Đang nóng tin Jennie (BLACKPINK) cự tuyệt Kim Soo Hyun tới cùng

Chuyện gì đang xảy ra giữa Jennie (BLACKPINK) và Kim Soo Hyun thế này?

Sáng 9/9, tờ Indiatimes cho hay, 1 tài khoản có 80 ngàn người theo dõi trên X mới đây đã loan tin Jennie (BLACKPINK) nhận được lời mời đóng vai nữ chính bên cạnh Kim Soo Hyun trong 1 bộ phim truyền hình. Nguồn tin cho biết thêm, tài tử họ Kim vui vẻ nhận lời tham gia dự án, thế nhưng ở chiều ngược lại, nàng rapper BLACKPINK lại dứt khoát từ chối góp mặt trong tác phẩm này.

Bài đăng nói trên đã nhanh chóng thu hút hơn 700.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện tranh luận sôi nổi, chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh thông tin Jennie cự tuyệt hợp tác cùng Kim Soo Hyun. Đáng chú ý, 1 bộ phận người hâm mộ đã bày tỏ thái độ đồng tình trước quyết định của Jennie. Nhưng song song với đó, nhiều khán giả lại tỏ ra ngỡ ngàng với động thái của nàng rapper Hắc Hường, đồng thời thắc mắc về lý do khiến cô bỏ lỡ cơ hội hợp tác cùng tài tử họ Kim.

Jennie được cho là đã từ chối thẳng thừng hợp tác đóng phim cùng Kim Soo Hyun. Ảnh: Naver

Được biết, Kim Soo Hyun đã được minh oan hoàn toàn trong drama hẹn hò trẻ vị thành niên. Còn nhớ vào hôm 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) chính thức ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Trước đó, tài tử Queen of Tears vướng cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô mới 14 tuổi.

Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không. Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi.

Sau khi được minh oan, tài tử họ Kim hiện đang đẩy mạnh việc trở lại hoạt động ở làng giải trí. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, YouTuber Kim Se Ui - người liên tục tố cáo Kim Soo Hyun và đối đầu với nam diễn viên suốt 2 năm qua, hiện đang lâm thảm cảnh. Theo đó, cách đây không lâu, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui vì có hành vi phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Viện kiểm sát cũng chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Vụ lùm xùm Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên vừa chính thức khép lại. Ảnh: Nate

Về phần Jennie, cô nàng lần đầu lấn sân sang diễn xuất qua vai phụ trong bộ phim dài tập của Mỹ mang tên The Idol hồi năm 2023 và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 3 năm sau đó, nàng rapper 9X không còn hoạt động bên mảng phim ảnh nữa. Mãi tới hiện tại lại mới có thông tin Jennie được nhận lời mời đóng chính trong 1 bộ phim truyền hình của Hàn Quốc cùng tài tử Kim Soo Hyun. Thế nhưng, nữ idol sinh năm 1996 được cho là đã từ chối thẳng thừng.

Jennie chạm ngõ màn ảnh truyền hình qua bộ phim The Idol làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí 1 thời. Ảnh: Naver

Nguồn: Indiatimes