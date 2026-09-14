Trường Giang chính thức lên tiếng: "Tôi xin lỗi những người đã từng vì tôi mà tổn thương"

Trường Giang có phản hồi trước những bàn luận kéo dài hơn 1 tuần qua.

Những ngày qua, Trường Giang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Trên nền tảng Threads, nhiều clip, hình ảnh và phát ngôn trong quá khứ của nam danh hài được đào lại, kéo theo những cuộc bàn luận trái chiều. Những ồn ào liên tục xuất hiện trong hơn 10 ngày qua nhưng Trường Giang lựa chọn im lặng.

Đến tối 14/9, Trường Giang chính thức lên tiếng trên fanpage cá nhân. Nam danh hài gửi lời xin lỗi đến những người từng tổn thương vì mình, đồng thời xin lỗi những khán giả đã yêu thương, ủng hộ nhưng phải bận lòng vì những tranh luận xoay quanh anh. Trong bài viết, Trường Giang cho biết sau 20 năm làm nghề, anh nhìn nhận bản thân có những điều đã làm được nhưng cũng có những việc đáng ra có thể làm tốt hơn. Nam danh hài thừa nhận từng có lúc "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng".

Nam danh hài cũng mong những câu chuyện liên quan đến mình không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người từng xuất hiện cùng anh trong các chương trình trước đây. Đáng chú ý, Trường Giang còn gửi lời đến các anh chị em, đồng nghiệp và bạn bè từng đồng hành cùng mình, mong họ không vì anh mà bị gọi tên, suy diễn hoặc chịu những ảnh hưởng không đáng có.

Trường Giang xin lỗi sau những ồn ào đang diễn ra trên MXH

Cụ thể, chia sẻ của Trường Giang như sau: "Mến gửi những ai đã cùng Giang đi qua 20 năm làm nghề. Hơn một tuần qua là dịp để Giang nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng. Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng.

Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình. Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng. Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai.

Giang cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng Giang trong những chương trình cũ không vì Giang mà bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng. Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày. Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình. Cảm ơn mọi người đã thương và đồng hành cùng Giang suốt chặng đường này".

Trường Giang cho biết hiện tại chỉ muốn tập trung vào cuộc sống, gia đình và công việc

Chuyện gì đã xảy ra với Trường Giang?

Những ngày qua, Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi hàng loạt video, hình ảnh và phát ngôn trong quá khứ của nam nghệ sĩ được cư dân mạng đào lại và chia sẻ trên Threads. Nhiều khoảnh khắc ghi lại màn tương tác giữa Trường Giang với các đồng nghiệp trong gameshow, chương trình truyền hình cũng như những phát ngôn cũ bị bàn luận trở lại, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Sự việc nhanh chóng khiến cái tên Trường Giang được tìm kiếm nhiều trên Google. Một số từ khóa liên quan đến nam nghệ sĩ như “lùm xùm Trường Giang”, “tin tức Trường Giang” tăng mạnh, cho thấy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần lớn những nội dung đang được chia sẻ đều là tư liệu cũ, được nhìn lại trong bối cảnh hiện tại và tạo nên những tranh luận mới.

Trong hơn 10 ngày qua, Trường Giang gần như giữ im lặng trước những bàn luận trên mạng xã hội. Trong khi đó, một số nghệ sĩ từng xuất hiện cùng nam danh hài cũng bị cư dân mạng gọi tên, kéo theo nhiều suy diễn xoay quanh những câu chuyện trong quá khứ. Cách đây 1 ngày, Nhã Phương cũng có động thái gây chú ý khi đăng tải hình ảnh ôm ông xã nhưng không kèm theo chia sẻ nào. Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm giữa lúc Trường Giang đang vướng nhiều bàn luận.