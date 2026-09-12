Gia đình Ngân 98 cần nộp 70 triệu mới có thể vào penthouse ở

Ngân 98 từng tiết lộ căn penthouse có giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Trên sóng livestream, em gái của Ngân 98 cho biết căn nhà của chị đã không có người ở suốt 11 tháng. Cô đang dành tiền từ việc đi diễn để đủ khoản phí, sau đó sẽ sang ở tại đây. Trong thời gian đó, gia đình vẫn phải đóng phí quản lý hàng tháng. Cô cho biết khoản phí này vào khoảng 7-8 triệu đồng/tháng.

Phương Anh cho biết trước đó cô từng nhờ người quen hỏi về khoản phí quản lý của căn nhà và được thông báo số tiền đã lên tới hơn 70 triệu đồng. Không muốn căn nhà tiếp tục bỏ trống trong khi các khoản phí vẫn phát sinh, Phương Anh cho biết cô đang cố gắng dành dụm tiền để có thể sang ở. Cô tiết lộ hiện còn thiếu khoảng 50 triệu đồng và đặt mục tiêu phải đủ số tiền này mới chuyển sang. "Nếu như hết tháng này mà đủ tiền thì tôi sẽ qua nhà chị Ngân rồi", Phương Anh nói.

Theo chia sẻ của em gái Ngân 98, việc sang ở không chỉ giúp cô có chỗ ở mà còn hạn chế tình trạng căn nhà tiếp tục phát sinh phí trong thời gian không sử dụng. Phương Anh cũng tính đến trường hợp sau này Ngân 98 trở về thì cô sẽ về quê và chăm sóc mẹ.

Căn nhà của Ngân 98 hiện đã không có người ở suốt 11 tháng.

Phương Anh tiết lộ hiện còn thiếu khoảng 50 triệu đồng và đặt mục tiêu phải đủ số tiền này mới chuyển sang.

Cuối tháng 8 vừa qua, một tài khoản TikTok chia sẻ hình ảnh được cho là bên trong căn hộ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Qua những hình ảnh này, không gian sống vẫn còn nhiều đồ đạc và vật dụng cá nhân. Nhiều món để rải rác, chưa được sắp xếp gọn gàng, nhiều khu vực còn bám bụi.

Căn hộ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang có diện tích khoảng 300m², nằm tại tầng 34 của một chung cư cao cấp ở Quận 2, TP.HCM (nay thuộc phường Cát Lái). Năm 2023, trong một lần chia sẻ, Ngân 98 từng cho biết: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2". Đến năm 2024, sau khi hoàn thiện nội thất và dọn vào ở, nữ DJ tiết lộ căn penthouse có giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Cuối tháng 8 vừa qua, một tài khoản TikTok chia sẻ hình ảnh được cho là bên trong căn hộ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Căn hộ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang có diện tích khoảng 300m², nằm tại tầng 34 của một chung cư cao cấp ở Quận 2.

Ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Đến ngày 23/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố Ngân 98 và Lương Bằng Quang về tội "Đưa hối lộ". Lương Bằng Quang cùng ngày bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 được xác định là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu, đồng thời có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ZuBu Shop. Cơ quan chức năng cho biết doanh thu từ hệ thống kinh doanh này trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, theo thông tin được công bố, Ngân 98 có những lời khai liên quan đến vai trò của bản thân và Lương Bằng Quang trong hoạt động kinh doanh. Nữ DJ khai mình trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, trong khi hoạt động của ZuBu Shop do Lương Bằng Quang phụ trách thông qua một người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh.

Ngân 98 cũng khai bản thân không trực tiếp nắm rõ một số hoạt động tại cửa hàng như trưng bày sản phẩm, giao hàng hay nhận tiền chuyển khoản. Các nội dung trên hiện là thông tin từ quá trình điều tra và lời khai được cơ quan chức năng công bố.