viên đã bị lạm dụng tình dục và tinh thần, bao gồm cả cáo buộc dụ dỗ.



Chính thức khép lại vụ án Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron sau 16 tháng điều tra. Ảnh: X

Vào thời điểm đó, gia đình tuyên bố: “Kim Soo Hyun đã ép buộc Kim Sae Ron tham gia vào các hành vi tục tĩu và lạm dụng tình dục, bao gồm cả quấy rối tình dục, bắt đầu từ kỳ nghỉ đông năm 2 trung học cơ sở (lớp 8), khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên”. Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero - cũng đã đệ đơn kiện ngược lại Kim Soo Hyun vì cáo buộc đưa ra lời vu khống, sau khi Kim Soo Hyun kiện ông tội phỉ báng.

Luật sư Ko Sang Rok, người đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, giải thích rằng theo Luật Phúc lợi Trẻ em Hàn Quốc thì “trẻ em” được hiểu là người dưới 18 tuổi. Ông cho biết cuộc điều tra đã xem xét các tình tiết xung quanh mối quan hệ và hành vi lạm dụng bị cáo buộc, bao gồm cả giai đoạn trước khi Kim Sae Ron tròn 18 tuổi, vào năm 3 trung học (lớp 12), khi đó cô 19 tuổi theo tuổi Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh “Cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở một số giai đoạn nhất định trong thời thơ ấu của người quá cố”, đồng thời cho biết thêm rằng các cáo buộc đã được xem xét một cách toàn diện, bao gồm cả giai đoạn xung quanh năm 3 trung học, giai đoạn thường được coi là tuổi vị thành niên.

Luật sư phía Kim Soo Hyun cho biết vụ án đã được điều tra kỹ càng. Ảnh: X

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6. Phiên tòa đầu tiên của Kim Se Ui dự kiến diễn ra vào ngày 14/8, đã bị hoãn lại sau khi ông yêu cầu được xét xử có sự tham gia của nguyên đơn.

Kim Se Ui đã bị truy tố. Ảnh: X

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Tuy nhiên, sự trở lại của Kim Soo Hyun đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong công chúng.

Kim Soo Hyun tái xuất trên truyền hình Indonesia. Ảnh: X

Nguồn: Starnews