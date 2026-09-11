Nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám thông báo sẽ sang Campuchia ở vài tháng mỗi năm

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ U55 nổi đình đám này đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Angelina Jolie ở tuổi 51 đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời khi cả 6 người con đều đã trưởng thành hơn. Trong cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí L'Officiel mới đây, Angelina Jolie tiết lộ cô không muốn gắn bó cố định với một nơi trong thời gian tới mà muốn sống theo kiểu "du mục" một thời gian.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô sẽ ở bên ngoài nước Mỹ nhiều hơn, đồng thời tiếp tục trực tiếp tham gia các hoạt động của quỹ tại Campuchia. Đáng chú ý, Angelina Jolie nói: "Ngôi nhà của tôi ở Campuchia cũng sẽ là nơi tôi ở vài tháng mỗi năm, gắn với văn hóa Khmer".

Việc Angelina Jolie dành nhiều thời gian cho Campuchia không phải điều bất ngờ. Đây là nơi cô có mối gắn bó đặc biệt từ hơn hai thập kỷ qua. Năm 2002, cô nhận nuôi Maddox, người con đầu tiên của mình từ Campuchia. Sau đó, cô tiếp tục duy trì nhiều hoạt động nhân đạo và bảo tồn tại quốc gia này.

Angelina Jolie sinh năm 1975 tại Los Angeles, Mỹ. Cô là con gái của nam diễn viên Jon Voight và nữ diễn viên Marcheline Bertrand. Jolie bắt đầu được chú ý qua nhiều vai diễn trong thập niên 1990 và giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim Girl, Interrupted.

Tên tuổi Angelina Jolie càng trở nên nổi bật khi cô đảm nhận vai Lara Croft trong Lara Croft: Tomb Raider. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua nhiều bộ phim như Mr. & Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent và Eternals...