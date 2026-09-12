Showbiz rầm rộ tin sốc: 1 Hoa hậu SN 2000 cặp kè, nhận Rolls-Royce của đại gia có vợ vừa lĩnh án 14 năm tù giam vào đầu tháng 9

Người đẹp được cho biết đã bị vợ chồng vị đại gia kiện ra tòa.

Ngày 11/9, tờ Sohu đưa tin showbiz Trung Quốc đang xôn xao với vụ việc 1 mỹ nhân đăng quang cuộc thi nhan sắc vừa bị vợ chồng đại gia khét tiếng tống vào tù vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo chia sẻ của 1 vị luật sư, cô A. và đại gia họ Trương - U60, đã có vợ con quen biết nhau - tại sân golf Sa Hà (Trung Quốc). Sau khi có mối quan hệ vụng trộm với doanh nhân giàu có, người đẹp nhận chu cấp hàng tháng và được đối phương tặng 1 chiếc Rolls-Royce.

Mối quan hệ của cô A. và đại gia họ Trương "tan đàn xẻ nghé" sau khi người đàn ông phát hiện nhân tình của mình giả vờ mang thai, mua chuộc bệnh viện, mượn đứa trẻ mới sinh của bạn thân để làm giấy khai sinh giả rồi đòi ông 20 triệu NDT (77,3 tỷ đồng). Đáng nói đứa trẻ mà cô A. nói là con vị đại gia thực chất là cháu nội của ông. Bạn thân của người đẹp showbiz và con trai của doanh nhân họ Trương có với nhau 1 đứa con chung. Vụ việc khiến vợ của vị đại gia nổi giận, rơi vào trạng thái trầm cảm. Quá phẫn uất với hành vi của mỹ nhân A., "chính thất" đã báo cảnh sát và quyết truy cứu đến cùng. Phú bà đã khởi kiện dân sự yêu cầu "tiểu tam" hoàn trả tài sản.

Vị đại gia cũng phối hợp với vợ, đệ đơn kiện người tình ra tòa với cáo buộc dùng chuyện riêng tư để đe doạ tống tiền, bịa đặt chuyện mang thai - sinh con để lừa tiền. Sau ra tòa, cô A. phủ nhận cáo buộc, cho rằng số tiền mình lấy ở chỗ đại gia họ Trương là các khoản bồi thường và tiền được tự nguyện tặng cho. Đến ngày 4/9, tòa án Nam Sơn (Thâm Quyến, Trung Quốc) mở phiên phán quyết sơ thẩm, tuyên án người đẹp A. 14 năm tù giam. Hiện, chưa rõ cô A. có thực hiện quyền kháng cáo hay không.

Cô A. được đại gia bao nuôi, nhận 1 chiếc Rolls-Royce từ người tình. Sau đó, cô mượn con của bạn thân, làm giấy khai sinh giả để lừa tiền người đàn ông.

Từ những dữ kiện danh tính mà blogger giải trí úp mở, cư dân mạng ngay lập tức khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Vị đại gia được cho là Trương Hướng Dương - một nhà đầu tư nổi tiếng kiêm Chủ tịch Haitong Kaiyuan. Còn "tiểm tam" vừa bị tuyên án 14 năm tù giam là Trương Ngọc sinh năm 2000, cao 1m75, từng đăng quang Hoa hậu châu Á lần thứ 36. Người đẹp này có bằng thạc sĩ của Đại học Hong Kong, đồng thời là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Truyền thông xứ tỷ dân đã liên hệ với 2 người được cho là nhân vật chính trong vụ án gây sốc, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hoa hậu Trương Ngọc và đại gia Trương Hướng Dương được cho là 2 nhân vật chính trong vụ án gây dậy sóng showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Vụ việc nói trên làm cư dân mạng nhớ đến scandal tình ái chấn động giữa tài tử Ngô Tú Ba và nữ diễn viên Trần Dục Lâm. Theo đó, vào tháng 9/2018, cả showbiz Hoa ngữ chấn động khi Trần Dục Lâm tuyên bố trên trang cá nhân rằng cô chính là người tình 7 năm của Ngô Tú Ba. Mỹ nhân này kể rằng cô và Ngô Tú Ba quen nhau năm từ năm 2011. Trong những năm tháng làm người tình bí mật của ngôi sao quyền lực, Trần Dục Lâm từ chối nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp để ở bên giặt quần áo, nấu cơm và sinh con cho Ngô Tú Ba. Đổi lại, Ngô Tú Ba phải đảm bảo việc chu cấp kinh tế, lo cho cô cuộc sống xa hoa.

Cuối năm 2018, sau 1 thời gian dài giữ im lặng trước việc bị Trần Dục Lâm bóc phốt, Ngô Tú Ba trình báo cảnh sát ông bị tống tiền. Trần Dục Lâm bị bắt tại sân bay ngay khi về nước. Theo đó, sau khi xảy ra mâu thuẫn và chia tay, Dục Lâm vẫn tiếp tục đòi hỏi tiền bạc của Ngô Tú Ba. Do "nắm thóp" nhiều bí mật đời tư của Ngô Tú Ba, Trần Dục Lâm đã vòi tiền người tình 5 lần. Chỉ trong 1 năm, Trần Dục Lâm đã lấy 10 triệu USD (254 tỷ đồng) từ chỗ Ngô Tú Ba. Sau đó, cô tiếp tục đòi thêm 20 triệu USD (508 tỷ đồng), con số gấp đôi những lần trước. Đây là giọt nước làm tràn ly khiến Ngô Tú Ba quyết định báo cảnh sát.

Vợ Ngô Tú Ba đã đồng ý với con số 20 triệu USD của "tiểu tam" để chấm dứt tất cả. Tuy nhiên, yêu cầu của "bà cả" là Trần Dục Lâm phải về nước nhận tiền và ký cam kết. Thế nhưng, Trần Dục Lâm không ngờ rằng đây là cái bẫy của vợ chồng Ngô Tú Ba. Họ đã dùng những giao dịch tiền bạc và lời đe dọa của Trần Dục Lâm để chống lại cô. Cuối cùng, nữ diễn viên sinh năm 1993 bị kết án 3 năm tù giam, 3 năm tù treo và nộp phạt 16.000 USD (420 triệu đồng) cho tội danh tống tiền.

Cuối năm 2020, cô được mãn hạn tù sớm vì cải tạo tốt. Theo truyền thông Trung Quốc, lẽ ra nữ diễn viên này phải lĩnh án 10 năm tù giam. Tuy nhiên, Ngô Tú Ba đã viết thư xin khoan hồng nên Trần Dục Lâm được giảm nhẹ án. Ngô Tú Ba cũng không đòi lại số tiền hơn 10 triệu USD (254 tỷ đồng) đã chuyển cho người tình trước đó. Sau khi lấy được tiền ở chỗ Ngô Tú Ba, Trần Dục Lâm mua nhà cho em trai và chi tiêu cá nhân, khoản tiền này chỉ còn 1,6 triệu USD (41,9 tỷ đồng) vào thởi điểm cô bị bắt rồi đi tù.

Vợ chồng Ngô Tú Ba tố cáo Trần Dục Lâm tống tiền. Kết cục nữ diễn viên bị kết án 3 năm tù giam, 3 năm tù treo và nộp phạt 16.000 USD (420 triệu đồng). Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu