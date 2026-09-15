Son Ye Jin bị chính ông xã Hyun Bin bóc phốt "làm màu" để lên sóng truyền hình?

Câu nói của Son Ye Jin đã khiến các khách mời tại trường quay bật cười nghiêng ngả.

Vào ngày 13/9, chương trình Please Take Care of My Refrigerator đã lên sóng với khách mời là nữ diễn viên Son Ye Jin. Tại đây, Son Ye Jin thú nhận rằng mặc dù cô mong đợi chương trình sẽ thú vị, nhưng nữ diễn viên cảm thấy choáng ngợp khi nhận ra mình phải tiết lộ những thứ bên trong tủ lạnh của mình.

“Tôi nghĩ việc xuất hiện trên chương trình sẽ rất thú vị, nhưng khi được thông báo rằng tôi phải cho mọi người xem tủ lạnh của mình, tôi cảm thấy như mình đang phơi bày bộ mặt thật của mình vậy” - Son Ye Jin cười và nói, mô tả áp lực mà cô trải qua sau khi quyết định tham gia chương trình.

Son Ye Jin hơi ngại khi công khai tủ lạnh trên sóng truyền hình. Ảnh: Sports Seoul

Ngôi sao sinh năm 1982 tiếp tục “Vì tôi là nội trợ, suy nghĩ đầu tiên của tôi là 'Mình sẽ làm gì đây?' Tôi bắt đầu làm những món ăn kèm mà bình thường tôi không hay làm và dọn dẹp tủ lạnh”. Đặc biệt, "chị đẹp" không ngại chia sẻ chuyện bị ông xã Hyun Bin "bóc phốt" dọn dẹp tủ lạnh kỹ hơn hẳn để chuẩn bị lên sóng bằng câu nói "Đây đâu phải cái tủ lạnh anh vẫn thấy hàng ngày đâu nhỉ?". Câu nói của Son Ye Jin đã khiến các khách mời tại trường quay bật cười nghiêng ngả.

Son Ye Jin cũng thẳng thắn chia sẻ về những thách thức thực tế khi vừa làm mẹ vừa đi làm. Nữ diễn viên nói: “Nuôi dạy con cái thực sự không phải là việc dễ dàng. Thành thật mà nói, chăm sóc con cái còn khó hơn cả công việc, vì vậy đôi khi tôi thực sự muốn đến phim trường hơn là ở nhà”. Cô ấy giải thích: “Ở phim trường, bạn không phải lặp đi lặp lại cùng một việc, phải không? Còn ở nhà, tôi phải liên tục dập tắt các đám cháy ở những nơi khác nhau theo trò chơi xe cứu hỏa của con tôi”, điều này lại khiến mọi người bật cười.

Son Ye Jin không ngại chia sẻ chuyện bị ông xã Hyun Bin "bóc phốt" dọn dẹp tủ lạnh kỹ hơn hẳn để chuẩn bị lên sóng. Ảnh: Sports Seoul

Chiếc tủ lạnh nhà Son Ye Jin hé lộ trong chương trình được sắp xếp gọn gàng với các món ăn tự làm như pizza, mì Ý, bánh bao và cánh gà kho, cũng như các loại thực phẩm tươi sống và món ăn kèm được chuẩn bị cho cậu con trai Woo Jin. Son Ye Jin giải thích rằng dù lịch trình bận rộn, cô vẫn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình mình.

Nữ diễn cũng nói rằng cô thích đồ ngọt, trong khi chồng Hyun Bin và con trai lại ưa những món ăn có vị nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, Son Ye Jin nói đùa: “Vì tôi là đầu bếp nên tôi không thể không nấu những món ăn theo khẩu vị của mình. Tôi bảo chồng tôi cứ ăn bất cứ thứ gì tôi đưa cho anh ấy".

Ảnh: Sports Seoul

Tủ lạnh nhà Son Ye Jin rất sạch sẽ và nhiều đồ ăn ngon lành. Ảnh: Sports Seoul

Cuối cùng, Son Ye Jin đã hé lộ một phần sinh hoạt ăn uống thực tế của gia đình mình, nói rằng: “Tôi ăn phần thức ăn thừa con tôi để lại, còn Hyun Bin thì ăn phần thức ăn thừa của tôi” Nhắc đến thói quen ăn hết phần đồ thừa của chồng, cô nói thêm “Mỗi khi nhìn anh ấy làm vậy, tôi lại thấy tội nghiệp cho anh ấy” thể hiện tình cảm trìu mến dành cho Hyun Bin.

Những chia sẻ này cho thấy dù là những ngôi sao nổi tiếng, Hyun Bin - Son Ye Jin cũng sinh hoạt như bao người bình thường khác, khi vợ vào bếp nấu ăn, đặt con cái lên hàng đầu, còn bố... giải quyết đồ ăn thừa! Chương trình Please Take Care of My Refrigerator đã đem đến cho công chúng cái nhìn thêm gần gũi về cuộc sống thường ngày của cặp đôi hàng đầu showbiz.

Son Ye Jin ăn đồ thừa của con, còn Hyun Bin ăn đồ thừa của vợ. Ảnh: Sports Seoul

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên qua những lần hợp tác. Ảnh: X

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và lên chức bố mẹ vào cuối năm. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul



