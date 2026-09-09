Mỹ nhân sinh quý tử cho thiếu gia tập đoàn: Nhà trai hiếm hoi lộ mặt, visual điển trai sáng bừng lên thẳng xu hướng

Nữ diễn viên này vừa lần đầu khoe chồng thiếu gia. Nửa kia của cô khiến nhiều người phải hâm mộ vì hội tụ đủ yếu tố của mẫu đàn ông lý tưởng: đẹp trai, giàu có và yêu thương vợ con hết mực.

Dương Thái Ngọc và thiếu gia tập đoàn nhang muỗi Trương Hướng Vinh yêu đương, có con chung chớp nhoáng, chỉ trong vòng 1 năm. Đến tháng 6 vừa qua, cả hai được cho biết bí mật đăng ký kết hôn. Dương Thái Ngọc và con trai dọn vào nhà hào môn. Tuy nhiên, đến nay "bản sao Lưu Diệc Phi" và ông xã vẫn chưa công bố kế hoạch làm đám cưới. Ở giới thượng lưu xứ tỷ dân vốn tồn tại quy tắc ngầm 1 đám cưới rình rang được coi trọng hơn tờ giấy đăng ký kết hôn. Do đó, cuộc sống hôn nhân của Dương Thái Ngọc nhận được sự quan tâm lớn.

Đến ngày 9/9, nữ diễn viên sinh năm 1992 gây chú ý khi đăng tải vlog sang Na Uy nghỉ dưỡng cùng chồng, không đưa con nhỏ đi cùng. Qua ống kính của Dương Thái Ngọc, Trương Hướng Vinh xuất hiện với diện mạo sáng sủa điển trai. Anh chủ động mang vác tất cả hành lý nặng, lưng đeo balo, tay kéo 2 chiếc vali cỡ lớn để vợ rảnh tay quay chụp, dạo phố. Đây là lần đầu tiên minh tinh Cbiz chủ động khoe ông xã. Hình ảnh công khai lộ mặt bên vợ của Trương Hướng Vinh lên thẳng xu hướng, vào top hot search MXH Weibo. Trên mạng xã hội, netizen Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Dương Thái Ngọc cưới được 1 người chồng vừa đẹp, giỏi, giàu lại còn ga lăng, tinh tế và yêu chiều vợ hết nấc.

Dương Thái Ngọc đang cùng chồng sang Na Uy nghỉ dưỡng. Ông xã của nữ diễn viên khiến cư dân mạng sốc visual. Ảnh: Sina.

"Bản sao Lưu Diệc Phi' và chồng thiếu gia đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ảnh: Sina.





Theo các nguồn tin, Dương Thái Ngọc hiện có cuộc sống thảnh thơi, muốn đóng phim thì đi đóng phim, muốn đi du lịch thì đi du lịch. Sau khi về chung nhà, Trương Hướng Vinh lộ rõ bản chất là "tổng tài" cuồng vợ. Anh luôn đứng về phía Dương Thái Ngọc, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bà xã. Nếu người đẹp Cbiz muốn du lịch nghỉ dưỡng, Trương Hướng Vinh lập tức sắp xếp, tạm dừng công việc ở tập đoàn để đưa cô đi. Ngay cả sau khi sinh con, Dương Thái Ngọc cũng không cần bận tâm chuyện chăm sóc em bé vì Trương Hướng Vinh đã chi bộn tiền để thuê bảo mẫu phụ giúp vợ.

Dương Thái Ngọc được chồng thiếu gia "cưng như trứng mỏng". Khi cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Indonesia, Trương Hướng Vinh thuê riêng du thuyền có giá 750.000 NDT (2,7 tỷ đồng), dùng drone ghép tên tiếng Anh của Dương Thái Ngọc là "ORA" trên không trung để bày tỏ tình cảm với bà xã.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026, mỹ nhân 9X được Trương Hướng Vinh tặng nhẫn kim cương khủng. Tình cảm giữa diễn viên và ông xã thiếu gia cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tài khoản mạng xã hội của Trương Hướng Vinh chỉ theo dõi duy nhất Dương Thái Ngọc. Anh thường xuyên xuống bếp nấu ăn, tập yoga cùng bà xã minh tinh.

Hiện tại, Dương Thái Ngọc có cuộc sống viên mãn, giàu sang khi trở thành dâu hào môn. Ảnh: Sina.

Cô được chồng thiếu gia "cưng như trứng mỏng". Ảnh: Sohu.

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh quen nhau tại 1 sự kiện đấu giá từ thiện ở Hạ Môn (Trung Quốc) vào cuối năm 2024. Tháng 2/2025, họ bị paparazzi chụp được cảnh hôn nhau trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) đúng ngày Valentine. Cùng ngày hôm đó, cả hai xuất hiện tại 1 bệnh viện sản khoa dành cho giới thượng lưu. Khi ấy, Dương Thái Ngọc mặc áo hoodie rộng, bụng đã nhô lên rõ rệt.

Giữa tháng 4/2025, "team qua đường" chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5/2025, người đẹp đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận tin vui với công chúng. Tháng 7 cùng năm, Dương Thái Ngọc sinh con trai đầu lòng ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh Saint Bella, với gói dịch vụ 380.000 HKD (1,25 tỷ đồng) cho 28 ngày. Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé 24/24 giờ, thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế và phòng nghỉ có view hướng toàn cảnh Vịnh Victoria.

Mỹ nhân 8X sinh quý tử vào tháng 7 năm ngoái. Ảnh: Sina.

Tờ 163 cho biết chồng của Dương Thái Ngọc là cháu trai đời thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Doanh thu thường niên của tập đoàn Kim Lộc là hơn 8 tỷ NDT (hơn 31.000 tỷ đồng). Trương Hướng Vinh tốt nghiệp ngành Tài chính của Đại học Columbia, phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của gia đình và sở hữu chiều cao 1m85, ngoại hình nổi bật.

Chồng Dương Thái Ngọc sở hữu diện mạo bảnh bao. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu