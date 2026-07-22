Visual của mỹ nam quốc tế khiến fan Tinh Hà Say Hi mê mẩn.

Là gương mặt quốc tế duy nhất góp mặt trong Tinh Hà Say Hi, IVAN vốn đã nhận được nhiều sự chú ý ngay từ ngày công bố đội hình. Sau những tập phát sóng đầu tiên, nam idol người Malaysia lại càng "đốn tim" khán giả nhờ visual sáng, tính cách hiền lành và nỗ lực hòa nhập với các nghệ sĩ Việt.

Mới đây, IVAN tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi loạt hình ảnh và clip hậu trường chụp photobook của chương trình được hé lộ, trong đó có khoảnh khắc cởi áo tạo dáng trong bồn tắm khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Theo những hình ảnh được chương trình tung ra trong gói nội dung Premium, 24 Anh Trai bước vào thử thách thực hiện photobook theo liên quân sau Livestage đầu tiên. Mỗi nghệ sĩ sẽ đảm nhận một concept riêng, khai thác khả năng tạo dáng, biểu cảm và thần thái trước ống kính. Trong số đó, IVAN nhanh chóng chiếm trọn spotlight với concept phòng tắm.

CAPTAIN BOY và CoolKid xuýt xoa không ngừng khi nhìn IVAN trong set chụp (Clip: Tinh Hà Say Hi)

Trong set chụp, IVAN xuất hiện bên chiếc bồn tắm, tự tin cởi áo để phù hợp với ý tưởng của bộ ảnh. Body săn chắc, cơ bụng nổi rõ cùng bờ vai rộng giúp IVAN khoe trọn lợi thế hình thể. Chỉ với vài biểu cảm nhẹ hay nụ cười thoải mái trước máy quay cũng đủ khiến hàng loạt người xem "đổ gục".

Điều đáng chú ý là không chỉ khán giả, ngay cả các Anh Trai cũng có phản ứng vô cùng phấn khích. Trong đoạn hậu trường được chia sẻ, CAPTAIN BOY liên tục cổ vũ, còn CoolKid bất ngờ trước màn "bung visual" của IVAN. Cả hai còn rút điện thoại ghi lại khoảnh khắc IVAN chụp hình như những fanboy chính hiệu.

Ngay sau khi đoạn clip và loạt hình hậu trường xuất hiện trên mạng xã hội, từ khóa liên quan đến IVAN nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người để lại bình luận hài hước như "đã hiểu vì sao cả đội đứng xem", "photobook này nhất định phải mua", hay "đây là visual idol chính hiệu". Không ít khán giả còn liên tục tìm kiếm phiên bản đầy đủ của đoạn clip hậu trường để xem màn tạo dáng của nam nghệ sĩ.

Visual điển trai và nụ cười ngọt của IVAN khiến fan đổ gục (Ảnh: Chụp màn hình)

Đây được xem là màn "lột xác" thú vị của IVAN. Trong các tập phát sóng chính thức, anh thường xuất hiện với hình ảnh khá hiền lành, ít nói và đôi lúc còn lúng túng vì rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, khi đứng trước ống kính, IVAN lại cho thấy thần thái hoàn toàn khác.

Ngay từ màn chào sân, IVAN đã gây thiện cảm khi về chung đội với Wren Evans. IVAN luôn chủ động học hỏi, chăm chú lắng nghe đồng đội và nỗ lực hòa nhập trong mọi hoạt động. Chính sự lễ phép, khiêm tốn cùng tinh thần cầu tiến giúp IVAN nhanh chóng được các thành viên trong chương trình yêu mến.

Ở sân khấu đầu tiên cùng team Wren Evans, IVAN cũng nhận nhiều lời khen về khả năng trình diễn. Khán giả đánh giá nam nghệ sĩ có phong thái sân khấu tốt, vũ đạo chắc chắn và visual nổi bật giữa đội hình.

IVAN vào chung team với Wren Evans ở livestage 1 và nhận nhiều lời khen tích cực nhờ phong cách trình diễn đẹp mắt (Ảnh: BTC)

Dù có bối rối vì rào cản ngôn ngữ nhưng IVAN nhanh chóng hoà nhập với các nghệ sĩ trong chương trình (Ảnh: BTC)

IVAN tên thật là Chen Ming Xuan, sinh năm 2001, là người Malaysia gốc Hoa. Trước khi đến Việt Nam, anh từng tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc Starlight Boys do iQIYI và SBS phối hợp sản xuất. Dù không lọt đội hình ra mắt, Ivan gây thiện cảm nhờ chất giọng nội lực, ngoại hình sáng cùng tính cách thân thiện. IVAN sở hữu lượng người hâm mộ nhất định tại Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt một mí cùng làn da trắng, IVAN được nhiều khán giả nhận xét mang vẻ đẹp pha trộn giữa idol Hàn Quốc và diễn viên Hoa ngữ. Nam ca sĩ còn ghi điểm với chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối và cơ bụng săn chắc được duy trì nhờ quá trình luyện tập nhiều năm. Trên mạng xã hội, không ít bức ảnh đời thường hay ảnh tập luyện của IVAN thường xuyên thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác bởi visual gần như không có "góc chết".

Không chỉ có ngoại hình, IVAN còn được đánh giá cao ở khả năng biến hóa hình ảnh. Khi diện vest hoặc trang phục biểu diễn, anh mang vẻ lịch lãm, trưởng thành. Trong khi đó, những lần xuất hiện với áo ba lỗ, sơ mi hờ hững hay khoe body sau phòng tập lại khiến người hâm mộ không khỏi "đứng ngồi không yên". Chính sự tương phản giữa gương mặt thư sinh và thân hình săn chắc giúp IVAN được nhiều fan gọi vui là "mặt học sinh nhưng body phụ huynh".

IVAN là nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia Tinh Hà Say Hi (Ảnh: FBNV)

Visual điển trai và body "mlem" của mỹ nam Malaysia (Ảnh: FBNV)