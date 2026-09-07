Nam thần hoàn hảo nhất Nhật Bản

Sakaguchi Kentaro - mỹ nam nổi danh của màn ảnh Nhật Bản - vừa thông báo kết hôn. Tên tuổi của anh còn rất được yêu thích tại Hàn Quốc, Trung Quốc.
Ngày 6/9, mỹ nam Sakaguchi Kentaro bất ngờ viết tâm thư gửi người hâm mộ và đưa ra thông báo đã kết hôn với bạn gái ngoài giới giải trí. "Đây là chuyện riêng tư, tôi đã kết hôn với cô gái hẹn hò một thời gian. Sau khi lập gia đình, tôi hy vọng nỗ lực hơn trong vai trò diễn viên", ngôi sao phim What Comes After Love chia sẻ. Theo Bunshun, Sakaguchi Kentaro giữ kín danh tính của vợ vì không muốn cuộc sống của cô bị ảnh hưởng.
Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991, được coi là nam thần hoàn hảo nhất của màn ảnh Nhật Bản. Nam nghệ sĩ sở hữu đôi mắt nâu mơ màng, làn da trắng, chiếc mũi cao bướng bỉnh. Nhiều khán giả bình luận Sakaguchi Kentaro thu hút vì toát lên chất "thơ" khó diễn tả, tạo cảm giác là một người chân thành ấm áp, ngọt ngào, nhưng cũng đầy chất nghệ sĩ, hoang dại và nam tính.
Sakaguchi Kentaro bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 19 tuổi nhờ gương mặt điển trai và chiều cao 1,83 m. Anh ký hợp đồng 7 năm với tư cách người mẫu độc quyền cho tạp chí thời trang MEN'S NON-NO, trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang.
Năm 2014, Sakaguchi Kentaro thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh đầu tay Shanti Days 365 Days, Happy Breath. Sau đó, anh góp mặt trong series tội phạm chuyển thể Yokokuhan: The Pain qua vai Ichikawa Manabu. Vai bác sĩ Suganami trong Okaeri Mone (2021) đã đưa anh lên hàng sao hạng A, thậm chí còn khiến cư dân mạng phát cuồng. Năm 2024, Kentaro hợp tác với nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Se Young trong phim tình cảm lãng mạn What Comes After Love nổi tiếng khắp châu Á. Phim đạt Top 1 tại hơn 100 quốc gia khi phát sóng trên Netflix.
Năm 2025, Sakaguchi Kentaro góp mặt trong MV Dream cùng ca sĩ Lisa. Họ vào vai hai người yêu nhau, đau đớn vì sinh ly tử biệt. Có thể nói, tên tuổi của Sakaguchi Kentaro không chỉ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Nhật Bản mà còn được khán giả khắp châu Á yêu thích.
Anh được coi là nguồn cảm hứng tạo nên nhân vật Daiki Mamura của bộ truyện tranh Hirunaka no Ryuusei (Sao băng giữa ban ngày), đồng thời là nguyên mẫu cho nhân vật trai hư Park Jae Eon trong siêu phẩm 18+ một thời Nevertheless. Sakaguchi Kentaro đặc biệt còn được yêu thích ở Hàn Quốc đến mức được gọi là "Seo Kang Joon của Nhật Bản".
Năm 2025, Sakaguchi Kentaro từng gây xôn xao vì bị nghi vướng tình tay ba với "mỹ nhân khóc đẹp nhất Nhật Bản" Mei Nagano. Theo Bunshun, năm 2022, Kentaro gặp Nagano Mei khi cùng tham gia một sự kiện thời trang và nảy sinh tình cảm. Cả hai đã lén hẹn hò, nhưng bị bạn gái của Kentaro phát hiện. Cô gọi điện cho Nagano Mei để chỉ trích, cảnh cáo.
Trả lời với Bunshun, công ty quản lý của Nagano Mei cho biết nữ diễn viên và Sakaguchi Kentaro từng qua lại, nhưng không biết đó có phải mối tình tay ba hay không. Phía Sakaguchi Kentaro im lặng vì không muốn bị ảnh hưởng bởi những bê bối tình ái của "tiên nữ khóc nhè" Nagano Mei.