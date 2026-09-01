Seungri lên tiếng sau khi bị kiện hành hung: "Tôi không đánh ai!"

Seungri cho biết anh đã thu thập được bằng chứng cùng lời khai của nhân chứng, và bày tỏ ý định hợp tác đầy đủ với cảnh sát cuộc điều tra

Vào ngày 10/9, News1 đưa tin độc quyền Seungri đã bị kiện vì tội hành hung 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Gangnam Seoul, họ đã nhận được đơn khiếu nại từ ngày 26/8, yêu cầu xử phạt Seungri về tội hành hung nghiêm trọng. Seungri bị cáo buộc hành hung người đàn ông khoảng 30 tuổi khi cả 2 đang dùng bữa tại 1 nhà hàng ở quận Gangnam, Seoul. Hiện cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra chi tiết.

Đến ngày 11/9, Seungri đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Ilgan Sports. Cựu thành viên BIGBANG đã tiết lộ đầy đủ chi tiết về vụ việc liên quan đến cáo buộc hành hung nghiêm trọng và kế hoạch phản hồi. Seungri liên tục kêu oan, khẳng định mình không hành hung người đàn ông kia.

Seungri lên tiếng phản bác sau khi bị kiện vì tội hành hung. Ảnh: Ilgan Sports

Theo cựu idol, vụ việc xảy ra ở 1 nhà hàng tại quận Gangnam lúc 6h-6h40 sáng ngày 8/8. "Lúc đó, tôi đang dùng bữa với 2 người quen thì 1 khách hàng say xỉn (anh A) ở bàn khác đột ngột đòi ngồi cùng chúng tôi. Đúng là đã xảy ra tranh cãi khi chúng tôi từ chối nhiều lần, còn anh ta khăng khăng đòi tôi nghe ý tưởng kinh doanh của anh ta. Sau đó, cuối cùng chúng tôi cũng ngồi cùng nhau, tôi nghe câu chuyện của anh ta và chúng tôi cùng nhau uống rượu. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhất quyết coi nhau như anh em, thậm chí anh A còn tiễn tôi về nhà. Vài giờ sau, anh ấy nhắn tin cho tôi nói rằng sẽ mang kế hoạch kinh doanh đến vào tuần sau, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi anh ta lại đệ đơn kiện đòi bồi thường, không biết anh ta đã thay đổi ý định như thế nào” - Seungri tiếp tục.

Khi được hỏi liệu có hành vi nào cấu thành tội hành hung nghiêm trọng hay không, Seungri thừa nhận: “Đúng là tôi đã cầm một chai rượu trong khi từ chối anh ta. Nhưng tôi chỉ cầm thôi, tôi không vung nó hay đe dọa ai cả. Sau đó, chúng tôi ngồi lại nói chuyện, trong một bầu không khí sôi nổi, tất cả chúng tôi đều khoác tay nhau và hô vang ‘Cố lên nào!’. Lúc đó, khi tôi rời đi trước, A đã tiễn tôi, và ngay sau khi chia tay, A đã liên lạc với tôi trước, nói rằng ‘Chắc cậu bị ốm rồi’ và bảo tôi đi ăn đồ ăn giải rượu. A cũng chúc tôi cuối tuần vui vẻ và đề nghị gặp lại vào tuần sau. Sau đó, khi A liên lạc với tôi để gặp mặt và tôi yêu cầu họ gửi cho tôi kế hoạch kinh doanh, thì không có phản hồi, và ngày hôm sau, tôi nhận được thư trả lời nói rằng họ sẽ khởi kiện”.

Seungri cho biết anh chỉ cầm chai rượu chứ không vung lên đánh ai. Ảnh: News1

Seungri bày tỏ sự hoang mang khi A thay đổi thái độ chỉ trong vòng 2-3 ngày. Seungri cho biết anh đã thu thập được bằng chứng cùng lời khai của nhân chứng, và bày tỏ ý định hợp tác đầy đủ với cảnh sát cuộc điều tra: “Tôi đã thu thập được tin nhắn trao đổi với A sau buổi nhậu, hình ảnh từ camera an ninh bên trong nhà hàng, lời khai của các nhân viên chứng kiến không khí tại nhà hàng khi chúng tôi ở cùng nhau, và lời khai của 1 nhân viên trông xe nhìn thấy A tiễn tôi. Tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc”.

Cựu idol cũng cho biết thêm “Những người quen biết có mặt tại thời điểm đó cũng đã bị kiện, và tôi đang xem xét việc đệ đơn kiện ngược lại vì tội vu khống”. Cuối cùng, Seungri nói: “Tôi rất xấu hổ vì lại gây ra sự bất tiện một lần nữa với vấn đề cá nhân, nhưng tôi nghi ngờ vụ kiện này có động cơ ngầm cụ thể. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan điều tra dựa trên các bằng chứng để làm sáng tỏ sự thật”.

Seungri bày tỏ sự hoang mang khi A thay đổi thái độ chỉ trong vòng 2-3 ngày. Ảnh: Yonhap

Seungri sinh năm 1990, là em út của BIGBANG, ra mắt năm 2006. Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm.

Còn nhớ bê bối hộp đêm Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết. Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng).

Seungri lụi tàn sự nghiệp vì bê bối Burning Sun. Ảnh: Dispatch

Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023. Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 4 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù và nung nấu tham vọng xây dựng Burning Sun thứ 2 tại đây.

Vào ngày 21/8 vừa qua, Seungri đã được bắt gặp ở Hà Nội, Việt Nam. Được biết, Seungri đến tham dự 1 sự kiện khai trương. Cựu em út BIGBANG được nhìn thấy đang đi bộ về phía địa điểm tổ chức sự kiện trong thời tiết mưa, được nhân viên an ninh hộ tống và cầm ô che. Seungri xuất hiện trong chiếc áo khoác vest màu be, và vẻ ngoài của cựu ngôi sao 36 tuổi cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ảnh: X

Ngay trước vụ hành hung, Seungri đến Việt Nam dự khai trương. Ảnh: X

Nguồn: Ilgan Sports