Việt Anh và Quỳnh Nga đã vướng tin đồn tình cảm từ năm 2019.

Vừa qua, cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga khiến cư dân mạng rần rần thích thú khi xác nhận chuyện tình cảm. Nữ diễn viên cho biết cả hai đã bên nhau được hơn 2 năm trước khi chính thức công khai mối quan hệ với công chúng. Sau khi thông báo chuyện yêu đương, Việt Anh và Quỳnh Nga còn chia sẻ quá trình xây dựng căn biệt thự chung.

Mới đây, nam diễn viên đăng tải đoạn clip ghi lại màn tranh luận với Việt Anh về việc bố trí cầu thang và thang máy trong căn nhà đang xây. Cả hai đưa ra hai phương án thiết kế khác nhau, mỗi người đều có lý lẽ riêng và không ai chịu nhường ai. Theo đoạn clip, Việt Anh muốn giữ lại phần cầu thang hiện có và chỉ điều chỉnh khu vực xung quanh để tiết kiệm diện tích. Nam diễn viên liên tục thuyết phục: "Thang này là cái thang tạo điểm nhấn của căn nhà này. Tự nhiên em đi đập cái thang đấy làm gì?".

Trong khi đó, Quỳnh Nga lại có ý tưởng hoàn toàn khác. Nữ diễn viên mong muốn bỏ phần cầu thang ở giữa, chuyển cầu thang bộ về một góc để tạo không gian thông sàn rộng rãi hơn. Cô nhiều lần giải thích: "Nếu mình cho cái thang bộ vào kia thì cả mặt sàn này sẽ thông hơn, nhìn hợp lý hơn".

Việt Anh và Quỳnh Nga tranh luận vấn đề liên quan tới thi công căn nhà chung. Nguồn: FBNV

Cả hai đưa ra hai phương án thiết kế khác nhau, mỗi người đều có lý lẽ riêng và không ai chịu nhường ai và mong cộng đồng mạng cho gợi ý. Nguồn: FBNV

Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2019 khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ họp bạn bè, những chuyến du lịch và thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Dù liên tục bị "đẩy thuyền", cả hai suốt nhiều năm vẫn khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Sau khi công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, tham gia hoạt động kinh doanh.

Quỳnh Nga cho biết Việt Anh luôn là người hỗ trợ, đồng hành cùng cô trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nữ diễn viên cũng tiết lộ bạn trai ngoài đời rất chu đáo, tinh tế và có khiếu chụp ảnh đẹp. Theo cô, những video hài hước lan truyền trên mạng xã hội chỉ là nội dung mang tính giải trí, không phản ánh đầy đủ con người thật của Việt Anh.

Việt Anh và Quỳnh Nga đã vướng tin đồn tình cảm từ năm 2019. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga liên tục nhận được những lời chúc mừng cùng câu hỏi về chuyện "bao giờ về chung một nhà". Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cả hai chưa có kế hoạch kết hôn ở thời điểm hiện tại, thay vào đó muốn tận hưởng mối quan hệ một cách tự nhiên và thoải mái.

"Hiện chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đều đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và thoải mái. Đều độc thân nên chúng tôi cũng không có lý do gì phải giấu giếm mối quan hệ", cô chia sẻ.

Cặp đôi cho biết hiện tại chưa có kế hoạch kết hôn. Ảnh: FBNV

Quỳnh Nga sinh năm 1988, bắt đầu hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai "cá sấu chúa" trong bộ phim Lập trình cho trái tim phát sóng năm 2009. Về đời tư, nữ diễn viên từng kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn nhưng ly hôn sau 5 năm chung sống. Kể từ năm 2019, cô công khai cuộc sống độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp.

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Chạy án, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Hướng dương ngược nắng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân và hiện có hai người con.