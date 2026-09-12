Clip: Vợ chồng con cả bất hiếu nhà Beckham chiến tranh lạnh ngay trên thảm đỏ

Tình trạng cuộc hôn nhân của cậu cả nhà Beckham đang khiến cho cộng đồng mạng “loạn cào cào”.

Sáng 12/9, tờ Pagesix cho hay, vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz vừa cùng xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Deauville American diễn ra ở Pháp. Đáng nói, điều khiến dân mạng bàn tán lại không phải là những bộ trang phục thiết kế cao cấp hay nhan sắc của cặp đôi mà lại đến từ màn tương tác đầy gượng gạo, sượng trân trên thảm đỏ.

Sau khi cả 2 ôm hôn nhau mùi mẫn trên thảm đỏ, Brooklyn bất ngờ bước sang 1 bên để nhường không gian tỏa sáng cho bà xã. Trước khi rời đi, Brooklyn còn cẩn thận chỉnh lại phần đuôi váy cho bà xã để cô nàng có thể thuận lợi di chuyển.

Những tưởng hành động này sẽ ghi điểm lớn trong mắt Nicola, ai dè việc Brooklyn cúi mình xuống và hành động cứ như thể 1 người quản lý đã khiến vợ anh khó chịu ra mặt. Khoảnh khắc Nicola trừng mắt nhìn ông xã ngay trên thảm đỏ, không ngần ngại dành cho đàng trai ánh mắt “hình viên đạn” đã lọt vào ống kính máy quay, trở thành chủ đề nóng gây xôn xao khắp mạng xã hội. Ở chiều ngược lại, Brooklyn trông sượng trân thấy rõ, từ biểu cảm trên gương mặt có thể nhận ra anh chàng đang tỏ ra vô cùng ân hận trước mặt vợ mình.

Clip ghi lại trọn vẹn cảnh tượng chiến tranh lạnh của vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz trên thảm đỏ mới đây đã khiến MXH bùng nổ. Nguồn X

Con trai cả nhà Beckham cúi xuống chỉnh trang lại trang phục giúp bà xã rồi lặng lẽ rời đi để vợ tỏa sáng trên thảm đỏ. Ảnh: X

Tưởng chừng sẽ được vợ khen ngợi, ai dè Brooklyn lại phải nhận về ánh mắt “hình viên đạn” từ người bạn đời. Ảnh: X

Brooklyn tỏ ra sượng trân sau khi bị vợ dằn mặt ngay trên thảm đỏ. Ảnh: X

Đoạn clip nói trên đã nhanh chóng hút về tới nửa triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt thảo luận chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều khán giả nhận định, con trai cả nhà Beckham ắt hẳn phải vô cùng sợ vợ và hoàn toàn ở vị thế cửa dưới trong cuộc hôn nhân với ái nữ nhà tỷ phú.

Bên cạnh đó, 1 bộ phận netizen còn đặt ra hẳn nghi vấn vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz hiện đang bất hòa, rạn nứt và động thái ôm hôn mởi đây của cặp đôi trên thảm đỏ chỉ là đang cố diễn sâu trước công chúng.

Ngoài ra, 1 số ý kiến khác lại cho rằng ái nữ nhà tỷ phú cảm thấy ngột ngạt, khó chịu trước việc Brooklyn chăm sóc cô từng li từng tí, thậm chí cô còn được cho là có phần mất mặt khi chứng kiến ông xã hạ mình xuống ngay trên thảm đỏ và tự xem bản thân như 1 người quản lý.

Tính tới thời điểm hiện tại, vợ chồng cậu cả nhà Beckham vẫn chưa có động thái lên tiếng về đoạn clip nửa triệu view gây xôn xao mạng xã hội mới đây.

“Nhất cử nhất động” từ cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz đều nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Ảnh: X

Việc Brooklyn Beckham bị bà xã Nicola Peltz dằn mặt ngay trên thảm đỏ gây chú ý lớn âu cũng là bởi anh chàng đã vì cô mà sẵn sàng quay lưng lại với cả bố mẹ đẻ.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên tin bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ “cắm rễ” bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại 1 thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Căng thẳng dâng cao tới đỉnh điểm khi Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh.

Có thể nói, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đã đánh dấu sự rạn nứt khó lòng cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “biểu tượng hoàn mỹ” mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Brooklyn - Nicola cưới lại bên nhà ngoại và không hề thông báo cho nhà nội biết. Ảnh: Pagesix

Brooklyn nhất quyết không thèm xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham suốt hơn 1 năm qua. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Pagesix