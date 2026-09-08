Tiết lộ về "chị đẹp" Son Ye Jin và Hyun Bin sau 4 năm cưới

Hyun Bin - Son Ye Jin đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Mới đây, chương trình Please Take Care of My Refrigerator đã công bố teaser cho tập tuần sau, với sự góp mặt của Son Ye Jin. Đây là lần đầu tiên "chị đẹp" hé lộ tủ lạnh, cũng như cách cô chăm sóc bản thân và gia đình qua những món ăn.

Khi MC chú ý đến 1 nguyên liệu trong tủ lạnh, Son Ye Jin đã nhắc đến ông xã Hyun Bin: "Chú rể nhà em được tặng món này, nghe nói là đồ quý lắm. Thế nên em đã lén mang nó đến đây". Bên trong tủ lạnh còn có nhiều món ăn phụ do chính tay Son Ye Jin làm. Khi được hỏi con trai có thích các món ăn này không, nữ diễn viên tự hào khoe sức ăn của quý tử: "Thằng bé xúc đồ ăn liên tục, còn húp cạn cả nước nữa". Các đầu bếp sau khi nếm thử tài nghệ nấu nướng của "chị đẹp" cũng phải xuýt xoa khen ngon.

Son Ye Jin sẽ góp mặt trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator tuần sau. Ảnh: TV Report

Đây là lần đầu tiên "chị đẹp" hé lộ tủ lạnh, cũng như cách cô chăm sóc bản thân và gia đình qua những món ăn. Ảnh: TV Report

Sau khi đoạn teaser lên sóng, cư dân mạng đã đặc biệt chú ý đến cách Son Ye Jin gợi Hyun Bin. Sau 4 năm kết hôn và lên chức bố mẹ, cô vẫn gọi chồng bằng "chú rể" đầy yêu thương và trân trọng. Cư dân mạng không khỏi phấn khích bình luận: "Việc Son Ye Jin vẫn gọi Hyun Bin là chú rể dễ thương quá đi mất", "Chắc biệt danh của Hyun Bin là chú rể rồi", "Nghe đoạn con trai xúc đồ ăn liên tục buồn cười quá"... đồng thời ngóng chờ chương trình lên sóng đầy đủ vào ngày 13/9 sắp tới.

Cư dân mạng "quắn quéo" khi biết Son Ye Jin gọi Hyun Bin bằng "chú rể". Ảnh: TV Report

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên qua những lần hợp tác. Ảnh: X

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và lên chức bố mẹ vào cuối năm. Ảnh: X

Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử hơn 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Ảnh: X

Quý tử nhà cặp đôi đã hơn 3 tuổi. Ảnh: X

Nguồn: TV Report