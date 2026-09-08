Hồ Ngọc Hà toả hào quang của ngôi sao đẳng cấp quốc tế tại Trung Quốc

Tối 7/9, sự kiện "2026 Eclettica International He Event Shanghai" đã chính thức diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế.

Bắt đầu từ 18h30 với phần thảm đỏ, Hồ Ngọc Hà xuất hiện lộng lẫy, sánh đôi tình tứ bên ông xã Kim Lý. "Nữ hoàng giải trí" gây choáng ngợp khi khoác lên mình bộ trang sức kim cương đắt giá có tổng trị giá lên đến hơn 42 tỷ đồng. Điểm nhấn chính là chiếc vòng cổ tuyệt tác được đính kết tinh xảo từ hơn 80 viên kim cương, kết hợp hài hòa cùng hoa tai và nhẫn, giúp cô tỏa sáng quyền lực dưới mọi góc nhìn. Hồ Ngọc Hà còn gây choáng khi diện chiếc đầm dạ hội bằng lụa satin kép màu trắng thương hiệu Tamara Ralph. Đây là look 13 của Tamara Ralph Haute Couture, trong Collection Autumn/Winter 2026-27.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của các ống kính quốc tế và chỉ ít phút sau đó, hình ảnh cặp đôi xuất hiện trên 3 trang của các tạp chí lớn: Elle Hong Kong, Vogue Hong Kong, Harper’s Bazaar Hong Kong.

Ngoài vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, sự kiện còn quy tụ dàn sao danh giá hàng đầu Trung Quốc như Lưu Gia Linh, Lưu Diệc Phi, Thái Y Lâm và Ngô Lỗi. Khán giả nhận xét, xuất hiện tại sự kiện này Hồ Ngọc Hà hoàn toàn không lép vế. Cô ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái kiêu sa, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng sức hút riêng biệt của một biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện này cũng chứng kiến khoảnh khắc hội ngộ đầy duyên nợ. Hồ Ngọc Hà tươi tắn khi gặp lại "bạn cũ" Lưu Diệc Phi sau 2 năm kể từ sự kiện quốc tế trước đó. Màn tương tác thân mật giữa Hồ Ngọc Hà và "thần tiên tỉ tỉ" nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại sự kiện tối 7/9 tại Thượng Hải, Hồ Ngọc Hà được giới truyền thông quốc tế săn đón nồng nhiệt. Còn trên các nền tảng mạng xã hội, cái tên Hồ Ngọc Hà viral khắp nơi với vô số lượt bình luận khen ngợi từ khán giả.

Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà đã chứng minh vị thế "niềm tự hào của thời trang Việt". Mỗi lần xuất ngoại, cô không chỉ khẳng định gu thẩm mỹ đẳng cấp mà còn nhận về vô số lời khen ngợi từ giới mộ điệu quốc tế.

Trong 2 năm trở thành "Bạn thân thương hiệu" của BVLGARI, Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần tham dự sự kiện quốc tế, lần lượt từ Ý cho đến Singapore, Thái Lan, Campuchia, đồng thời hội ngộ đông đảo sao đẳng cấp quốc tế như Thư Kỳ, Lưu Diệc Phi, Lisa… song cô luôn cho thấy sức hút riêng lẫn thần thái đẳng cấp không thể trộn lẫn với bất kỳ ai.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà là sao Việt hiếm hoi được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế nhắm đến. Cô được đánh giá cao về hình ảnh, phong cách, thần thái trước truyền thông, kinh nghiệm. Nữ ca sĩ được truyền thông trong nước lẫn khán giả dành tặng danh xưng "vương hậu thời trang".