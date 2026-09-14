Đối thủ của Chi Pu ra tòa ly hôn chồng thiếu gia lộ clip cặp kè nữ sinh viên 2K, một lần đệ trình 300 bằng chứng sốc

Nữ diễn viên này không được tổ chức đám cưới, không được nhà chồng thừa nhận lại còn bị chồng thiếu gia "cắm sừng".

Trương Gia Nghê từng có cuộc hôn nhân cay đắng kéo dài 8 năm với thiếu gia Mãi Siêu. Chẳng những không được tổ chức đám cưới, không được nhà chồng thừa nhận, người đẹp Diên Hi Công Lược còn bị ông xã phản bội. Cú sốc bị Mãi Siêu cắm sừng khiến Trương Gia Nghê suy sụp, quyết định ly hôn và tay trắng rời khỏi tổ ấm. Tháng 2/2022, cặp đôi nộp đơn ra tòa và đàm phán về quyền nuôi con, phân chia tài sản chung. Mẹ chồng đã lấy lý do Trương Gia Nghê bị cấm sóng sau vụ xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở quán bar thoát y, điều kiện tài chính không đảm bảo để ép mỹ nhân này phải từ bỏ quyền nuôi con nhưng nữ diễn viên từ chối. Khi ra tòa, với việc chứng minh mình giàu hơn Trương Gia Nghê, Mãi Siêu giành quyền nuôi con.

Sau khi 2 đứa trẻ sống với cha, Trương Gia Nghê được cho biết nhiều lần bị Mãi Siêu và nhà chồng cũ ngăn cấm gặp con. Mãi Siêu từng giấu 2 đứa trẻ trong 47 ngày, khiến mỹ nhân hàng đầu 3 lần phải trình báo cảnh sát. Đầu năm 2026, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu tiếp tục hầu tòa vì tranh chấp căng thẳng hậu ly hôn. Trương Gia Nghê không chấp nhận để con ở cùng chồng cũ vì đối phương vô trách nhiệm, đồng thời đã xây dựng tổ ấm mới với người khác. Ở phiên tòa chung thẩm vào đầu tháng 9 mới đây, minh tinh Cbiz đã tung ra bằng chứng quyết định khiến Mãi Siêu muối mặt, đồng thời đảo ngược kết quả bất lợi mà cô nhận được ở phiên tòa sơ thẩm. Nữ diễn viên đã chốt hạ bằng 300 bằng chứng bao gồm 97 lần ký xác nhận tham dự họp phụ huynh, 124 lần đưa con đi khám và chăm sóc tại bệnh viện, 216 lần ký xác nhận bài tập, cùng các hồ sơ đưa đón con, trao đổi với giáo viên, đăng ký khám chữa bệnh và lịch sử trò chuyện khi thăm con.

Trương Gia Nghê tung 300 bằng chứng chứng minh Mãi Siêu bỏ bê các con không chăm sóc, hạn chế quyền thăm nom của cô. Ảnh: Sina.

Tất cả tài liệu này đều cho thấy Trương Gia Nghê đơn độc chăm sóc 2 con nhỏ từ lúc còn trong hôn nhân cho đến lúc đã ly hôn Mãi Siêu. Trong khi đó, Mãi Siêu có được quyền nuôi con, nhưng anh bỏ bê, không hoàn thành trách nhiệm của 1 người cha. Không chỉ vậy, thiếu gia họ Mãi còn bị phát hiện làm giả hồ sơ chăm con, chuyển dịch tài sản chung trong thời gian hôn nhân cho "tiểu tam".

Trước những chứng cứ không thể chối cãi về việc Mãi Siêu bỏ bê vợ con thời gian dài và ngoại tình trong hôn nhân, tòa quyết định hủy bản án sơ thẩm, chính thức chuyển quyền nuôi dưỡng 2 đứa trẻ cho Trương Gia Nghê. Mãi Siêu phải trả 12 triệu NDT (46 tỷ đồng) tiền tổn thất tinh thần cho mẹ con vợ cũ, đồng thời phải chu cấp 50.000 NDT (194 triệu đồng) mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành. Căn biệt thự có giá 28 triệu NDT (108 tỷ đồng) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng được tòa tuyên thuộc về Trương Gia Nghê. Mãi Siêu cũng bị tòa án phạt 150.000 NDT (579 triệu đồng) vì hành vi cố tình che giấu tung tích trẻ em, làm giả hồ sơ và ngăn cản Trương Gia Nghê thăm con. Theo các nguồn tin, Trương Gia Nghê đã bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án chung thẩm. Cô đã chiến đấu với nhà chồng đại gia để đòi lại quyền lợi cho mình cũng như các con gần 4 năm qua.

Ở phiên xử chung thẩm, tòa án chuyển quyền nuôi con cho Trương Gia Nghê, xử phạt Mãi Siêu. Nữ diễn viên nhận 1 căn biệt thự 108 tỷ và tiền trợ cấp nuôi con. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân hào môn nhiều nước mắt của Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê sinh năm 1987, là một trong những mỹ nhân quen mặt của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên từng góp mặt trong loạt tác phẩm đình đám như Một Thoáng Mộng Mơ, Cung Tỏa Liên Châu, Tinh Trung Nhạc Phi, Hiệp Khách Hàn... Đặc biệt, khi xuất hiện trong Diên Hi Công Lược, cô gây ấn tượng mạnh với nhan sắc kiều diễm và được khán giả ưu ái gọi là “phi tần đẹp nhất của vua Càn Long”.

Năm 2023, Trương Gia Nghê trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia Đạp Gió - chương trình có sự góp mặt của Chi Pu. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm cùng nhan sắc nổi bật, cô nhanh chóng được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của đại diện Việt Nam. Ngay từ những tập đầu tiên, Trương Gia Nghê đã gây ấn tượng bởi phong thái tinh tế, ngoại hình nổi bật và khả năng trình diễn được đánh giá cao. Giữa hơn 30 nữ nghệ sĩ tham gia chương trình, mỹ nhân Diên Hi Công Lược nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất. Đáng nói, Trương Gia Nghê từng chung đội với Chi Pu tại vòng công diễn đầu tiên và cùng nhau mang đến màn trình diễn ca khúc See Tình. Sau hành trình tại Đạp Gió, mối quan hệ giữa hai mỹ nhân còn tiếp tục được nhắc đến khi Trương Gia Nghê hợp tác với stylist Hoàng Ku thông qua sự giới thiệu của Chi Pu.

Trương Gia Nghê là mỹ nhâ hàng đầu Cbiz. Ảnh: Sohu, Weibo.

Trương Gia Nghê từng chung đội với Chi Pu trong tiết mục See Tình tại Đạp Gió 2023. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu - thiếu gia có xuất thân giàu có, là ông chủ của nhiều sân bóng rổ, nhà hàng tiệc cưới - công khai hẹn hò vào năm 2014. Đến năm 2015, cả hai đăng ký kết hôn. Sau 3 năm về chung nhà, họ có 2 con trai dễ thương. Dù chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để làm vợ hiền, dâu đảm và sinh được quý tử cho nhà họ Mãi, Trương Gia Nghê vẫn không được nhà chồng chấp nhận. Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên bị cha mẹ chồng khinh thường xuất thân bình dân, không cho tổ chức đám cưới. Vì vậy, Mãi Siêu thường xuyên lấy lý do "quá bận" để đối phó dư luận khi bị hỏi vì sao không làm hôn lễ với Trương Gia Nghê dù bản thân kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Trên sóng show truyền hình, người đẹp Diên Hi Công Lược từng chua chát cho biết cô vẫn gọi mẹ chồng là bác sau 8 năm chung sống với Mãi Siêu vì không có lễ cưới chính thức.

Tháng 11/2021, blogger Lưu Đại Chùy tung ảnh Mãi Siêu vào khách sạn với Thiệu Tình - sinh năm 2001, là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) khóa 2019. Ngay lập tức, Trương Gia Nghê xóa sạch ảnh thân mật với chồng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên không trực tiếp công kích chồng và "tiểu tam" mà chỉ đăng 6 chữ: "Yêu được thì buông được", sau đó nhờ luật sư tiến hành thủ tục ly hôn. Tháng 12/2022, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu cùng ra tuyên bố chính thức xác nhận ly hôn.

Mãi Siêu ngoại tình với Thiệu Tình, khiến hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu, QQ