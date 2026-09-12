Nghẹt thở vì Lisa (BLACKPINK): Trưng trổ body "khét lẹt" từng centimet trên thảm đỏ, xem clip mới tin là không photoshop!
Nữ hoàng thảm đỏ gọi tên Lisa!
Sáng 12/9, Lisa (BLACKPINK) đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto để tham dự buổi công chiếu tác phẩm Always Lalisa. Không ngoài mong đợi, nữ idol sinh năm 1997 đổ bộ thảm đỏ với diện mạo "nóng bỏng mắt", khoe body đồng hồ cát nuột nà đến từng centimet. Bộ trang phục cũng ôm trọn và phô bày vòng eo nhỏ nhắn của Lisa, tạo nên sự quyến rũ uyển chuyển trong mỗi bước đi. Không cần hở bạo quá nhiều, em út nhóm BLACKPINK vẫn "thiêu" cháy liên hoan phim danh tiếng bậc nhất thế giới.
Sắc nâu ấn tượng của trang phục cùng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, phong thái tự tin giúp Lisa dễ dàng cân trọn mọi góc máy camera thường lẫn ống kính Getty Images. Nữ ca sĩ vốn có biệt danh là "thánh body", đẹp tuyệt đối từ đầu đến chân. Từ đôi chân dài cực phẩm, vòng eo nhỏ xíu đến tỷ lệ cân đối, Lisa có tất cả những lợi thế ngoại hình cô gái nào cũng ao ước.
Lisa (BLACKPINK) đốt cháy thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto với thân hình nóng bỏng. Clip: X.
Cận cảnh visual cam thường cuốn hút, không điểm nào có thể chê của Lisa. Clip: X.
Nguồn: Getty Images, X