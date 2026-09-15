Chồng chuyên gia tài chính của Jisoo là ai?

Jisoo sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 19/9 tới đây.

Showbiz Hàn Quốc vừa đón tin vui nữ ca sĩ Jisoo (tên đầy đủ Shin Jisoo) - người từng tham gia chương trình Superstar K - sắp lên xe hoa. Trên trang cá nhân, Jisoo đăng tải bức ảnh cưới được chụp trên đường phố Hong Kong (Trung Quốc). Nữ ca sĩ cho biết hôn lễ của cô sẽ tổ chức kín đáo, riêng tư vào ngày 19/9 tới đây tại sảnh tiệc cưới thuộc trung tâm hội nghị của trường đại học ở Seoul (Hàn Quốc).

Thông báo kết hôn của Jisoo khiến công chúng bất ngờ bởi trước nay cô vô cùng kín đáo trong chuyện tình cảm. Không ít người hâm mộ đã để lại bình luận thắc mắc về chồng tương lai của Jisoo. Không để dân tình đồn đoán, Jisoo cho biết hôn phu của cô là người ngoài ngành giải trí. Anh là 1 chuyên gia tài chính, tốt nghiệp Đại học Hong Kong (HKU) với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA).

Jisoo sẽ kết hôn với 1 chuyên gia tài chính. Ảnh: Instagram.

Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, cả hai đã yêu xa 2 năm rưỡi. Trong thời gian đó, Jisoo và bạn trai đều nỗ lực vun đắp, giữ gìn mối quan hệ tình cảm. Họ thường xuyên sắp xếp công việc, dành thời gian bay qua lại giữa Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc để gặp đối phương.

Theo Jisoo, hôn phu của cô có tính cách ấm áp, đáng tin cậy. Họ đồng điệu về sở thích lẫn quan điểm sống. Để giữ sự riêng tư, Jisoo không tiết lộ tuổi tác, hình ảnh rõ mặt của chồng sắp cưới. Tuy nhiên, theo thông tin được in trên thiệp cưới, hôn phu của Jisoo có tên tiếng Anh là Junbeom Lee. Qua bức ảnh cưới hiếm hoi được đăng tải công khai, nửa kia của nữ ca sĩ có dáng người cao ráo, tin chắc rằng rất xứng đôi vừa lứa với cô.

Theo thông tin được in trên thiệp, chồng sắp cưới của Jisoo tên Junbeom Lee. Ảnh: Nate.

Nửa kia của Jisoo có dáng người cao ráo. Ảnh: X.

Jisoo sinh năm 1993, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình Superstar K3 (đài Mnet) hồi năm 2011 và lọt vào Top 11 chung cuộc. Tới năm 2015, nữ nghệ sĩ phát hành mini-album đầu tay mang tên 20’S PARTY 1 và chính thức ra mắt với tư cách 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại, Jisoo đã lấn sân sang lĩnh vực mới với vai trò họa sĩ kiêm nhà thiết kế dưới nghệ danh Babicasso.

Nguồn: Nate, Xportsnews