Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng về bức ảnh thân thiết trong nhà với Quốc Anh

Quốc Anh từng dành nhiều lời khen cho Tiểu Vy và thừa nhận bản thân có chút rung động khi được khán giả đẩy thuyền. Tuy nhiên mối quan hệ của cả hai chỉ là đồng nghiệp.

Sau khi cùng tham gia một dự án phim, Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh đã vướng nghi vấn phim giả tình thật. Mới đây, mỗi quan hệ của cặp đôi lại tiếp tục được cư dân mạng bàn tán rôm rả khi Tiểu Vy vô tình để lộ hình ảnh xem bóng đá ở nhà.

Đáng chú ý, ở góc khung hình xuất hiện một bức ảnh được đặt trong nhà, ghi lại khoảnh khắc cô chụp cùng Quốc Anh. Bên dưới bức ảnh còn có dòng chữ "365 days with my love" (365 ngày bên tình yêu của tôi), khiến nhiều khán giả xôn xao bàn tán. Netizen liền đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Tiểu Vy và Quốc Anh.

Tiểu Vy đăng tải hình ảnh check-in tại nhà xem bóng đá với gia đình. Cư dân mạng phát hiện ra hình ảnh thân thiết của Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh. Nguồn: FBNV

Netizen liền đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Tiểu Vy và Quốc Anh. Nguồn: FBNV

Giữa lúc cư dân mạng bàn tán, Hoa hậu sinh năm 2000 đã ngay lập tức có động thái lên tiếng làm rõ. Bên dưới 1 bài viết, nàng hậu trực tiếp để lại bình luận chia sẻ về nguồn gốc bức ảnh: "Tấm hình fan tặng tui, tui quý đồ fan tặng". Phản hồi ngắn gọn của Tiểu Vy cho thấy cô ngầm lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò Quốc Anh.

Tiểu Vy lên tiếng làm rõ về nguồn gốc bức hình thân thiết với Quốc Anh.

Cả hai từng đóng cặp trong Bộ tứ báo thủ và nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn tương tác ăn ý trên màn ảnh. Sau khi bộ phim kết thúc, Tiểu Vy và Quốc Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng tương tác và xuất hiện cùng nhau.

Trước những lần được khán giả tích cực "đẩy thuyền", Tiểu Vy từng cho biết cô không quá bất ngờ khi được ghép đôi với bạn diễn. Theo nàng hậu, cả hai có nhiều cảnh quay thân mật nên việc khán giả cảm nhận được sự gần gũi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cô khẳng định mối quan hệ giữa hai người ngoài đời chỉ dừng ở mức bạn bè.

Khi được Lê Dương Bảo Lâm hỏi về chuyện hẹn hò với Quốc Anh trong một livestream, Tiểu Vy thẳng thắn phủ nhận và nói: "Đâu có gì đâu, bình thường. Chúng tôi là anh em bạn bè bình thường".

Về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Tiểu Vy từng chia sẻ cô mong muốn một người "thành đạt và có tiếng nói trong gia đình, xã hội". Người đẹp cho rằng đối phương không nhất thiết phải là đại gia, nhưng cần giỏi giang, có sự cầu tiến và bản lĩnh để phát triển trong sự nghiệp.

Tiểu Vy từng khẳng định mối quan hệ giữa hai người ngoài đời chỉ dừng ở mức bạn bè. Ảnh: FBNV

Về phía Quốc Anh, nam diễn viên từng dành nhiều lời khen cho Tiểu Vy và thừa nhận bản thân có chút rung động khi được người hâm mộ "đẩy thuyền" với cô. Tuy nhiên, anh cho rằng chuyện tình cảm có tiến xa hay không vẫn cần để thời gian trả lời.