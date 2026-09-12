Lý do diễn viên nóng bỏng Vbiz chưa đăng ký kết hôn với chồng Phó chủ tịch

Sau một thời gian cân nhắc, cô mới quyết định chia sẻ chuyện riêng tư với công chúng.

Đầu tháng 1/2026, Quyên Qui lên tiếng xác nhận đã có chồng và con. Từ đó tới nay, cô thoải mái công khai hình ảnh bên gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên 9x vẫn chưa đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với nửa kia.

Mới đây, một bình luận của khán giả bất ngờ đặt câu hỏi về việc vì sao Quyên Qui và chồng chưa đăng ký kết hôn dù cả hai đã đồng hành cùng nhau trong thời gian dài: "Sao ông không cưới bà này nhỉ, hoặc ít nhất phải đăng ký kết hôn chứ?".

Trước sự tò mò này, nữ diễn viên đã có chia sẻ đáng chú ý về quan điểm cá nhân trong chuyện hôn nhân. Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Quyên Qui cho biết việc chưa đăng ký kết hôn không xuất phát từ vấn đề tình cảm, mà đơn giản là cô muốn giữ lại cảm xúc đặc biệt cho một cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Quyên Qui lên tiếng khi netizen thắc mắc vẫn chưa đăng ký kết hôn với chồng. Ảnh: FBNV

Theo quan điểm của nữ diễn viên, lời cầu hôn và khoảnh khắc chính thức bước vào hôn nhân cần có sự trọn vẹn, thay vì chỉ là một thủ tục được hoàn thành trước đó. Chính vì vậy, cô lựa chọn chờ đợi thời điểm phù hợp để mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản thân mong muốn.

Cô cho hay: "Việc không ĐKKH là ý của Quyên. Chưa cho chồng danh phận là Quyên. Chồng năn nỉ Quyên lắm mà Quyên kêu nếu ĐKKH trước thì đến ngày cầu hôn sẽ thiếu cảm xúc. Tùy mỗi người thôi. Quyên muốn theo ý mình. Ai cũng có kế hoạch. Mình không theo cộng đồng mạng nhé".

Quyên Qui cho biết việc chưa đăng ký kết hôn không xuất phát từ vấn đề tình cảm, mà đơn giản là cô muốn giữ lại cảm xúc đặc biệt cho một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Ảnh: FBNV

Đến tháng 5/2026, Quyên Qui mới chính thức công khai con trai đầu lòng nhân dịp sinh nhật tuổi 28. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh của em bé và chia sẻ rằng trước đó cô từng gặp vấn đề về tâm lý, vì vậy muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe sau sinh, đồng thời tập trung chăm con trước khi đưa hình ảnh bé lên mạng xã hội. Sau một thời gian cân nhắc, cô mới quyết định chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với công chúng. Hiện tại, Quyên Qui cũng thoải mái hơn khi đăng tải hình ảnh con trai trên trang cá nhân.

Đầu tháng 1/2026, Quyên Qui lên tiếng xác nhận đã có chồng và con. Ảnh: FBNV

Quyên Qui tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Cô bước vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh, sau đó thử sức ở lĩnh vực diễn xuất qua một số web-drama và từng tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Năm 2023, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia Miss Earth Vietnam và lọt Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi diễn xuất, góp mặt trong một số dự án điện ảnh và truyền hình, từng bước tạo dấu ấn với khán giả.

Năm 2024, Quyên Qui tiếp tục được chú ý khi tham gia Đảo Thiên Đường. Tại chương trình, cô có mối quan hệ đặc biệt với DJ Wukong và cả hai liên tục để lộ những tín hiệu tình cảm sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, mối quan hệ không kéo dài. Đến tháng 2/2025, Quyên Qui xác nhận cô và DJ Wukong đã chia tay.