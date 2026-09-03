Chiếc váy lạ nhất thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Venice 2026

Trước buổi công chiếu phim Ink, Clooney được nhận giải Sư tử vàng Thành tựu trọn đời tại Venice. Trong gần 30 năm sự nghiệp, kể từ lần đầu tham dự Liên hoan phim Venice với Out of Sight, thành phố này đã gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời George Clooney. Đây là nơi ông tổ chức đám cưới tại khách sạn Aman Venice, đồng thời là nơi Good Night, and Good Luck được ra mắt - phim mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images/BackGrid.