Nhìn ảnh Son Ye Jin - Hyun Bin đưa con trai đi du lịch Nhật mà giật cả mình

Màn lộ diện mới nhất của đại gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đã khiến cả mạng xã hội xôn xao, bàn tán.

Chiều 1/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin vừa được bắt gặp đưa cậu con trai 3 tuổi (Kim Woo Jin) đi du lịch ở Nhật Bản. Trong hình ảnh hiếm hoi do "người qua đường" chụp lại được, cậu bé Kim Woo Jin gây chú ý với vóc dáng cao ráo hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Đặc biệt, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo của Hyun Bin ở thời điểm hiện tại. Trước ống kính, tài tử xứ Hàn gây xôn xao với gương mặt để râu ria xồm xoàm, trông khác xa so với vẻ bảnh bao, chỉn chu thường thấy trước đó mỗi khi anh xuất hiện trên thảm đỏ hoặc dự các sự kiện lớn. Nhiều khán giả giật mình, dụi mắt mấy lần tự hỏi liệu có đúng người đàn ông trong hình là Hyun Bin hay không vì chẳng ai nghĩ chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi, tài tử sinh năm 1982 bỗng thành ra như vậy. Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo netizen hy vọng ông xã Son Ye Jin sớm ngày cạo râu để trở lại với diện mạo nam thần cuốn hút như mọi khi.

Son Ye Jin - Hyun Bin được bắt gặp khi cùng con trai đi du lịch Nhật Bản mới đây. Đáng chú ý, diện mạo già nua của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề gây bàn tán khắp mạng xã hội. Ảnh: X

Trước đó không lâu, Hyun Bin còn gây sốt với diện mạo bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang 2026. Ảnh: Naver

Trong những tháng qua, Son Ye Jin - Hyun Bin và cậu con trai 3 tuổi đã liên tục lọt vào ống kính của "team qua đường" khi ra nước ngoài du lịch. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở Nhật Bản hồi tháng 6, cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đã quyết định chọn Mỹ làm điểm đến tiếp theo trong tháng 7.

Đáng chú ý, trong lần đại gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đặt chân tới Nhật hồi tháng 6 năm nay, diện mạo của cậu bé Kim Woo Jin đã gây chú ý lớn, được "người qua đường" khen là đẹp hơn cả bố mẹ. Thậm chí, khán giả tình cờ được chiêm ngưỡng gương mặt cậu bé Kim Woo Jin ngoài đời đã bị sốc visual tại chỗ, còn phải thốt lên rằng: "Đó là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời".

Trong bài đăng mới được chia sẻ trên mạng xã hội, "người qua đường" không giấu nổi vẻ trầm trồ trước dung mạo đẹp trai của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin: "Trên đường từ khu nghỉ dưỡng ra bãi đỗ xe, vì trông thấy có chú ngựa nên tôi vội lấy máy ra quay lại. Khi đang ghi hình thì nhìn thấy 1 gia đình 3 người ở góc bên phải (gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin). Đứa con của gia đình họ nhìn quá đỗi xinh trai, đẹp đến mức như được ghép bởi AI vậy đó, nên tôi đã nói với vợ mình rằng ‘Em nhìn kìa, đứa bé đó xinh trai thật đấy’ với vẻ thích thú. Khi ấy, tôi chưa thấy rõ bố mẹ của đứa trẻ mà chỉ trông thấy mỗi em bé đó thôi. Vậy nên, tôi cứ mải mê ngắm nhìn cậu bé đó suốt. Đó là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời luôn ý".

1 "người qua đường" tình cờ bắt gặp gia đình 3 người Son Ye Jin - Hyun Bin khi đang tận hưởng chuyến du lịch ở Okinawa, Nhật Bản hồi tháng 6. Đáng chú ý, vị khán giả này đã hết lời khen ngợi visual quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh bằng những mỹ từ "có cánh". Ảnh: Naver





Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Son Ye Jin - Hyun Bin từ lâu đã gây sốt mạng xã hội khắp châu Á. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Con trai của cặp đôi vàng cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver



