Quyên Qui lên tiếng ồn ào hôn nhân: "Chồng tôi hiện giờ đã hối hận"

Quyên Qui đã chính thức có phản hồi giữa những bàn tán của cư dân mạng.

Những ngày qua, Quyên Qui được tìm kiếm tăng vọt trên MXH. Nguồn cơn xuất phát từ việc xuất hiện loạt bàn tán liên quan đến hôn nhân của cô. Các đoạn clip Quyên Qui kể về "chồng", chuyện "tiểu tam" để lại dấu vết trong nhà... xuất hiện đầy các trang mạng xã hội và nhận về nhiều bàn tán trái chiều. Nhiều người còn vào thẳng trang cá nhân của Quyên Qui để tranh luận.

Mới đây, trước ý kiến cho rằng vì chồng giàu nên Quyên Qui mới chấp nhận tiếp tục chung sống thì cô đã lên tiếng phản hồi. Cụ thể, Quyên Qui cho biết những đoạn livestream đó là chuyện trong quá khứ, đã bị cắt ghép dẫn đến những hiều lầm không đáng có. Nói về tình trạng hiện tại với chồng, Quyên Qui khẳng định anh rất yêu thương, lo lắng và luôn bù đắp cho mẹ con cô.

Quyên Qui chính thức lên tiếng như sau: "Đoạn live bị cắt, cái đó là quá khứ. Chồng Quyên hiện tại đã hối hận, tu chí làm ăn, yêu vợ thương con. Giờ Quyên đã được bù đắp và hạnh phúc dữ lắm. Chồng Quyên hiện tại không có gì để chê. Ai theo dõi tôi sẽ biết chồng tôi rất cute, còn đó đã là chuyện của quá khứ rồi".

Quyên Qui chính thức phản hồi giữa loạt thông tin hôn nhân gây hoang mang

Cô khẳng định những chuyện tiêu cực là của quá khứ, hiện tại cả hai rất hạnh phúc và yêu thương nhau

Hôn nhân của Quyên Qui

Quyên Qui tên đầy đủ của cô là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Năm 2023, cô tham gia Miss Earth Vietnam và xuất sắc lọt vào Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Quyên Qui tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Quyên Qui từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đảo Thiên Đường. Sau chương trình, cô và DJ Wukong liên tục để lộ hint hẹn hò, đến tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận đã chia tay.

Vào tháng 11/2025, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia một sự kiện giải trí. Vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1998 được nhận xét khác lạ hơn trước. Đến tháng 12/2025, cô bất ngờ công khai hình ảnh một người đàn ông và gọi đó là "chồng". Đến tháng 5/2026, Quyên Qui mới chính thức công khai nhóc tỳ đầu lòng nhân dịp sinh nhật tuổi 28.

Trong một cuộc trò chuyện, khi được hỏi về gu bạn trai, Quyên Qui từng nói: "Trong tình yêu, mình là cô gái khá khó tính và khó gần. Nhưng khi yêu thì Quyên khá trẻ con và ngang ngược. Thích kiểu trời sáng nhưng bắt kêu trời tối, kiểu ngang ngược thế đó. Nhưng mà trước đây thôi! Còn bây giờ thì Quyên không muốn yêu kiểu 'rỗng não' như thế, mình muốn suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn. Gu của mình vẫn là cao trên 1m8, ngoài ra thì Quyên mong ở bên 1 người cái đầu nhạy bén, từng trải. Tất nhiên ngoại hình cũng cần quan tâm, tài chính cũng phải hơn Quyên nữa".

Quyên Qui đã sinh con đầu lòng cho "chồng" doanh nhân

Quyên Qui từng vướng nghi vấn hẹn hò "Phó Chủ tịch" nên cư dân mạng cho rằng người yêu hiện tại của cô là Phó Chủ tịch đồn đoán bấy lâu. Giữa những nghi vấn, Quyên Qui đã lên tiếng làm rõ sự thật về gia thế nửa kia. Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận chồng giữ chức Phó Chủ tịch một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực nightlife. Quyên Qui chia sẻ trên livestream: "Mọi người đừng cho rằng chồng tôi là Phó Chủ tịch tập đoàn nữa. Chồng tôi không có liên quan gì đâu, nói như vậy là sai sự thật. Chồng tôi chỉ làm các dự án, điều hành, thiết kế dự án... kiểu như một sản phẩm tung ra thị trường thì chồng tôi sẽ lên thiết kế, ý tưởng như vậy thôi chứ không tới mức độ làm hết mọi thứ đâu".

Ngoài ra, Quyên Qui còn cho biết cô vốn có tiền, không đồng ý với chuyện netizen nói cặp kè đại gia vì tài chính. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Tôi vốn cũng giàu mà, mọi người quên mất tôi cũng giàu mà. Tôi chưa có xin tiền hay dùng tiền của ai bao giờ đâu nha. Tôi thấy nhiều người nói tôi quen đại gia vì này kia, tôi không đồng ý đâu. Tại sao mọi người không gọi tôi là đại gia".

Quyên Qui đã sinh con đầu lòng, tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Quyên Qui thoải mái cho chồng xuất hiện trong các vlog trên MXH

Ảnh: FBNV