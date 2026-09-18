Hiện cô dành phần lớn thời gian cho kinh doanh online và chăm lo cho con gái.

Mạc Anh Thư giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang, sau đó đăng quang Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008. Từ những cuộc thi nhan sắc, cô bước vào hoạt động showbiz với vai trò người mẫu và dần được biết đến trên các sàn diễn thời trang.

Không chỉ làm người mẫu, Mạc Anh Thư còn thử sức với diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Oan nghiệt, Chạm vào quá khứ, Cảm hứng hoàn hảo... Năm 2010, cô gặp diễn viên Huy Khánh khi cùng tham gia Sắc đẹp và danh vọng. Sau thời gian hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn năm 2012 và có một con gái.

Sau khi sinh con, Mạc Anh Thư dần rút khỏi showbiz, không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh mà chuyển hướng sang chăm sóc gia đình và kinh doanh. Cuối năm 2023, cô và diễn viên Huy Khánh hoàn tất thủ tục ly hôn sau 12 năm gắn bó. Cả hai cho biết cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình, nguyên nhân là tình cảm vợ chồng không còn và khác biệt về quan điểm sống, không liên quan đến người thứ ba.

Từ những cuộc thi nhan sắc, cô bước vào hoạt động showbiz với vai trò người mẫu và dần được biết đến trên các sàn diễn thời trang. Ảnh: FBNV

Từng hoạt động trong showbiz Việt với vai trò người mẫu, diễn viên, Mạc Anh Thư nhiều năm qua lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dần rời xa các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Đầu năm 2024, cô đưa con gái sang Phần Lan sinh sống và học tập. Tại đây, Mạc Anh Thư tiếp tục duy trì công việc bán hàng online, đồng thời dành thời gian chăm sóc con và thích nghi với cuộc sống mới.

Trong những năm không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh hay các hoạt động giải trí, Mạc Anh Thư dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh. Cô từng chia sẻ bắt đầu bán hàng online từ khi mang thai, ban đầu chỉ với mong muốn có thêm thu nhập và niềm vui trong thời gian ở nhà. Sau đó, công việc phát triển dần và trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của cô.

Từ một gương mặt từng quen thuộc trên sàn diễn và màn ảnh, Mạc Anh Thư dần chuyển sang cuộc sống kín tiếng hơn. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2023, cô và diễn viên Huy Khánh hoàn tất thủ tục ly hôn sau 12 năm gắn bó.

Hiện cô dành phần lớn thời gian cho kinh doanh online và cuộc sống cùng con gái tại Phần Lan. Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, Huy Khánh từng cùng thoải mái xuất hiện với vợ cũ trên livestream bán hàng. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh bán hàng online, Mạc Anh Thư cũng từng thử sức với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau trước khi xác định hướng đi phù hợp với bản thân. Công việc này giúp cô chủ động hơn về thời gian, đặc biệt trong giai đoạn dành phần lớn thời gian chăm sóc con gái.

Năm 2020, Mạc Anh Thư từng chia sẻ chưa có ý định trở lại nghề diễn bởi cảm thấy bản thân không còn đủ đam mê với công việc này. Thay vì quay lại phim trường, cô muốn dành thời gian cho con gái và tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh đời thường tại Phần Lan, từ cuộc sống của hai mẹ con đến những trải nghiệm tại nơi ở mới. So với thời gian còn hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của người đẹp khá kín tiếng và bình dị.