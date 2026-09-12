Chị Đẹp ly hôn "anh bạn thân 22 năm", rộn ràng tân gia căn duplex 420 m2 và sắm siêu xe 11 tỷ ăn mừng

Sao nữ này có cuộc sống ổn định và thoải mái sau khi ly hôn chồng doanh nhân.

Giữa tháng 7, Lý Tiểu Nhiễm - Chị Đẹp hot nhất show Đạp Gió 2026, đối thủ của Trang Pháp - được tiết lộ đã ly hôn nam diễn viên, doanh nhân Từ Giai Ninh. Cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly dị ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 11/2025, nhưng chưa công bố. Trước đó, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh sống ly thân 2 năm. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ là sự chênh lệch về vị thế trong sự nghiệp “nữ mạnh, nam yếu”, cộng thêm việc cả hai không có con.

Đến ngày 14/8, khi tham gia chương trình Thứ Sáu Không Muốn Ngủ, Lý Tiểu Nhiễm ngầm xác nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân với nam diễn viên Quách Kinh Phi: "Tại sao tôi phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn mọi chuyện không vui trong cuộc sống? Tại sao nhất định phải tìm một người đàn ông để dựa dẫm chứ? Một mình tôi vẫn rất tốt mà".

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh ly hôn từ tháng 11/2025. Ảnh: Sina.

Sau khi chia tay chồng, Lý Tiểu Nhiễm đã mua căn hộ duplex rộng 420 m2, có trần nhà cao 6 m tại Bắc Kinh (Trung Quốc) để bắt đầu cuộc sống mới. Vào đầu tháng 9, người đẹp Khánh Dư Niên đã mở tiệc tân gia linh đình, mời dàn Chị Đẹp 2026 đến chơi. Lý Tiểu Nhiễm tự tay vào bếp chuẩn bị đủ món từ cà phê, đồ ngọt, đồ nướng, các món kho cho đến mì, lẩu chiêu đãi mọi người. Theo các đồng nghiệp, bề ngoài trông có vẻ mảnh mai, dịu dàng nhưng ngoài đời, Lý Tiểu Nhiễm lại được nhận xét rất đảm đang và tháo vát.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống mới của Lý Tiểu Nhiễm được bao quanh bởi cây xanh, bên trong đặt sofa màu xanh cùng rất nhiều cây cảnh. Khi Vương Mông đến nhà chơi và trêu rằng căn nhà quá rộng, Lý Tiểu Nhiễm đã thản nhiên đáp: "Một mình ở thì vừa đẹp".

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Lý Tiểu Nhiễm mua một căn hộ duplex rộng khoảng 420 m², với trần nhà cao tới 6 m tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Đầu tháng 9, nữ diễn viên Khánh Dư Niên đã tổ chức tiệc tân gia, mời dàn chị em thân thiết từ chương trình Đạp Gió 2026 đến chung vui. Ảnh: Weibo.

Không chỉ sắm nhà bề thế xa hoa, Lý Tiểu Nhiễm còn tự thưởng cho bản thân một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen, có giá lăn bánh gần 3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng). Theo nhân viên bán hàng tại đại lý 4S, Lý Tiểu Nhiễm ký xong giấy tờ, quẹt thẻ thanh toán 1 lần là lập tức lái xe rời đi, gần như không hề do dự. Lý Tiểu Nhiễm sau đó cũng đăng ảnh chiếc xe mới lên Weibo, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn: "Hãy sống thật rực rỡ vì chính mình".

Lý Tiểu Nhiễm tậu siêu xe hơn 11 tỷ. Ảnh: Weibo.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau từ năm 17 tuổi. Sau đó, cả hai cùng bước chân vào giới giải trí với xuất phát điểm là diễn viên. Thế nhưng, trong khi Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng vụt sáng và trở thành cái tên đình đám, con đường sự nghiệp của Từ Giai Ninh lại khá chật vật. Khi cô bạn thân ngày càng nổi tiếng, anh vẫn chỉ là một diễn viên phụ ít tên tuổi tại Xưởng phim Trường Xuân.

Mang trong mình mặc cảm về xuất thân nghèo khó và sự nghiệp chưa có nhiều thành tựu, Từ Giai Ninh được cho là đã âm thầm chôn giấu tình cảm dành cho Lý Tiểu Nhiễm trong suốt nhiều năm. Trong 16 năm chờ đợi người con gái mình yêu, Từ Giai Ninh quyết định từ bỏ nghiệp diễn để chuyển hướng sang làm nhà sản xuất và thành lập công ty truyền thông. Từ một chàng trai nghèo, anh dần trở thành nhà sản xuất có tiếng, đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau từ năm 17 tuổi. Ảnh: Weibo.

Khi biết tin Lý Tiểu Nhiễm rơi vào khủng hoảng sau khi chia tay Yên Pha, Từ Giai Ninh đã ở bên cạnh động viên, an ủi và giúp cô bạn thân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau hơn 22 năm gắn bó trong mối quan hệ bạn bè, anh cuối cùng cũng quyết định phá vỡ ranh giới “friendzone”.

Từ Giai Ninh từng nửa đùa nửa thật nói với Lý Tiểu Nhiễm: “Nếu em chưa chồng, anh chưa vợ thì mình đến với nhau đi.” Và rồi, sau hơn hai thập kỷ đồng hành, cặp bạn thân cuối cùng cũng trở thành người yêu.

Năm 2014, trên một góc phố ở Trường Xuân (Trung Quốc), Từ Giai Ninh được cho là đã quỳ gối cầu hôn Lý Tiểu Nhiễm bằng một lời hứa gây choáng: “Lấy anh nhé. Anh cho em 500 triệu NDT (khoảng 1.750 tỷ đồng) để em muốn làm gì thì làm, muốn tiêu thế nào cũng được". Màn cầu hôn với lời hứa trị giá hàng nghìn tỷ đồng này từng được xem là một trong những câu chuyện tình yêu xa hoa và lãng mạn bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Tháng 8/2015, khi Lý Tiểu Nhiễm 39 tuổi, cô và Từ Giai Ninh tổ chức hôn lễ lãng mạn tại Bỉ. Sau khi về chung một nhà, Từ Giai Ninh được cho là vẫn giữ đúng lời hứa dành cho vợ. Anh tặng Lý Tiểu Nhiễm một chiếc thẻ đen với số tiền lớn, đồng thời chi tới 800 triệu NDT (khoảng 2.800 tỷ đồng) để mua cho cô một căn biệt thự có sân vườn rộng khoảng 1.000 m2.

Từ chuyện tình bạn kéo dài hơn hai thập kỷ, màn cầu hôn với lời hứa 500 triệu NDT (khoảng 1.750 tỷ đồng), cho đến cuộc hôn nhân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, chuyện tình của Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh từng được xem như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Vì vậy, việc cả hai đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống càng khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Cặp đôi "bạn thân" tan vỡ đầy tiếc nuối sau 11 năm sống chung nhà. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu