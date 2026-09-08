1 tài tử trượt dài vì nợ nần 1.665 tỷ đồng, cả vợ cũ "Thiên hậu" lẫn vợ mới Hoa hậu đều chạy mất dép!

Bi kịch của tài tử này không chỉ nằm ở số tiền nợ đầm đìa, mà nằm ở sự mù quáng, cố chấp không chịu nhìn nhận năng lực bản thân của một nghệ sĩ lấn sân sai chỗ.

Làng giải trí Hoa ngữ từ trước đến nay chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ rẽ hướng sang kinh doanh và gặt hái thành công vang dội. Thế nhưng, bi kịch lớn nhất của một ngôi sao hạng A không nằm ở việc họ hết thời trên màn ảnh, mà nằm ở sự cố chấp lao đầu vào những thương trường khốc liệt để rồi tự tay thiêu rụi cả danh tiếng, gia tài và đẩy những người phụ nữ yêu thương mình nhất vào cảnh đường cùng.

Cái tên Lý Á Bằng chính là hiện thân xót xa nhất cho thực tế cay đắng ấy. Từng là một "soái ca trí thức" vạn người mê, làm say đắm hàng triệu khán giả qua những thước phim kinh điển, nam tài tử sinh năm 1971 giờ đây lại trượt dài thành một "con nợ" khét tiếng với số tiền âm vốn lên đến hàng trăm triệu tệ. Gánh nặng nợ nần không đáy ấy đã trở thành lưỡi dao sắc bén, tự tay hạ gục cả hai cuộc hôn nhân trong mơ của đời anh: Từ "Thiên hậu" đình đám Vương Phi cho đến người vợ trẻ kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ. Ở tuổi 55, chàng "Quách Tĩnh" phong lưu, hào hoa ngày nào giờ đây trắng tay hoàn toàn, ngập trong đống đổ nát của tài chính và đối mặt với chuỗi ngày cô độc tuổi xế chiều.

Lý Á Bằng nợ nần, cô độc ở tuổi 55. Ảnh: X

Từ "soái ca màn ảnh" đến "hố sâu doanh nhân": Đam mê mù quáng đốt sạch sự nghiệp

Nhìn lại thời kỳ hoàng kim của Lý Á Bằng, khó ai có thể ngờ một nam diễn viên thông minh, sở hữu khí chất lãng tử, điềm đạm và học thức lại có thể đưa ra những quyết định kinh doanh tồi tệ đến thế. Bước chân vào làng giải trí từ cuối thập niên 1990, Lý Á Bằng nhanh chóng vươn lên hàng ngũ sao hạng A nhờ loạt vai diễn để đời như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001) hay đặc biệt là Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu (2003). Vẻ ngoài trí thức, ánh mắt si tình cùng lối diễn xuất nội tâm đã giúp anh trở thành "người tình trong mộng" của biết bao thế hệ khán giả châu Á.

Thời trẻ, Lý Á Bằng là nam thần vạn người mê. Ảnh: X

Thế nhưng, đỉnh cao danh vọng dường như chưa bao giờ làm thỏa mãn tham vọng của Lý Á Bằng. Vào thời điểm sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, anh bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí để chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, nuôi mộng làm tỷ phú. Quyết định rẽ hướng này hóa ra lại là khởi đầu cho một cơn ác mộng kéo dài nhiều thập kỷ.

Bỏ qua lời khuyên can của bạn bè và người thân, Lý Á Bằng liên tục lao đầu vào hàng loạt dự án đầu tư khổng lồ và xa rời thực tế: từ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái, chuỗi nhà hàng, quán bar cho đến việc sản xuất rượu trắng. Không có tư duy quản lý tài chính sắc bén, lại thiếu kinh nghiệm thương trường, các dự án của nam tài tử lần lượt rơi vào cảnh thua lỗ triền miên, "tiền mất tật mang".

Anh bắt đầu muốn kinh doanh. Ảnh: X

Tổng số nợ của nam diễn viên theo thời gian phình to như quả cầu tuyết, hiện đã vượt mốc 450 triệu tệ (khoảng 1.665 tỷ đồng). Tình hình tồi tệ đến mức Lý Á Bằng nhiều lần bị tòa án đưa vào danh sách hạn chế tiêu dùng, cưỡng chế thi hành án vì không có khả năng trả nợ, thậm chí còn vướng vào những lùm xùm tài chính nhạy cảm liên quan đến quỹ từ thiện do anh lập ra.

Trong bước đường cùng, nam tài tử tìm đủ mọi cách để gỡ gạc, từ việc làm đại sứ thương hiệu nhỏ lẻ cho đến chuyển hướng sang livestream bán trà và nông sản. Thế nhưng, thay vì nhận được sự cảm thông, anh lại liên tục nhận về "rổ gạch đá" và những lời chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng vì thói "hét giá" sản phẩm đắt đỏ cắt cổ, chất lượng mập mờ. Từ một nam thần vạn người kính trọng, Lý Á Bằng tự biến mình thành tâm điểm của sự mỉa mai trên không gian mạng.

Việc kinh doanh của tài tử này không hề thuận lợi. Ảnh: X

"Bản án tử" tài chính hạ gục cuộc hôn nhân với "Thiên Hậu" Vương Phi

Chính gánh nặng tài chính khủng khiếp và những quyết định đầu tư phiêu lưu, mù quáng của Lý Á Bằng đã trở thành "bản án tử" giáng thẳng vào hạnh phúc gia đình. Cuộc hôn nhân từng tốn không ít giấy mực của báo chí giữa anh và "Thiên hậu âm nhạc châu Á" Vương Phi chính là nạn nhân đầu tiên.

Khi kết hôn vào năm 2005, cặp đôi từng được ví là "tiên đồng ngọc nữ" quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Vợ chồng họ cùng nhau xây dựng tổ ấm, chào đón cô con gái chung Lý Yên và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy là những rạn nứt âm ỉ bắt nguồn từ thói quen kinh doanh thua lỗ của Lý Á Bằng.

Khi kết hôn vào năm 2005, cặp đôi từng được ví là "tiên đồng ngọc nữ" quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh: X

Vương Phi vốn là một nữ nghệ sĩ có cá tính mạnh mẽ, tự do và sống theo bản năng, trong khi Lý Á Bằng lại ôm ấp tham vọng làm đại gia thương trường nhưng thiếu tài năng thực tế. Trong suốt nhiều năm chung sống, Vương Phi đã không ít lần dùng danh tiếng, tiền bạc và cả những lời khuyên can chân thành để giúp chồng vực dậy sau mỗi lần vỡ nợ. Thế nhưng, "ngựa quen đường cũ", những khoản lỗ cứ thế chồng chất lên nhau, kéo theo áp lực kinh tế khổng lồ đè nặng lên gia đình.

Nhận ra người chồng của mình cứ mãi chìm đắm trong những ảo tưởng kinh doanh xa vời và không có điểm dừng, Vương Phi cuối cùng đã đưa ra quyết định dứt khoát. Vào năm 2013, cặp đôi quyết định cho nhau lối đi riêng. Câu nói kinh điển của Vương Phi khi ấy - "Phúc khí của em chỉ có thế" - ngầm khẳng định sự lực bất tòng tâm của cô trước những tham vọng không đáy của chồng cũ. Sự ra đi của "Thiên hậu" chính là đòn giáng đầu tiên báo hiệu sự sụp đổ toàn diện trong cuộc đời Lý Á Bằng.

Vào năm 2013, cặp đôi quyết định cho nhau lối đi riêng. Ảnh: X

Người vợ thứ hai kém 19 tuổi cũng đành "chạy mất dép" sau 3 năm chung sống

Tưởng rằng sau cú sốc ly hôn với Vương Phi và gánh nặng nợ nần bủa vây, Lý Á Bằng sẽ chấn chỉnh lại bản thân và sống thực tế hơn. Thế nhưng, chứng "ngựa quen đường cũ" vẫn chứng nào tật nấy. Đến năm 2022, anh tái hôn với người mẫu kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ - một cô gái từng giành danh hiệu hoa hậu tại các cuộc thi sắc đẹp địa phương, sở hữu nhan sắc ngọt ngào và tuổi đời còn rất trẻ.

Thời điểm ban đầu, Hải Hà Kim Hỷ từng được ca ngợi hết lời vì nghĩa cử "đồng cam cộng khổ". Khi gánh nặng nợ nần và các lệnh hạn chế tiêu dùng giáng xuống đầu Lý Á Bằng, cô không những không rời bỏ anh mà còn chấp nhận cùng chồng rời khỏi biệt thự sang trọng để chuyển xuống sinh sống tại một căn nhà thuê nhỏ hẹp, cùng chăm sóc đứa con chung và động viên chồng qua cơn hoạn nạn. Hình ảnh người vợ trẻ tận tụy bế con, cùng chồng livestream kiếm từng đồng trả nợ từng khiến nhiều người kỳ vọng vào một cái kết viên mãn, rằng tình yêu có thể cảm hóa và cứu rỗi một người đàn ông lầm đường lạc lối.

Hải Hà Kim Hỷ đồng hành cùng Lý Á Bằng trong gian khó. Ảnh: X

Thế nhưng, thực tế phũ phàng luôn khắc nghiệt hơn truyện cổ tích. Nợ nần không hề thuyên giảm mà ngày càng phình to, áp lực mưu sinh đè nặng từng ngày, cùng với sự bấp bênh tột độ trong kinh tế đã bào mòn toàn bộ sự kiên nhẫn và tình yêu của người vợ trẻ. Cuộc sống trong căn nhà thuê chật chội, đối mặt với những trát hầu tòa và các khoản nợ ngập đầu không còn chỗ cho sự lãng mạn.

Đến tháng 10/2025, truyền thông chấn động khi Hải Hà Kim Hỷ chính thức đưa con rời đi, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm. Sự ra đi lặng lẽ nhưng kiên quyết của người vợ thứ hai giống như một cú tát thức tỉnh cuối cùng: Ngay cả những người phụ nữ từng bao dung, nhẫn nhịn và hy sinh nhiều nhất cũng không thể chịu đựng nổi một người đàn ông cứ mãi bám lấy ảo vọng làm giàu bằng những nước đi sai lầm.

Tháng 10/2025, cuộc hôn nhân thứ 2 của Lý Á Bằng kết thúc. Ảnh: X

Kết cục cô độc ở tuổi 55: Cái giá phải trả cho sự cố chấp

Nhìn lại hành trình từ một đỉnh cao danh vọng rơi xuống đáy vực sâu nợ nần, cuộc đời của Lý Á Bằng lúc này giống như một thước phim bi kịch đầy xót xa. Ở tuổi 55, khi những người đàn ông cùng trang lứa đã có sự nghiệp ổn định và một tổ ấm viên mãn, nam tài tử họ Lý lại rơi vào cảnh trắng tay hoàn toàn.

Không còn ánh hào quang màn ảnh, không còn những hợp đồng triệu đô, không còn biệt thự xế hộp, và quan trọng nhất - không còn bóng dáng của bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh chia ngọt sẻ bùi. Cả người vợ cũ "Thiên hậu" đình đám lẫn người vợ trẻ hy sinh thanh xuân vì anh cuối cùng đều chọn cách rời đi, "chạy mất dép" trước viễn cảnh nợ nần không có lối thoát.

Bi kịch của Lý Á Bằng không chỉ nằm ở số tiền 450 triệu tệ nợ đầm đìa, mà nằm ở sự mù quáng, cố chấp không chịu nhìn nhận năng lực bản thân của một nghệ sĩ lấn sân sai chỗ. Anh đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân huy hoàng, danh dự và hạnh phúc gia đình để theo đuổi những giấc mơ hão huyền trên thương trường. Sống cô độc trong căn phòng trọ chật chội với những khoản nợ treo lơ lửng trên đầu, cái giá mà Lý Á Bằng phải trả cho sự kiêu ngạo và tham vọng sai lầm quả thực quá đỗi đắt đỏ, để lại bài học cay đắng muôn đời cho những ai ảo tưởng bước chân ra khỏi vùng an toàn của chính mình.