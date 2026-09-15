Cư dân mạng tiếp tục bùng nổ tranh cãi sau lời xin lỗi của Trường Giang

Netizen đưa ra những quan điểm, ý kiến trái chiều trước sự việc của Trường Giang.

Mới đây, Trường Giang chính thức lên tiếng xin lỗi sau hơn 10 ngày trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận việc nam nghệ sĩ chủ động nhìn lại bản thân, không ít người vẫn cho rằng lời xin lỗi chưa đủ để giải đáp những tranh luận đang đặt ra.

Một bộ phận khán giả dành sự thông cảm cho Trường Giang, cho rằng ai cũng có thể mắc sai lầm và điều quan trọng là biết nhận lỗi, thay đổi. Một bình luận viết: "Chưa tốt thì nhận lỗi. Im lặng cũng bị chửi, lên tiếng cũng sẽ bị chửi. Thôi thì biết nhận lỗi đã là tốt rồi". Người khác cho rằng quá khứ nên được nhìn nhận như một bài học: "Ai mà chả có quá khứ, cả đời này ai dám nói mình là người hoàn hảo chưa từng làm sai điều gì không? Quan trọng là hiện tại chú đang sống tốt, không thẹn với vợ con mình, còn quá khứ đã qua cứ để nó qua thôi".

Một số người cũng mong nam nghệ sĩ thực sự rút kinh nghiệm sau những tranh luận lần này. "Chuyện ngày xưa thì đã là quá khứ, mà quá khứ thì không ai không mắc sai lầm. Quan trọng hiện tại như thế nào. Mong là sau mọi chuyện anh sẽ nhìn lại và thay đổi bản thân, để không phụ lòng người hâm mộ", một khán giả viết.

Cư dân mạng cho rằng ai cũng có quá khứ, cần được sửa sai trước những sai lầm

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lời xin lỗi của Trường Giang vẫn chưa nhận được sự đồng tình hoàn toàn. Một số cư dân mạng cho rằng nam nghệ sĩ nói nhiều về hành trình 20 năm làm nghề, những thiếu sót trong quá khứ và mong muốn không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh, nhưng lại chưa trực diện đề cập đến những vấn đề đang khiến dư luận tranh luận.

Từ đó, một bộ phận khán giả cảm thấy lời xin lỗi có phần vòng vo, thậm chí cho rằng Trường Giang đang chuyển trọng tâm câu chuyện sang việc nhìn lại quá khứ và sự trưởng thành của bản thân thay vì giải thích cụ thể về những hành động bị đào lại. Có người gay gắt nhận xét nam nghệ sĩ đang "đánh tráo khái niệm", né tránh trách nhiệm hoặc đổ lỗi.

Đáng chú ý, một số khán giả còn đặt câu hỏi về việc Trường Giang cho rằng những hành động trong quá khứ gây tranh cãi vì khi đó anh còn mới vào nghề, chưa đủ tinh tế và chín chắn. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện một số khoảnh khắc có tính chất tương tự vẫn từng xuất hiện trong các chương trình hoặc hậu trường ở thời gian gần đây. Một số người khác cũng cho rằng việc nam nghệ sĩ chủ động xin lỗi là điều đáng ghi nhận, nhưng xin lỗi và được tha thứ là hai chuyện khác nhau.

Với công chúng lúc này, điều quan trọng sau lời xin lỗi là cách Trường Giang nhìn nhận những tranh luận và thể hiện sự thay đổi trong cách ứng xử thời gian tới. Hiện bài viết của Trường Giang vẫn nhận được nhiều phản ứng trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng chưa thuyết phục trước lời xin lỗi của Trường Giang

Trường Giang xin lỗi

Tối 14/9, Trường Giang chính thức lên tiếng trên fanpage cá nhân. Nam danh hài gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì mình, đồng thời xin lỗi những khán giả đã yêu thương, ủng hộ nhưng phải bận lòng vì những tranh luận xoay quanh anh. Nam danh hài cũng mong những câu chuyện liên quan đến mình không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người từng xuất hiện cùng anh trong các chương trình trước đây.

Một bộ phận cư dân mạng chưa thuyết phục trước lời xin lỗi của Trường Giang

Cụ thể, chia sẻ của Trường Giang như sau: "Mến gửi những ai đã cùng Giang đi qua 20 năm làm nghề. Hơn một tuần qua là dịp để Giang nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng. Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng.

Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình. Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng. Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai.

Giang cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng Giang trong những chương trình cũ không vì Giang mà bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng. Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày. Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình. Cảm ơn mọi người đã thương và đồng hành cùng Giang suốt chặng đường này".

Trường Giang mong đồng nghiệp không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào của anh

Ảnh: FBNV