Ngọc nữ showbiz bỏ nhà đi suốt 7 ngày sau khi cãi nhau với chồng, nguyên do vì số tiền 25 triệu

Tình trạng hôn nhân của ngọc nữ showbiz và ông xã làm tài xế công nghệ đã khiến cho người hâm mộ lo sốt vó.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đình đám Cbiz Tiêu Thục Thận và Lương Hiên An - 1 tài xế hãng xe công nghệ Uber từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn. Tới sáng 8/9, tờ Line Today đưa tin, Tiêu Thục Thận và ông xã kém 15 tuổi hiện đang đứng trên bờ vực đổ vỡ vì khoản tiền 30 ngàn Đài tệ (25 triệu đồng).

Theo nguồn tin, Lương Hiên An thời gian qua vướng vào kiện tụng khiến sự nghiệp sa sút và thu nhập giảm mạnh. Để xoay sở tình hình, anh đã hỏi vay Tiêu Thục Thận 30.000 Đài tệ (khoảng 25 triệu đồng). Sau đó, Lương Hiên An đã trả dần được 10.000 Đài tệ (hơn 8 triệu đồng). Rồi anh chàng tài xế công nghệ lại tiếp tục ngỏ ý hỏi vay thêm nhưng tới lần này đã bị vợ từ chối thẳng thừng. 2 bên lập tức xảy ra cãi vã to tiếng ngay trong đêm, Tiêu Thục Thận chỉ trích đàng trai đang ăn bám mình, điều này khiến Lương Hiên An cảm thấy vô cùng tủi thân và đau lòng.

Sau hôm xảy ra trận cãi vã, Lương Hiên An vẫn đi làm như bình thường. Không ngờ khi trở về nhà, anh phát hiện Tiêu Thục Thận đã dọn dẹp hành lý bỏ đi biệt tích, đến nay đã “bặt vô âm tín” suốt 7 ngày. Trong thời gian này, Lương Hiên An đã cố nhắn tin để hòa giải nhưng chỉ nhận lại những lời mỉa mai, châm biếm từ vợ. Ngay cả người thân và bạn bè xung quanh cũng chẳng ai biết Tiêu Thục Thận hiện đang ở đâu.

Tiêu Thục Thận dọn hành lý bỏ nhà ra đi không rõ tung tích suốt 7 ngày qua sau khi cãi nhau to với chồng. Ảnh: Line Today

Nhận thấy quá trình giao tiếp riêng không thành, Lương Hiên An cuối cùng đành chọn cách lên tiếng công khai qua mạng xã hội. Trên trang cá nhân, tài xế họ Lương vừa đăng tải nhiều bức ảnh mặn nồng với Tiêu Thục Thận cùng dòng trạng thái van nài đối phương đầy thống thiết: “Vợ ơi về nhà đi, anh xin lỗi, là lỗi của anh”. Chàng tài xế công nghệ hy vọng lời xin lỗi công khai này có thể giúp bà xã minh tinh nguôi giận rồi sớm trở về nhà.

Lương Hiên An vừa đăng bài kêu gọi bà xã mau chóng lộ diện và trở về nhà. Ảnh: Line Today

Lương Hiên An cũng bộc bạch thêm rằng 2 vợ chồng anh thường ngày phân chia tài chính rất rành rọt, thậm chí ngay từ lúc cưới nhau đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Tài xế họ Lương nhấn mạnh, dù căn nhà 2 vợ chồng anh đang ở đứng tên người nhà bên vợ, nhưng tiền trả góp ngân hàng hàng tháng đều do anh thanh toán. Vậy nên, Lương Hiên An mới không thể hiểu nổi vì sao Tiêu Thục Thận lại cảnh giác cao độ với anh trong chuyện tiền bạc đến như vậy.

Đây không phải lần đầu Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An dính tin lục đục hôn nhân. Trước đó, cặp đôi còn từng bị nghi đã ly thân sau thời gian “cơm không lành canh không ngọt”.

Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An liên tục dính tin rạn nứt hôn nhân trong nhiều năm qua. Ảnh: Line Today

Còn nhớ hồi năm 2017, Tiêu Thục Thận chính thức đăng ký kết hôn với Lương Hiên An. Anh này kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi và từng có vợ con. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bị phía nhà trai phản đối kịch liệt. Mẹ Lương Hiên An đã tuyên bố từ mặt con trai vì yêu và cưới người phụ nữ quá lớn tuổi, hơn nữa Tiêu Thục Thận từng có quá khứ nghiện ma túy. Sau khi về chung nhà, Tiêu Thục Thận dốc hết vốn liếng để mở công ty giải trí và cho chồng cùng làm chủ với mình.

Chung sống với nhau 9 năm, Tiêu Thục Thận và Lương Hiên An vẫn chưa có con chung. Đáng chú ý, những năm gần đây, chồng cô liên tục vướng bê bối.

Theo đó, Lương Hiên An đã bị 1 nữ nghệ sĩ tên Rina, thuộc công ty mà anh đồng sở hữu cùng Tiêu Thục Thận, tố cáo có hành vi đồi bại. Sự việc xảy ra rạng sáng 8/11/2023, khi Lương Hiên An và các nhân viên tham gia 1 buổi tiệc. Sau cuộc vui, chồng Tiêu Thục Thận nhờ nạn nhân đưa về phòng nghỉ rồi cưỡng ép, bất chấp cô gái này ra sức phản kháng. Không lâu sau, Rina nộp đơn kiện, đồng thời bóc phốt chồng Tiêu Thục Thận coi các sao nữ trong công ty như hậu cung của mình. Theo lời Rina, Lương Hiên An đã dùng vấn đề gia hạn hợp đồng, tiền lương để ép buộc và bắt các nghệ sĩ nữ phải im lặng. Chưa hết, Lương Hiên An còn bị tố không ít lần nói xấu vợ, chê bai Tiêu Thục Thận không sinh được con.

Đến năm 2026, Lương Hiên An bị tuyên án 4 năm 10 tháng tù giam vì tội quấy rối tình dục ở phiên sơ thẩm. Sau đó, anh đã kháng cáo, hiện đang được tại ngoại trong thời gian chờ phiên tòa tiếp theo.

Ca sĩ trẻ Rina (ảnh phải) tố cáo chồng Tiêu Thục Thận lợi dụng chức vụ để quấy rối, tấn công tình dục nghệ sĩ nữ thuộc quyền quản lý trong công ty. Ảnh: China Times

Hôn nhân của Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An không hề yên ả. Chồng ngọc nữ họ Tiêu còn hiện đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Ảnh: Line Today

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976. Năm 2000, cô gây sốt khắp châu Á khi xuất hiện trong MV Dũng Khí của nữ ca sĩ Lương Tịnh Như. Với nhan sắc thanh thuần, gương mặt thanh tú, Tiêu Thục Thận nhanh chóng nổi tiếng rầm rộ. Thời kỳ đỉnh cao, cô được công ty giải trí bao bọc hết mực, phủ sóng khắp màn ảnh. Chỉ sau 3 năm vào showbiz, Tiêu Thục Thận đã đóng chính trong 38 MV của các sao hạng A như Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An, Châu Kiệt Luân hay Quang Lương, được trả cát-xê quảng cáo lên đến 8 triệu TWD (6,5 tỷ đồng). Năm 23 tuổi, cô vào đề cử Kim Mã nhờ phim Đơn Thuần Ngoài Ý Muốn. 1 năm sau đó, Tiêu Thục Thận có vinh dự đặt chân lên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes.

Ngoài ra, nữ diễn viên 7X còn tạo được dấu ấn rõ nét qua nhiều phim ăn khách như Âm Mưu Và Tình Yêu, Chung Cực Tây Môn, Bích Huyết Kiếm, Hoa Mộc Lan, Yên Vũ Giang Nam…

Tiêu Thục Thận từng có thời “làm mưa làm gió” ở Cbiz. Ảnh: Sohu

Nguồn: Line Today