Nam MC nổi tiếng đột tử tại đài phát thanh - truyền hình vì nhồi máu cơ tim

Tình trạng sức khỏe của sao nam này chuyển biến xấu nhanh đến mức người xung quanh chỉ vừa kịp bấm số gọi cấp cứu, anh đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngày 2/9, tờ Sohu đưa tin nam MC nổi tiếng Thư Khải được thông báo đã qua đời ở tuổi 50. Đồng nghiệp, bạn bè thân thiết cho biết sự ra đi của Thư Khải diễn ra vô cùng đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào từ trước. Theo đó, vào ngày 26/8, Thư Khải đến Đài Phát thanh và Truyền hình Vũ Hán làm việc như bình thường. Trong lúc xem kịch bản trước buổi ghi hình, nam MC bất ngờ ngã khuỵu, ngất xỉu. Tình trạng sức khỏe của Thư Khải chuyển biến xấu nhanh đến mức người xung quanh chỉ vừa kịp bấm số gọi cấp cứu, sao nam này đã trút hơi thở cuối cùng.

Thư Khải ra đi bất ngờ, thậm chí không kịp để lại lời trăn trối, khép lại hành trình gắn bó với công việc dẫn chương trình mà anh yêu thích đầy đáng tiếc. Theo gia đình, Thư Khải được xác định đột tử vì bị nhồi máu cơ tim cấp tính - căn bệnh đáng sợ này làm tim ngừng đập và gây tử vong chỉ trong vài phút.

Thư Khải đột tử tại nơi làm việc vì bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Ảnh: Sohu.

Những người từng quen biết Thư Khải chia sẻ họ khó lòng chấp nhận sự thật này. Trước ống kính máy quay cũng như ngoài đời, nam MC vốn là một người luôn tràn đầy sức sống, tinh thần lạc quan, yêu đời và có nhiều sở thích. Thư Khải đam mê lái mô tô hơn 20 năm qua, thường xuyên tham gia các chuyến đi phượt đường dài bằng xe phân khối lớn. Những lúc rảnh rỗi, nam nghệ sĩ còn thích đến các lễ hội âm nhạc để tận hưởng cuộc sống. Trước khi đột ngột qua đời, Thư Khải vẫn rất khỏe mạnh, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chính vì vậy, không ai nghĩ rằng nam MC lại có thể mắc bệnh nặng rồi ra đi đột ngột như vậy.

Thư Khải bắt đầu sự nghiệp với vai trò người dẫn chương trình cho kênh thiếu nhi. Nhờ phong cách dẫn dắt gần gũi, nhẹ nhàng cùng nghiệp vụ vững vàng, Thư Khải được công nhận với chức danh phát thanh viên cấp một, là một trong những gương mặt MC truyền hình được yêu mến bậc nhất Trung Quốc. Ở tuổi 50, Thư Khải đang bước vào giai đoạn sự nghiệp chín muồi, sở hữu nhiều kinh nghiệm và có cuộc sống gia đình ổn định. Việc một người vốn yêu thích vận động, thường xuyên hoạt động thể chất và luôn duy trì trạng thái khỏe mạnh như anh bất ngờ qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Sự ra đi đột ngột của nam MC nổi tiếng khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả vô cùng tiếc thương. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu