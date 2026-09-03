Lee Byung Hun và vợ chiếm trọn chú ý giữa dàn sao quyền lực

Cặp sao Lee Byung Hun và Lee Min Jung xuất hiện trên thảm đỏ cùng nhiều nghệ sĩ hạng A của Hàn Quốc khác như Lee Jung Jae, đạo diễn Park Chan Wook, Ha Ji Won.
Chiều 2/9, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như Lee Jung Jae, đạo diễn Park Chan Wook, Ha Ji Won, Choi Ji Woo, Lee Young Ae, Byeon Woo Seok, Jung Hae In, diễn viên Hollywood Ansel Elgort... đã tham dự sự kiện CJ Night in Celebration of Frieze Seoul, tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum ở Hannam-dong, Seoul.
Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung gây chú ý với những cử chỉ tình tứ, quan tâm lẫn nhau. Nữ diễn viên xuất hiện với bộ váy đen thanh lịch, được chồng dìu xuống xe. Họ kết hôn từ năm 2013, đến nay đã có một trai, một gái. Lee Byung Hun từng vướng scandal ngoại tình với hai cô gái trẻ năm 2014 khi vợ anh đang mang thai. Nhưng nhờ tài năng diễn xuất Lee Byung Hun vẫn là ngôi sao điện ảnh được săn đón bậc nhất tại Hàn Quốc. Về phía Lee Min Jung, cô thỉnh thoảng mới tham gia diễn xuất, chủ yếu dành thời gian để chăm sóc gia đình. Năm 2025, Lee Min Jung trở lại với bộ phim Villains (Cuộc chơi của kẻ ác).
Theo Naver, CJ Night là sự kiện mở đầu cho hội chợ nghệ thuật toàn cầu Frieze. Đây là lần thứ ba CJ Group tổ chức sự kiện này, trước đó là các năm 2022 và 2024. Trong ảnh, nam diễn viên Lee Jung Jae tới chương trình.
Ban tổ chức đã mời khoảng 400 người từ thế giới văn hóa và nghệ thuật trên thế giới đến sự kiện. Thông qua sự kiện này, CJ dự định giới thiệu nội dung văn hóa Hàn Quốc và phong cách sống K-lifestyle nói chung đến các nhân vật quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Diễn viên kỳ cựu Park Sung Woong xuất hiện lịch lãm trên thảm đỏ.
Nữ diễn viên Ha Ji Won xuất hiện đơn giản nhưng thanh lịch tại sự kiện. Năm 2026, Ha Ji Won có màn tái xuất ấn tượng với bộ phim Climax. Cô thể hiện nhân vật nghệ sĩ bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân nhiều nghi ngờ, đồng thời có quan hệ đồng tính với nữ diễn viên khác. Loạt cảnh nóng trong phim khiến khán giả sốc nặng, và giành lời khen cho khả năng diễn xuất, hy sinh vì nghệ thuật của Ha Ji Won.
Ngôi sao đang hot của màn ảnh Hàn Quốc Byeon Woo Seok cũng là khách mời tại sự kiện. Byeon Woo Seok nổi tiếng khắp châu Á với vai nam chính trong bộ phim Cõng anh mà chạy (2024). Năm 2026, anh đóng cặp với IU trong siêu phẩm Perfect Crown (Cô dâu Đại Quân thế kỷ 21). Tác phẩm đạt nhiều thành tích cao dù còn gây tranh cãi về nội dung và diễn xuất.
"Quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn Lee Young Ae vẫn trẻ trung cuốn hút ở tuổi 55. Lee Young Ae từng có nhiều tác phẩm nổi tiếng trong thập niên 1990-2000 như Nụ hôn đầu, Pháo hoa, Ngày xuân tươi đẹp, Anh em nhà bác sĩ, Người cha... Nhờ tác phẩm Dae Jang Geum, cô được biết đến ở nhiều quốc gia châu Á, dẫn đầu làn sóng Hallyu.
"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo đã bước sang tuổi 51 nhưng luôn rạng rỡ, khiến khán giả ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc. Cô đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người chồng kém 9 tuổi và con gái.
Cặp diễn viên Park Ha Sun và Ryu Soo Young tới tham dự sự kiện.
Nữ ca sĩ Hyolyn gây ấn tượng mạnh với trang phục cá tính. Cô mặc chiếc váy cut out cầu kỳ, khoe hình xăm táo bạo.
Tình cũ của Lưu Diệc Phi - tài tử Song Seung Hun - bị thương ở tay nhưng vẫn tới chương trình CJ Night in Celebration of Frieze Seoul.
Ngôi sao Jung Hee In nổi như cồn sau khi đóng phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi cùng Son Ye Jin. Những năm qua, anh liên tục gặt hái được nhiều thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, nhờ đó giành nhiều giải thưởng lớn như Rồng Xanh, giải Nghệ thuật Baeksang, giải Đại Chung...
Nam thần Yoo Yeon Seok, ngôi sao gạo cội Lee Sung Min, tài tử Lee Jin Wook và nữ diễn viên Im Soo Jung xuất hiện tại sự kiện.