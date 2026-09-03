Kim Soo Hyun quay lại showbiz không hề dễ dàng

Kim Soo Hyun có thể đã trở lại hoạt động, nhưng những tranh cãi xung quanh anh vẫn chưa hề chấm dứt.

Vào ngày 1/9, ban tổ chức lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2026 thông báo Kim Soo Hyun sẽ tham gia với tư cách người trao giải. AAA năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-6/12 tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Đây sẽ là lễ trao giải thứ 2 Kim Soo Hyun tham gia sau khi tái xuất, sau The Fact Music Awards vào ngày 19/9.

Tuy nhiên, tin tức về việc Kim Soo Hyun tham gia AAA 2026 đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nam diễn viên này vẫn tiếp tục được mời đến các lễ trao giải lớn. Sự trở lại của Kim Soo Hyun hiện vẫn gây rất nhiều tranh cãi dù anh đã được cảnh sát tuyên bố vô tội trong cáo buộc hẹn hò nữ diễn viên Kim Sae Ron ở độ tuổi vị thành niên.

Bất chấp những diễn biến đó, nhiều người vẫn kịch liệt phản đối sự trở lại của Kim Soo Hyun. Thậm chí nhiều người tuyên bố sẽ tẩy chay AAA 2026 đến cùng nếu không loại bỏ nam diễn viên. Những cư dân mạng này liên tục cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với trẻ vị thành niên và kêu gọi bảo vệ các thần tượng trẻ tuổi sẽ tham dự sự kiện. Nhiều người khác cảm thấy chưa đủ sẵn sàng chào đón nam diễn viên sinh năm 1988 trở lại showbiz.

Cư dân mạng phát động phong trào tẩy chay Kim Soo Hyun tại AAA 2026. Ảnh: X

Đáp lại những bình luận tẩy chay, nhiều fan bênh vực chỉ ra kết quả điều tra vô tội cho phép Kim Soo Hyun tiếp tục sự nghiệp của mình. Phản ứng trái chiều này làm nổi bật những tranh cãi vẫn tiếp diễn xung quanh nam diễn viên ngay cả khi anh bắt đầu trở lại với công chúng. Ban tổ chức AAA 2026 vẫn chưa lên tiếng công khai về những lời chỉ trích xung quanh việc Kim Soo Hyun được chọn làm người trao giải.

Hiện tại, những tên tuổi xác nhận tham gia AAA 2026 bên cạnh Kim Soo Hyun gồm có diễn viên Michieda Shunsuke, Park Ji Hwan, Eum Moon Suk và Heo Sung Tae. Dàn ca sĩ bao gồm các nhóm như RESCENE, MEOVV, Hearts2Hearts và ITZY. Kim Soo Hyun có thể đã trở lại hoạt động, nhưng những tranh cãi xung quanh anh vẫn chưa hề chấm dứt.

Hiện tại, những tên tuổi xác nhận tham gia AAA 2026 bên cạnh Kim Soo Hyun gồm có diễn viên Michieda Shunsuke, Park Ji Hwan, Eum Moon Suk và Heo Sung Tae. Ảnh: Allkpop

Sau hơn 1 năm bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành viên, Kim Soo Hyun đã được minh oan. Vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) đã ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không.

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Tòa tuyên bố Kim Soo Hyun vô tội. Ảnh: X

Bên đưa ra cáo buộc - Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Research Institute - đã bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm phỉ báng thông qua việc phát tán thông tin sai sự thật, quấy rối, phân phối trái phép tài liệu quay phim, âm mưu cưỡng ép và âm mưu tống tiền. Cảnh sát xác định đoạn ghi âm do Kim Se Ui công bố là một tập tin giả mạo được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, các cuộc hội thoại KakaoTalk được cho là có liên quan cũng đã bị thao túng.

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Tài tử xứ Hàn góp mặt trong hoạt động với tư cách khách mời đặc biệt. Đây cũng là màn xuất hiện đầu tiên của nam diễn viên sinh năm 1988 trên sóng truyền hình sau khi tạm ngừng hoạt động khoảng 1 năm rưỡi vì ồn ào tình ái liên quan tới Kim Sae Ron.

Kim Soo Hyun tái xuất trên truyền hình Indonesia. Ảnh: X

Tại đây, tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới đã giao lưu với người hâm mộ Indonesia, tham gia phỏng vấn với truyền thông địa phương và góp mặt trong các tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Tại đây, Kim Soo Hyun đã được đông đảo người hâm mộ chào đón nhiệt tình. Đáp lại tình cảm từ khán giả, Kim Soo Hyun đã không giấu được biểu cảm xúc động sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình.

Đặc biệt, netizen đã đổ dồn sự chú ý vào vẻ ngoài gầy gò, hốc hác của tài tử họ Kim sau ồn ào hẹn hò trẻ vị thành niên. Nhiều khán giả nhận xét, nam diễn viên 8X trông có phần khác lạ so với trước đây. Dù Kim Soo Hyun luôn nở nụ cười trên môi khi xuất hiện trước khán giả Indonesia nhưng không khó để nhận ra vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh. 1 bộ phận netizen nhận định, nam diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại được trạng thái tinh thần tốt nhất sau vụ lùm xùm tình ái gây chấn động dư luận.

Nam diễn viên trông khá gầy trong lần tái xuất. Ảnh: X

Trong 1 diễn biến khác, Kim Soo Hyun đã thắng kiện thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Mido chống lại công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun, phán quyết rằng không có căn cứ để chấm dứt hợp đồng. Vào năm 2020, Mido ký hợp đồng với Kim Soo Hyun làm người mẫu quảng cáo và sau đó gia hạn hợp đồng hàng năm. Tháng 11/2024, hãng đồng hồ này đã trả 900 triệu won (16,9 tỷ đồng) để gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Tuy nhiên, sau khi những tranh cãi xung quanh Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron nổi lên, Mido đã chấm dứt thỏa thuận và đệ đơn kiện đòi lại phần tiền đã trả tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng, tương đương 570 triệu won (10,7 tỷ đồng).

Công ty Mido lập luận rằng giá trị thương mại của Kim Soo Hyun với tư cách là người mẫu đã bị tổn hại, khiến việc chấm dứt hợp đồng là hợp lý và cần được hoàn trả một phần phí hợp đồng. Công ty Gold Medalist phản bác lại, cho rằng tranh chấp bắt nguồn từ những cáo buộc bịa đặt do bên thứ 3 đưa ra và bản thân Kim Soo Hyun không phạm bất kỳ lỗi nào có thể biện minh cho việc chấm dứt hợp đồng. Cuối cùng, tòa án đã đứng về phía Gold Medalist và bác bỏ yêu cầu của Mido.

Kim Soo Hyun thắng lớn trong vụ kiện 10,7 tỷ đồng. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop