Loạt ảnh đời thường của Top 3 Miss World 2026

Sau đêm chung kết Miss World 2026, những hình ảnh đời thường của Top 3 gồm Joheirry Mola, Elisabeth Reynés và Taanusiya Chetty được chú ý.
Joheirry Mola, đại diện Cộng hòa Dominica, là người giành vương miện Miss World 2026. Trước khi bước lên sân khấu chung kết, cô gây chú ý bởi hình ảnh chỉn chu, tự tin trong các hoạt động của cuộc thi.
Ngoài đời, Joheirry có phong cách linh hoạt. Người đẹp có thể diện những bộ trang phục nữ tính, thanh lịch nhưng cũng thường lựa chọn quần áo đơn giản, năng động khi đi chơi hoặc tham gia các hoạt động cá nhân.
Tân Miss World chuộng cách phối đồ tối giản với jeans hoặc những bộ váy trẻ trung, kết hợp phụ kiện tạo điểm nhấn.
Joheirry từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh và có kinh nghiệm làm giáo viên, phóng viên, người mẫu. Cô cũng dành thời gian cho các hoạt động hướng đến trẻ em và giáo dục.
Á hậu 1 Elisabeth Reynés đến từ Mallorca, quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Người đẹp 22 tuổi sở hữu phong cách đời thường thiên về sự trẻ trung, nữ tính và giàu màu sắc cá nhân.
Cô thường lựa chọn trang phục thanh lịch, nữ tính và kín đáo. Hình ảnh của cô cũng gắn với các sở thíchnhư du lịch, thiết kế đồ họa, thời trang, nhảy múa và hội họa.
Người đẹp hiện theo học ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Balearic. Cô có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Catalan, đồng thời học thêm tiếng Đức và tiếng Thụy Điển. Việc thường xuyên di chuyển và khám phá các nền văn hóa khác nhau cũng là một phần trong cuộc sống mà Elisabeth chia sẻ trên mạng xã hội.
Á hậu 2 Taanusiya Chetty của Malaysia gây chú ý bởi hình ảnh năng động và đa dạng trong đời thường. Cô là giáo viên tiếng Anh trung học, người mẫu và nhà hoạt động xã hội, đồng thời có sở thích với nhiều môn thể thao như cầu lông, chạy bộ, võ thuật và các hoạt động dưới nước.
Người đẹp thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn, phù hợp với lối sống năng động.
Ngoài công việc giảng dạy, Taanusiya dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Trong dự án Beauty With a Purpose, cô từng cùng 40 tình nguyện viên tới Kampung Sungai Dua, một cộng đồng người Orang Asli, để tổ chức các hoạt động giáo dục tiếng Anh, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể chất cho trẻ em
Tại Miss World 2026, cô giành giải Beauty With a Purpose chung cuộc và tiến thẳng vào Top 6 trước khi giành ngôi vị Á hậu 2.