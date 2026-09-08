Báo Hàn đăng tin về sự biến mất đột ngột của chồng Lee Hyori

Ông xã của "nữ hoàng sexy Kpop" đã biến mất không rõ nguyên nhân từ cuối tháng 8.

Ngày 8/9, tờ Today Line đưa tin sự biến mất đột ngột của nhạc sĩ Lee Sang Soon - chồng Lee Hyori - đang trở thành tâm điểm bàn tán trong showbiz Hàn Quốc. Theo đó, từ tháng 11/2024, Lee Sang Soon đảm nhận vai trò DJ cho chương trình phát thanh của MBC mang tên A Perfect Day with Lee Sang Soon, phát sóng từ 16h đến 18h mỗi ngày.

Tuy nhiên, kể từ sau ngày 29/8, khi chương trình phát nội dung được ghi hình từ trước, Lee Sang Soon đã biến mất không rõ nguyên nhân. Trong thời gian anh vắng mặt, ca sĩ Thomas Cook đã tạm thời đảm nhận vai trò DJ thay thế. Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 26/8, Lee Sang Soon từng đến chương trình muộn và trực tiếp xin lỗi khán giả. Trước sự mất hút của ông xã "nữ hoàng gợi cảm Kpop", phía đài MBC giữ im lặng. Điều này khiến dân tình xứ Hàn không khỏi lo lắng, liên tục để lại bình luận thắc mắc: "Chồng Lee Hyori đi đâu rồi? Anh ấy gặp chuyện gì sao?", "Có phải sức khỏe anh ấy không ổn không?", "Anh ấy nghỉ lâu quá rồi", "Thật sự rất lo lắng", "Lee Sang Soon bị loại khỏi chương trình rồi sao?".

Chồng Lee Hyori biến mất bất thường khỏi showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X.

Trước những đồn đoán của công chúng, công ty quản lý Antenna chính thức đưa ra thông báo, cho biết sức khỏe của Lee Sang Soon gần đây đột ngột trở nên xấu đi, khiến anh phải nhập viện điều trị nên không thể tiếp tục lịch trình hoạt động nghệ thuật. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế, ông xã Lee Hyori bị suy giảm chức năng của dây thần kinh phế vị. Căn bệnh này làm tín hiệu thần kinh truyền qua dây này bị yếu hoặc rối loạn, gây ảnh hưởng đến các cơ quan ở cổ, ngực và bụng. Người bệnh có thể bị thay đổi giọng nói, mắc các bệnh dạ dày, nghiêm trọng hơn là bị rối loạn nhịp tim hoặc ngất xỉu. Hiện, Lee Sang Soon chờ thực hiện thêm một số xét nghiệm chuyên sâu để xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh tình.

Lee Sang Soon bị suy giảm chức năng của dây thần kinh phế vị, đã phải nhập viện điều trị. Ảnh: X.

Lee Hyori sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng Kpop” đời đầu và là “biểu tượng gợi cảm” bất biến của giới giải trí Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L, cô nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao hạng A khi bắt đầu sự nghiệp solo với bản hit quốc dân 10 Minutes. Sở hữu thần thái sắc sảo, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và khả năng làm chủ sân khấu đầy mê hoặc, Lee Hyori chính là người định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp “khỏe khoắn, tự do và phóng khoáng” cho phụ nữ Hàn Quốc thời bấy giờ.

Về đời tư, với ngoại hình gợi cảm, sự nổi tiếng cùng khối tài sản cực khủng, ai cũng nghĩ Lee Hyori sẽ kết hôn với 1 nam nghệ sĩ điển trai hay doanh nhân giàu có. Thế nhưng, cô lại chọn kết hôn với chàng nhạc sĩ thua kém mình về địa vị, tài sản và cả ngoại hình vào năm 2013. Nhiều người còn ví chuyện tình của Lee Hyori và Lee Sang Soon giống như "Người đẹp và Quái vật". Dù nhận nhiều bình luận gièm pha, cặp đôi vẫn rất hạnh phúc. Họ nổi tiếng với lối sống giản dị, yêu thiên nhiên và động vật. Cả hai đã về sống tại đảo Jeju sinh sống nhiều năm qua, và thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hôn nhân bình dị ngày ngày trồng rau, chăm sóc thú cưng.

Lee Hyori là nữ hoàng gợi cảm đình đám của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X.

Lee Sang Soon - Lee Hyori đã kết hôn được 13 năm. Ảnh: X.

Nguồn: China Times, Sohu