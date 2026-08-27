Con gái xinh như thiên thần của cầu thủ đá 105 trận cho tuyển quốc gia, là chí cốt của HLV Kim Sang Sik

Với sự nghiệp người mẫu và nền tảng giáo dục thời trang, Jaesi đang dần xây dựng bản sắc riêng của mình, vượt ra ngoài hình ảnh con gái của huyền thoại bóng đá nổi tiếng.

Lee Dong Gook sinh năm 1979, có biệt danh là "Vua sư tử", là một trong những huyền thoại bóng đá nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc và gắn bó lâu năm, thành công nhất với câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors. Lee Dong Gook còn có thời gian ngắn chơi bóng tại châu Âu cho các câu lạc bộ Werder Bremen (Đức) và Middlesbrough (Anh).

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Lee Dong Gook thi đấu 105 trận và ghi 33 bàn thắng. Anh cũng là trụ cột của đội tuyển tham dự World Cup 1998 và 2010. Cựu cầu thủ có mối quan hệ thân thiết với HLV Kim Sang Sik, từng nhiều năm kề vai sát cánh trong cả màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Vào trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 tại Thái Lan, Lee Dong Gook đã đến ủng hộ bạn thân, chụp ảnh chung đầy thân thiết.

Lee Dong Gook và HLV Kim Sang Sik trong trận chung kết lượt đi tại Thái Lan. Ảnh: Instagram

Bên ngoài sân cỏ, Lee Dong Gook kết hôn với Hoa hậu Hàn Quốc Lee Soo Jin vào năm 2005 và họ có 5 người con, bao gồm cặp song sinh Lee Jaesi - Lee Jaeha, 2 con gái Lee Seolah và Lee Sooah, cùng cậu quý tử út Lee Sian. Gia đình này trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman năm 2013. Trong số các người con, ái nữ Jaesi hiện đang nổi tiếng nhất, là người mẫu trẻ triển vọng của showbiz Hàn Quốc.

Gia đình nhỏ tham gia The Return Of Superman ngày ấy...

... và bây giờ. Ảnh: X

Jaesi sinh năm 2007, là 1 trong 2 con gái song sinh đầu lòng. Nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ nên Jaesi có visual xinh đẹp, ngọt ngào hút mắt. Cô bé theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp từ khi 15 tuổi. Jaesi nhiều lần gây sốt cộng đồng mạng vì sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào, dịu dàng, "gây thương nhớ" cực mạnh không khác gì idol.

Nhờ lợi thế này, Jaesi được nhiều tạp chí và thương hiệu dành cho giới trẻ săn đón. Cô bé còn có cơ hội sải bước trên sàn catwalk Paris Fashion Week từ năm 2022. Ở tuổi 19, thiên thần nhí trổ sắc xinh đẹp và đầy ngọt ngào, trong sáng và đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Trang mạng xã hội của cô tràn ngập những bức ảnh đời thường theo phong cách khác nhau, giúp cô giao tiếp với lượng người hâm mộ ngày càng tăng.

Con gái cựu danh thủ đã sải bước trên sàn catwalk Paris Fashion Week từ năm 2022. Ảnh: X

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cận cảnh nhan sắc trong veo, ngọt ngào của cô gái 19 tuổi. Ảnh: Instagram

Jaesi cũng thu hút sự chú ý nhờ những thành tích học tập xuất sắc. Năm 2024, ái nữ nhà cựu danh thủ theo học tại Học viện Công nghệ Thời trang (FIT) ở Manhattan, New York, là một trong những trường nổi tiếng với các chương trình đào tạo về thời trang và thiết kế. Sau đó, cô được cho là đã hoàn thành chương trình học với kết quả học tập ấn tượng, bổ sung thêm một thành tích đáng chú ý vào sự nghiệp đang lên của mình. Niềm đam mê thời trang cũng đã hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động người mẫu của cô. Vào tháng 6 vừa qua, Jaesi đã nhận được bằng tốt nghiệp loại ưu với thành tích xuất sắc.

Những hình ảnh mới nhất của Jaesi đã khơi gợi những phản ứng hoài niệm từ người hâm mộ, những người nhớ lại hình ảnh cô bé khi còn nhỏ. Một số bình luận bao gồm: "Tôi có cảm giác như mới hôm qua mình còn thấy cô ấy trong The Return Of Superman vậy. Cô ấy đã trưởng thành rất nhiều", "Nhìn chung, Jaesi toát lên vẻ trưởng thành hơn hẳn", "Cảm ơn bạn đã chia sẻ những bức ảnh đẹp như vậy sau một thời gian dài", "Cô ấy có vóc dáng mảnh mai tự nhiên"...

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Jaesi nhỏ bé ngày nào đã lớn, tốt nghiệp trường thời trang danh tiếng ở Mỹ. Ảnh: Instagram

Nhiều người hâm mộ đặc biệt ấn tượng trước sự khác biệt giữa hình ảnh Jaesi thời còn nhỏ trên truyền hình và hình ảnh trưởng thành, chín chắn hiện tại của cô. Với sự nghiệp người mẫu và nền tảng giáo dục thời trang, Jaesi đang dần xây dựng bản sắc riêng của mình, vượt ra ngoài hình ảnh con gái của huyền thoại bóng đá nổi tiếng.

Từ một ngôi sao nhí được yêu mến trong The Return Of Superman đến một sinh viên thời trang và người mẫu, sự chuyển mình của cô đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của những khán giả lâu năm. Mới chỉ 19 tuổi, Jaesi đã theo đuổi niềm đam mê cả thời trang và người mẫu, và những bức ảnh mới nhất trên mạng xã hội cho thấy hành trình bước vào thế giới thời trang của cô chỉ mới bắt đầu.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Tương lai của Jaesi đang rất tươi sáng. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom