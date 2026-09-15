Nam diễn viên mất trắng sau khi mua căn hộ 20 tỷ cho bạn gái Á hậu, biết danh tính ai cũng thấy ngỡ ngàng

Theo chia sẻ, bạn gái cũ nam diễn viên này bán nhà và lãi đậm, nhưng không chia cho tình cũ diễn viên dù chỉ 1 đồng.

Ngày 14/9, tờ Today Line đưa tin mối quan hệ giữa vợ chồng Trần Hạo Dân - Tưởng Lệ Sa và Xa Thi Mạn đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, trong 1 buổi livestream vào cuối tuần, nam diễn viên phim Tế Công đã công khai phàn nàn vợ không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Câu nói này của Trần Hạo Dân khiến Tưởng Lệ Sa bốc hỏa, lập tức phản pháo bằng cách tiết lộ chuyện chồng từng vung tiền tỷ mua nhà tặng, để bạn gái cũ đứng tên và mất trắng. Theo Tưởng Lệ Sa, sau khi hai người chia tay, cô gái kia bán nhà và thu về khoản tiền khổng lồ nhưng không chia cho Trần Hạo Dân dù chỉ 1 đồng. Tưởng Lệ Sa mỉa mai ông xã là "kẻ dại gái", còn cô gái kia sống thực dụng tham lam.

Bị vợ bất ngờ "bóc phốt" ngay trên sóng trực tiếp, Trần Hạo Dân tỏ rõ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu và cố gắng xoa dịu bà xã. Nam diễn viên còn ám chỉ rằng những chuyện liên quan đến người cũ nên được nói riêng, không nên nhắc đến trước mặt người hâm mộ. Tuy nhiên, Tưởng Lệ Sa vẫn không dừng lại việc chỉ trích chồng và bạn gái cũ của Trần Hạo Dân. Cuối cùng, cặp đôi đình đám showbiz cãi nhau ầm trời ngay trước mặt hàng nghìn khán giả xem livestream.

Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa cãi nhau "long trời lở đất" trên sóng livestream. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, nhiều người lập tức "đào" lại tình sử và cho rằng cô bạn gái cũ của Trần Hạo Dân khiến Tưởng Lệ Sa cay cú, nóng mắt chính là Xa Thi Mạn. Trần Hạo Dân và "nhất tỷ" đài TVB có mối quan hệ phim giả tình thật sau khi hợp tác trong dự án Máy Nước Ngọt Tình Yêu vào năm 2002. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp ra vào nhà riêng của đối phương, thậm chí từng sống chung với nhau.

Đáng chú ý, vào năm 2003, không lâu sau khi bắt đầu mối quan hệ với Trần Hạo Dân, Xa Thi Mạn từng được cho biết đã nhận 1 căn nhà có giá trị 5 triệu HKD (khoảng 20 tỷ đồng) từ bạn trai. Họ gắn bó với nhau 4 năm thì chia tay với lý do lịch trình công việc bận rộn, không có thời gian vun đắp mối quan hệ. Sau khi tan vỡ, số phận của bất động sản này không được cả hai đề cập tới. Đến năm 2010, Xa Thi Mạn bán căn nhà với giá 13,68 triệu HKD (khoảng 55 tỷ đồng), lãi 35 tỷ đồng. Những năm qua, Trần Hạo Dân cũng không hề vạch trần Xa Thi Mạn, thậm chí còn bày tỏ mong muốn được tái hợp tác với cô. Do đó, tiết lộ của Tưởng Lệ Sa về chuyện Xa Thi Mạn tham lam vơ vét tiền của tình cũ tài tử gây bàn tán lớn. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với Xa Thi Mạn về việc nhận nhà của Trần Hạo Dân, nhưng khi bán đi không chia cho tình cũ 1 cắc, song chưa nhận được phản hồi.

Xa Thi Mạn được cho là cô bạn gái cũ nhận nhà từ Trần Hạo Dân trong lúc yêu đương, nhưng khi bán đi có lãi không chia cho anh dù chỉ 1 đồng. Ảnh: Sohu.

Xa Thi Mạn và Trần Hạo Dân từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 4 năm. Ảnh: On.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, vào showbiz sau khi giành được danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1997. Cô nổi tiếng với các phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký (vai Chu Chỉ Nhược), Cung Tâm Kế (vai Lưu Tam Hảo), Diên Hi Công Lược (vai Nhàn Phi), Long Tranh Hổ Đấu, Tuyết Sơn Phi Hồ... Theo báo giới Trung Quốc, người đẹp hiện tại sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng). Thành công, xinh đẹp và giàu có nhưng đến nay Xa Thi Mạn vẫn độc thân. Cô từng trải 10 mối tình, trong đó chỉ có 2 lần công khai thừa nhận Trần Hạo Dân, Trịnh Gia Dĩnh là bạn trai của mình.

Xa Thi Mạn sở hữu khối tài sản gần 500 tỷ đồng. Ảnh: Sohu.

Trần Hạo Dân sinh năm 1969, từng là "hoàng tử cổ trang" của màn ảnh Trung Quốc. Sau đó, danh tiếng nam diễn viên sụp đổ khi với vào lùm xùm "yêu râu xanh", sàm sỡ nữ diễn viên Trần Gia Hoàn trong lúc say xỉn. Vụ việc khiến sự nghiệp của Trần Hạo Dân cũng xuống dốc không phanh. Để kiếm tiền nhanh, anh bất chấp tham gia các dự án phim kém chất lượng, bị khán giả "ném đá" trên khắp các MXH. Hiện tại, Trần Hạo Dân bị gắn mác “ông hoàng phim rác”. Về đời tư, Trần Hạo Dân bí mật kết hôn với Á hậu, người mẫu kém 16 tuổi Tưởng Lệ Sa vào năm 2011. Họ có với nhau 4 đứa con.

Nguồn: Today Line