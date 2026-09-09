Nữ diễn viên hạng A bí mật kết hôn sinh con, đứa trẻ đã 10 tuổi mà cả nước không ai hay biết

Đời tư kín như bưng của nữ diễn viên nổi tiếng này đã khiến cho công chúng vô cùng choáng váng.

Sáng 9/9, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Nhật Bản Makoto Ogawa (cựu thành viên nhóm nhạc Morning Musume) vừa bất ngờ lộ chuyện đã bí mật kết hôn sinh con từ 10 năm trước. Theo đó, 1 nhân vật trong ngành giải trí khẳng định: “Năm 2015, Makoto Ogawa hẹn hò với Takuma Makita - tay guitar bass của ban nhạc rock Wyse. Sau khi rời công ty quản lý, cả 2 đã kết hôn và đón con đầu lòng. Dù hiện tại cặp đôi đã ‘đường ai nấy đi’ thế nhưng Makoto Ogawa lại chưa từng công khai những thông tin nói trên trước truyền thông và người hâm mộ”.

Nguồn tin cho biết thêm, con trai Makoto Ogawa hiện vừa tròn 10 tuổi nhưng từ trước tới nay công chúng đều tưởng cô chưa từng lập gia đình và chưa lên chức mẹ. Đáng chú ý, nữ diễn viên hạng A thậm chí đã ly hôn, đương nhiên cô cũng giấu kín như bưng chuyện này không công bố cho công chúng biết.

Đến nay khi mọi chuyện lần đầu được công khai trên mặt báo, netizen xứ sở hoa anh đào mới tá hỏa, ngạc nhiên cực độ vì hóa ra Makoto Ogawa đã âm thầm kết hôn sinh con rồi ly dị mà cả nước không ai hay biết.

Makoto Ogawa bí mật kết hôn sinh con rồi bỏ chồng nhưng giấu nhẹm không cho công chúng Nhật Bản biết. Ảnh: X

Danh tính chồng cũ của Makoto Ogawa cũng vừa được công bố, hóa ra là nam ca sĩ Takuma Makita. Ảnh: Yahoo News

Phóng viên từ trang tin Smart FLASH mới đây đã chủ động tiếp cận Makoto Ogawa sau khi nữ diễn viên tham gia 1 buổi tập kịch để xác thực lại thông tin. Trước ống kính, nữ diễn viên đình đám thẳng thắn thừa nhận: “Ồ, đúng là tôi đã có con rồi. Đó là 1 cậu con trai 10 tuổi. Tháng 3/2015, tôi rời công ty quản lý mà mình từng gắn bó từ thời Morning Musume. Sau đó, tôi đăng ký kết hôn với anh Takuma Makita - thành viên ban nhạc Wyse rồi sinh con đầu lòng”.

Nữ diễn viên cho biết thêm, tính đến nay mới chỉ có người thân và bạn bè chí cốt mới biết chuyện này, ngay cả trong giới giải trí cũng rất ít người nắm được thông tin cô đã kết hôn sinh con rồi ly dị.

Cũng trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với tờ Smart FLASH mới đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 lần đầu chia sẻ về lý do ly hôn, đồng thời công bố luôn thời điểm vợ chồng cô “đường ai nấy đi”: “Mỗi người đều có quan điểm và giá trị sống khác nhau. Khi đã trở thành vợ chồng thì gia đình nào cũng sẽ có những vấn đề riêng mà. Sau 1 thời gian dài cùng nhau trò chuyện và thảo luận, chúng tôi đi đến quyết định ly hôn hồi năm 2020”. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng không ngần ngại để lộ luôn chuyện con trai cô hiện do chồng cũ nuôi dưỡng: “Hiện tại, con trai tôi đang do chồng cũ chăm sóc và nuôi dưỡng. Quá trình trưởng thành của đứa trẻ vẫn đang diễn ra rất tốt”.

Nữ ngôi sao sinh năm 1987 lần đầu công bố nguyên nhân ly dị trên mặt báo. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng sốc nặng trước đời tư kín như bưng của Makoto Ogawa: “Không ngờ cô ấy cũng đã làm mẹ rồi”, “Trời ơi không tin nổi luôn ấy, sao cô ấy giấu mọi chuyện giỏi vậy?”, “Tính ra họ đã ly hôn 6 năm rồi mà tới giờ mọi chuyện mới bị lộ ra”, “Có thể do đứa trẻ sống cùng bố nên mới giấu kín như bưng được như vậy chứ”,...

Makoto Ogawa sinh năm 1987, gia nhập nhóm nhạc đình đám Morning Musume khi mới 14 tuổi. Đáng tiếc, cô chính thức rời nhóm vào năm 2006 đúng vào thời điểm đỉnh cao. Tới tháng 3/2015, nữ nghệ sĩ bất ngờ đưa ra quyết định giải nghệ. Thế nhưng chỉ đúng 1 năm sau đó, cô lại chính thức tái xuất với vai trò diễn viên và tiếp tục theo đuổi công việc này cho đến nay.

Makoto Ogawa gặt hái được nhiều thành công trên cả 2 mặt trận ca hát và diễn xuất. Những hình ảnh của nữ nghệ sĩ thời còn hoạt động cùng nhóm nhạc huyền thoại Morning Musume sẽ được công chúng nhớ tới mãi. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo