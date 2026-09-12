Nghẹt thở vì Lisa (BLACKPINK): Trưng trổ body "khét lẹt" từng centimet trên thảm đỏ, xem clip mới tin là không photoshop!

Nữ hoàng thảm đỏ gọi tên Lisa!

Sáng 12/9, Lisa (BLACKPINK) đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto để tham dự buổi công chiếu tác phẩm Always Lalisa. Không ngoài mong đợi, nữ idol sinh năm 1997 đổ bộ thảm đỏ với diện mạo "nóng bỏng mắt", khoe body đồng hồ cát nuột nà đến từng centimet. Bộ trang phục cũng ôm trọn và phô bày vòng eo nhỏ nhắn của Lisa, tạo nên sự quyến rũ uyển chuyển trong mỗi bước đi. Không cần hở bạo quá nhiều, em út nhóm BLACKPINK vẫn "thiêu" cháy liên hoan phim danh tiếng bậc nhất thế giới.

Sắc nâu ấn tượng của trang phục cùng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, phong thái tự tin giúp Lisa dễ dàng cân trọn mọi góc máy camera thường lẫn ống kính Getty Images. Nữ ca sĩ vốn có biệt danh là "thánh body", đẹp tuyệt đối từ đầu đến chân. Từ đôi chân dài cực phẩm, vòng eo nhỏ xíu đến tỷ lệ cân đối, Lisa có tất cả những lợi thế ngoại hình cô gái nào cũng ao ước.

Lisa (BLACKPINK) đốt cháy thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto với thân hình nóng bỏng. Clip: X.

Cận cảnh visual cam thường cuốn hút, không điểm nào có thể chê của Lisa. Clip: X.

Em út BLACKPINK tỏa sáng rực rỡ khi xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu của bộ phim Always Lalisa. Ảnh: Getty Images.

Không nằm ngoài kỳ vọng, em út BLACKPINK ngay lập tức trở thành tâm điểm khi xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo quyến rũ, nóng bỏng đến khó rời mắt. Ảnh: Getty Images.

Bộ trang phục ôm sát giúp Lisa phô diễn trọn vẹn vóc dáng đồng hồ cát đáng ghen tị, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu cùng những đường cong mềm mại, uyển chuyển. Ảnh: Getty Images.

Lisa cân đẹp mọi góc máy, từ camera thường cho đến ống kính Getty Images. Ngay cả khi bị "hung thần" Getty chụp cận mặt, nữ idol vẫn bất bại và gây ấn tượng với đường nét ngũ quan hoàn hảo, thanh tú. Ảnh: Getty Images.

Em út nhóm BLACKPINK chiếm trọn spotlight, là tâm điểm của truyền thông tại sự kiện.

Nữ idol sinh năm 1997 "thiêu đốt" một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới bằng thần thái tự tin và sức hút khó cưỡng trong từng bước đi. Ảnh: Getty Images.

Lisa và đạo diễn Sue Kim - người đứng sau bộ phim tài liệu kể về cuộc đời của nữ idol sinh năm 1997 từ lúc hoạt động cùng nhóm BLACKPINK đến khi phát triển sự nghiệp riêng. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Getty Images, X