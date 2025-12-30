Mới đây, nữ rapper Gen Z "quốc dân" Lee Young Ji đã xuất hiện trên kênh YouTube của Charles Enter. Ngôi sao xứ Hàn đã bày tỏ sự tiếc nuối về bức ảnh chụp chung với "nữ thần Waterbomb" Kwon Eunbi tại đại nhạc hội SBS Gayo Daejeon 2024.

Bức ảnh này từng làm dậy sóng mạng xã hội bởi trông với sự chênh lệch chiều cao của 2 ngôi sao. Trông Kwon Eunbi vô cùng nhỏ nhắn, còn Lee Young Ji như người khổng lồ. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô nói: "Chị ấy là nghệ sĩ solo, và tôi cũng là nghệ sĩ solo, nên chúng tôi đã quyết định đứng cạnh nhau trong phần kết thúc chương trình". Sau đó, Lee Young Ji cho Charles Enter xem bức ảnh, bật cười thốt lên: “Điều này thật vô lý phải không?”.

Sự tương phản vóc dáng của Lee Young Ji và Kwon Eunbi từng gây bão mạng xã hội. Ảnh: Koreaboo

Nữ rapper Gen Z tiếp tục: “Chị Eunbi nhỏ nhắn và đáng yêu quá, còn tôi thì… một người thì nhỏ, người kia thì quá to”. Lee Young Ji nói thêm rằng nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ không bao giờ đứng cạnh "nữ thần Waterbomb" nữa. Tuy nhiên rapper sinh năm 2002 cũng làm rõ rằng góc chụp đã khiến sự chênh lệch bị phóng đại, chứ ở ngoài đời, cô không đến mức cao to gấp đôi Kwon Eunbi như vậy.

Với chiều cao 175cm và 159cm, sự chênh lệch giữa 2 người không phải là điều bất thường. Vóc dáng nhỏ nhắn của Kwon Eunbi chỉ vô tình làm nổi bật sự cao lớn của Lee Young Ji, "hại" cô có bức ảnh "dìm hàng" khó xử. Nhưng bức ảnh lan truyền trên mạng đã gây ra làn sóng bình luận ác ý nhắm vào ngoại hình của nữ rapper, và cô cũng đã thẳng thắn nói về điều này: "Tôi nghe nhiều người bàn tán về kích thước đầu của mình. Nếu không thấy bình luận nào kiểu "mặt cô ấy trông dữ dằn", tôi sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nếu chỉ xuất hiện 1 hay 2 lần thì cũng không ảnh hưởng lắm. Có lẽ nó cũng sẽ xuất hiện trong video hôm nay".

Lee Young Ji không ngại đối diện với những bình luận ác ý về ngoại hình. Ảnh: Koreaboo

Lee Young Ji sinh năm 2002 tại Seoul, là một nữ rapper nổi bật của làng hip-hop Hàn Quốc. Với chiều cao ấn tượng 175cm và tính cách hài hước, phóng khoáng, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng trẻ tuổi đầy năng lượng. Sự nghiệp của Lee Young Ji bùng nổ từ năm 2019 khi cô trở thành quán quân chương trình High School Rapper 3. Cô là người trẻ nhất và cũng là nữ rapper đầu tiên giành chiến thắng chương trình này. Lee Young Ji bỏ túi nhiều bản hit như Dark Room, Day & Night, Not Sorry...

Ngoài âm nhạc, rapper Gen Z còn nổi tiếng với vai trò host chương trình YouTube Not Much Prepared (hay còn gọi là "My Alcohol Diary" – series phỏng vấn vui nhộn với các ngôi sao Kpop khi uống rượu), tham gia show thực tế như Earth Arcade, Running Man... Đến năm 2025, cô tiếp tục hoạt động mạnh mẽ với world tour All or Nothing, các hợp đồng quảng cáo. Lee Young Ji có ngoại hình "lệch chuẩn" nhưng vẫn nổi đình đám tại Kpop nhờ tài năng thực thụ và tính cách vui vẻ. Đến nay, cô đã giảm cân nhiều và trở lại với diện mạo mới, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Lee Young Ji giảm cân và có sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo