Nam diễn viên tháo chạy khỏi showbiz nay làm công nhân công ty vệ sinh, diện mạo xuống sắc luộm thuộm đố ai nhận ra

Sao nam này đang làm công ăn lương tại công ty của một người quen.

Từng xuất hiện trên màn ảnh và được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Bad Guy hay Kamen Rider Amazon, Miura Kota dần biến mất khỏi showbiz Nhật Bản chẳng rõ nguyên nhân. Đến ngày 1/9, sau nhiều năm mất hút, nam diễn viên xuất hiện trên chương trình truyền hình đêm khuya Bee The TOP của Fuji TV và lần đầu tiết lộ sự thật đằng sau quyết định rời bỏ ngành giải trí của mình.

Theo Miura Kota, anh tháo chạy khỏi showbiz vì bản thân mắc bệnh tâm thần. Công việc diễn xuất và lịch trình dày đặc khiến anh chịu nhiều áp lực, cơ thể kiệt sức. Tình hình càng khó khăn hơn khi đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm 2020, anh bắt đầu ít nhận được lời mời đóng phim, khiến cuộc sống càng thêm bấp bênh, tình trạng lo âu càng thêm tồi tệ. Cảm thấy mệt mỏi tích tụ ngày càng lớn và bản thân không còn chống đỡ được thêm nữa, Miura Kota lựa chọn dừng sự nghiệp nghệ thuật ở tuổi 40.

Miura Kota cho biết anh rời showbiz vì mắc bệnh tâm thần, sức khỏe kiệt quệ sau nhiều năm hoạt động. Ảnh: Baidu.

Không còn nguồn thu nhập ổn định từ diễn xuất, anh phải tìm kiếm những công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Chính trong khoảng thời gian này, nam diễn viên tình cờ biết đến một công ty vệ sinh môi trường do Irie Shinya - một nghệ sĩ hài chuyển hướng sang kinh doanh, điều hành. Tháng 6/2021, Miura Kota chủ động liên hệ với Irie Shinya để tham gia phỏng vấn xin việc. Một tháng sau, anh gia nhập công ty vệ sinh Peekaboo, bắt đầu sống cuộc đời của một người làm công ăn lương bình thường.

Miura Kota làm công nhân công ty vệ sinh sau khi giải nghệ. Ảnh: KoreaBoo.

Dù sự nghiệp diễn xuất đã khép lại, Miura Kota cho biết anh không xem quyết định năm xưa là điều đáng tiếc. Thay vì cố níu kéo hào quang khi sức khỏe tinh thần lẫn thể chất đã kiệt quệ, anh lựa chọn một cuộc sống giản dị và tập trung vào công việc mới. Sau nhiều năm rời showbiz, hình ảnh hiện tại của nam diễn viên cũng khiến nhiều người bất ngờ. Không còn vẻ ngoài chỉn chu thường thấy trên màn ảnh, Miura Kota giờ trông phong trần, để râu ria xồm xoàm và ăn mặc luộm thuộm. Nếu chỉ vô tình bắt gặp ngoài đời, có lẽ không nhiều người nhận ra đây từng là nam diễn viên xuất hiện trên màn ảnh năm nào.

Ngoại hình xuống cấp, không thể nhận ra của Miura Kota ở thời điểm hiện tại. Anh để tóc dài, râu ria xồm xoàm, ăn mặc luộm thuộm. Ảnh: Instagram.

Sự thay đổi khiến nhiều khán giả phải mất vài giây mới nhận ra đây chính là Miura Kota từng xuất hiện trên màn ảnh năm nào. So với hình ảnh khi còn hoạt động nghệ thuật, anh gần như đã trở thành một con người khác. Ảnh: Instagram.

Quyết định từ bỏ hào quang của Miura Kota khiến không ít khán giả tiếc nuối khi một diễn viên vẫn còn khá trẻ như anh lại lựa chọn rời màn ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự bất ngờ, nhiều cư dân mạng lại dành sự tôn trọng cho Miura Kota. Họ cho rằng không phải nghệ sĩ nào cũng đủ dũng khí từ bỏ ánh hào quang để bắt đầu lại bằng một công việc lao động tay chân hoàn toàn bình thường.

Nguồn: KoreaBoo