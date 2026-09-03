Lee Byung Hun và vợ chiếm trọn chú ý giữa dàn sao quyền lực

Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung gây chú ý với những cử chỉ tình tứ, quan tâm lẫn nhau. Nữ diễn viên xuất hiện với bộ váy đen thanh lịch, được chồng dìu xuống xe. Họ kết hôn từ năm 2013, đến nay đã có một trai, một gái. Lee Byung Hun từng vướng scandal ngoại tình với hai cô gái trẻ năm 2014 khi vợ anh đang mang thai. Nhưng nhờ tài năng diễn xuất Lee Byung Hun vẫn là ngôi sao điện ảnh được săn đón bậc nhất tại Hàn Quốc. Về phía Lee Min Jung, cô thỉnh thoảng mới tham gia diễn xuất, chủ yếu dành thời gian để chăm sóc gia đình. Năm 2025, Lee Min Jung trở lại với bộ phim Villains (Cuộc chơi của kẻ ác).