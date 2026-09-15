Nữ ca sĩ bị tai nạn giao thông, phải hủy bỏ gấp lịch trình

Công ty quản lý liên tục nhấn mạnh rằng việc hồi phục sức khỏe và ổn định tình trạng sức khỏe của Kwon Eunbi sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Mới đây, công ty quản lý RBW đăng thông báo khẩn trên Weverse, xác nhận nữ ca sĩ Kwon Eunbi bị tai nạn giao thông. Công ty cho biết: "Vào ngày 13/9, một vụ va chạm đã xảy ra liên quan đến chiếc xe chở nghệ sĩ khi đang di chuyển theo lịch trình. Ngay sau vụ tai nạn, nghệ sĩ đang nghỉ ngơi và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe hiện tại". Do hậu quả của vụ tai nạn bất ngờ, sự kiện ký tặng người hâm mộ trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày hôm đó đã bị hủy bỏ hoàn toàn. RBW nói thêm: "Chúng tôi buộc phải hủy bỏ sự kiện ký tặng người hâm mộ của Everline dự kiến diễn ra hôm nay, ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của nghệ sĩ".

Hơn nữa, về các hoạt động trong tương lai, họ giải thích: "Chúng tôi dự định theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ và điều chỉnh lịch trình cũng như quyết định có tiếp tục hay không tùy thuộc vào tình trạng của nghệ sĩ". Mặc dù mức độ cụ thể của chấn thương hoặc chi tiết về vụ tai nạn của Kwon Eunbi vẫn chưa được tiết lộ, nhưng công ty quản lý liên tục nhấn mạnh rằng việc hồi phục sức khỏe và ổn định tình trạng sức khỏe của cô sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Kwon Eunbi bị tai nạn giao thông và phải hủy lịch trình. Ảnh: X

Vụ tai nạn xảy ra giữa lúc "nữ thần Waterbomb" vừa phát hành ca khúc Deja Vu, đang trong quá trình quảng bá trên các chương trình âm nhạc và giải trí. Đặc biệt là ngay trước thềm vụ tai nạn, Kwon Eunbi vừa xuất hiện trên chương trình Knowing Bros của đài JTBC. Tại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã thu hút sự chú ý khi hài hước tiết lộ tình hình hiện tại của mình với tư cách là chủ sở hữu tòa nhà ở quận Seongdong, Seoul, nơi cô tự mình điều hành một quán cà phê. Kwon Eunbi đã mang lại nụ cười cho khán giả bằng cách giới thiệu các món ăn đặc trưng của quán, chẳng hạn như bánh phô mai tự làm và bánh pudding chuối, đồng thời chia sẻ niềm đam mê pha chế đồ uống và thậm chí tự mình rửa chén khi thiếu nhân viên.

Chính vì vậy, việc Kwon Eunbi vị tai nạn giao thông và phải tạm dừng hoạt động giữa lúc đang quảng bá ca khúc mới là điều vô cùng đáng tiếc. Người hâm mộ đang gửi những lời động viên ấm áp, chúc Kwon Eunbi mau chóng bình phục và mong chờ cô trở lại sân khấu với sức khỏe tốt.

Nữ ca sĩ bị tai nạn giữa lúc đang quảng bá ca khúc mới. Ảnh: X

Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là trưởng nhóm IZ*ONE từ 2018-2021. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô hoạt động solo nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Đến năm 2023, nữ idol có màn trình diễn để đời tại Waterbomb. Dù ban đầu khá lo lắng vì biểu diễn vào buổi chiều sớm, tiết mục của cô đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một cơn sốt và thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của cô. Cô tiết lộ thu nhập của mình đã tăng vọt theo tỷ lệ 3:7 sau sự kiện này và thậm chí đã mua được tòa nhà trị giá 2,4 tỷ won (45 tỷ đồng) vào tháng 3/2024.

Kwon Eunbi tiếp tục là tâm điểm của Waterbomb Seoul 2025 (diễn ra vào đầu tháng 7/2025). Cô biểu diễn các ca khúc như Crazy in Love, Rumor với vũ đạo quyến rũ, kết hợp cùng vũ công nam, và diện những trang phục táo bạo. Màn trình diễn của cô tiếp tục "càn quét" mạng xã hội, với một đoạn video vũ đạo đạt hơn 70 triệu lượt xem trên Weibo, lọt top tìm kiếm nóng chỉ trong vài giờ.

Ảnh: X

Kwon Eun Bi "đốt mắt" khán giả bằng màn trình diễn cực nóng bỏng. Ảnh: X

Tuy nổi lên nhờ Waterbomb song Kwon Eunbi cũng gây ra sự tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của cô quá hở hang và phản cảm. Kwon Eunbi còn phải đối mặt với tình trạng bị quấy rối tình dục trên mạng xã hội, với những bình luận tiêu cực xoáy mạnh vào cơ thể cô. Tuy nhiên, rất nhiều người bênh vực nữ idol, nhấn mạnh rằng Waterbomb là một lễ hội âm nhạc dành cho người lớn với chủ đề nước, nơi trang phục gợi cảm là đặc trưng. Họ cũng chỉ ra vấn đề tiêu chuẩn kép giới tính, khi các nam thần tượng còn cởi trần mà không bị chỉ trích gay gắt như cô.