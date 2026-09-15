Trịnh Mỹ Anh và loạt mỹ nhân nổi tiếng trở lại Miss Universe Vietnam 2026

Miss Universe Vietnam 2026 đúng nghĩa mùa All Star khi Trịnh Mỹ Anh, Quỳnh Anh, Hồng Đăng, Emma Lê, MLee xuất hiện.

Miss Universe Vietnam 2026 đang dần lộ diện Top 30 với nhiều gương mặt từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc, thời trang và giải trí. Đáng chú ý, bên cạnh những người đẹp từng đạt thứ hạng cao ở các mùa Miss Universe Vietnam trước, cuộc thi năm nay còn có sự góp mặt của Trịnh Mỹ Anh – người vừa giành danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Trịnh Mỹ Anh trở lại sau danh hiệu tại Miss Earth

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, cao 1,75 m, nặng 52 kg, số đo 87-63-93 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và hiện giữ vai trò giám đốc điều hành.

Tháng 11/2025, Trịnh Mỹ Anh đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 tại Philippines và giành danh hiệu Miss Earth Water, tương đương Á hậu 2 của cuộc thi. Đây là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm 2025.

Trịnh Mỹ Anh đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 tại Philippines và giành danh hiệu Miss Earth Water, tương đương Á hậu 2 của cuộc thi.

Sau khi có danh hiệu quốc tế, Mỹ Anh xuất hiện tại nhiều sự kiện và đảm nhận vai trò giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp. Tại sự kiện khởi động Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, cô được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành chuỗi bản quyền các cuộc thi quốc tế của Five6 Entertainment - đơn vị tổ chức.

Ở tuổi 23, Mỹ Anh cho biết cô vẫn còn nhiều điều phải học khi đảm nhận vị trí điều hành nhưng sẽ tiếp tục trau dồi kinh nghiệm. Trước đó, cô từng được đặt câu hỏi về khả năng tham dự Miss Universe. Người đẹp cho biết nếu có cơ hội tiếp tục tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế, cô không ngần ngại thử sức.

Sau dấu ấn tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh tiếp tục ghi danh Miss Universe Vietnam 2026 và chính thức góp mặt trong Top 30. Lần trở lại này đưa cô vào cuộc đua cùng nhiều gương mặt từng có kinh nghiệm tại chính sân chơi Miss Universe Vietnam.

Sự xuất hiện của Mỹ Anh khiến mùa giải nhan sắc trở nên căng thẳng và khốc liệt hơn.

Dàn thí sinh quen thuộc cùng trở lại

Không chỉ có Mỹ Anh, Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 còn quy tụ nhiều cái tên từng xuất hiện tại chính cuộc thi này.

Nguyễn Quỳnh Anh (1999) là thí sinh đầu tiên được công bố. Cô từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Sau hai năm, Quỳnh Anh trở lại chính sân chơi từng trao cho cô danh hiệu Á hậu 1 để tiếp tục tranh tài. Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là lần đầu một Á hậu đương nhiệm trở lại chính cuộc thi từng trao danh hiệu cho mình.

Á hậu Quỳnh Anh cũng trở lại ở mùa giải này.

Trịnh Thị Hồng Đăng (1994) cũng là gương mặt quen thuộc. Cô từng giành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023. Hồng Đăng tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Pennsylvania State University, từng làm việc tại Wall Street và hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng cảm xúc, phát triển con người. Cô cũng từng xuất hiện với vai trò diễn giả tại TEDx.

Á hậu Hồng Đăng với khả năng giao tiếp tiếng Anh và ứng xử tốt cũng là gương mặt sáng giá.

Emma Lê (2000) tiếp tục trở lại sau khi từng vào Top 5 Miss Universe Vietnam 2023. Mang hai dòng máu Việt Nam - Tây Ban Nha, cô hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu và từng theo học tại University of the West of England. Việc Emma Lê tiếp tục ghi danh khiến mùa giải năm nay có thêm một gương mặt từng tạo dấu ấn tại cuộc thi.

Một cái tên khác nhận được sự chú ý là MLee (Quách Tapiau Maily, 1992). Nữ ca sĩ từng thử sức tại Miss Universe Vietnam 2024 và vào Top 5 chung cuộc. Hai năm sau, cô tiếp tục trở lại cuộc thi và góp mặt trong Top 30. MLee cũng là một trong những thí sinh có kinh nghiệm trình diễn đáng chú ý từ mùa giải trước.

Miss Universe Vietnam 2026 đúng nghĩa mùa All Star khi Emma Lê, MLee xuất hiện.

Với sự xuất hiện của nhiều gương mặt từng có thành tích tại Miss Universe Vietnam và các đấu trường quốc tế, Top 30 năm nay đang tạo nên một cuộc đua có nhiều thí sinh đã có kinh nghiệm sân khấu và thi sắc đẹp. Trong số đó, Trịnh Mỹ Anh là trường hợp đáng chú ý khi bước vào cuộc thi sau danh hiệu Miss Earth Water 2025, trong khi Quỳnh Anh, Hồng Đăng, Emma Lê và MLee đều đã từng ghi dấu tại Miss Universe Vietnam ở những mùa giải trước.

Ảnh: FBNV