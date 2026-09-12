Nhã Phương lộ diện, thái độ hiện tại gây chú ý

Nhã Phương có động thái mới gây chú ý.

Mới đây nhất, nữ diễn viên Nhã Phương xuất hiện trong một buổi làm việc. Đáng chú ý, cô còn bí mật tổ chức sinh nhật cho MC Hoàng Oanh. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, bà xã Trường Giang diện trang phục đơn giản, liên tục nở nụ cười và ôm Hoàng Oanh đầy tình cảm. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Nhã Phương vẫn giữ tinh thần khá thoải mái khi xuất hiện trước mọi người. Nữ diễn viên vui vẻ trò chuyện, tương tác cùng bạn bè.



Thái độ của Nhã Phương cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên vẫn tập trung vào công việc và những mối quan hệ thân thiết. Đây cũng là cách Nhã Phương từng giữ sự riêng tư cho cuộc sống gia đình trong thời gian qua.

Nhã Phương vui vẻ tổ chức sinh nhật cho Hoàng Oanh khi cả hai gặp gỡ tại một buổi làm việc

Nhã Phương dạo này

Sau khi sinh con thứ 3, Nhã Phương nhanh chóng trở lại với công việc thay vì dành toàn bộ thời gian cho cuộc sống riêng. Nữ diễn viên xuất hiện trong một số buổi làm việc, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp, cho thấy nhịp sinh hoạt đã dần trở lại bình thường. Đáng chú ý, diện mạo của Nhã Phương sau sinh cũng nhận được nhiều lời khen. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Mỗi lần xuất hiện, bà xã Trường Giang thường gây chú ý với vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Không chỉ đi làm, Nhã Phương còn thường xuyên góp mặt trong những buổi tụ tập cùng hội bạn thân gồm Hoàng Oanh, Thái Trinh, Ái Phương, Khả Ngân... Nhìn những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên khá thoải mái, vui vẻ trò chuyện và tận hưởng thời gian bên những người bạn thân thiết.

Nhã Phương chăm chỉ tụ tập hội bạn thân

Nhã Phương còn được khen nhan sắc thăng hạng khi xuất hiện trong livestream bán hàng

Nhã Phương còn thử sức với âm nhạc tại sự kiện của Ái Phương

Trên trang cá nhân, Nhã Phương cũng đều đặn cập nhật những đoạn clip liên quan đến cuộc sống thường ngày. Từ những khoảnh khắc đi làm, gặp gỡ bạn bè cho đến các hoạt động đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ cách chia sẻ khá nhẹ nhàng, tự nhiên.

Nhìn chung, sau khi trở thành mẹ 3 con, Nhã Phương dường như đang tận hưởng một nhịp sống khá cân bằng. Cô vừa trở lại với công việc, vừa dành thời gian cho gia đình, bạn bè và chăm chút cho bản thân. Những hình ảnh đời thường được nữ diễn viên chia sẻ cũng phần nào cho thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái của cô ở thời điểm hiện tại.