Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật và tập trung livestream bán hàng.

Tối 13/9, mạng xã hội lan truyền những đoạn video ghi lại cảnh Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện cùng bé Boorin - con gái của Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm - tại một sự kiện ra mắt thương hiệu. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cả hai ngồi cạnh nhau, trò chuyện và có những tương tác khá gần gũi.

Đến rạng sáng 14/9, Diệp Lâm Anh đăng tải bài viết có tiêu đề "Thông báo liên quan đến quyền riêng tư và hình ảnh của con gái tôi". Nữ diễn viên cho biết cô chỉ biết con gái được đưa tới một sự kiện có sự hiện diện của nhãn hàng sau khi sự việc xảy ra, trước đó không nhận được thông báo hay trao đổi.

Diệp Lâm Anh khẳng định cô tôn trọng việc con dành thời gian với bố cũng như tình cảm của những người thân dành cho bé. Tuy nhiên, theo cô, việc một đứa trẻ xuất hiện tại sự kiện đông người, có nhãn hàng, truyền thông và nhiều người quay phim, chụp ảnh là vấn đề khác với việc gặp gỡ người thân. Nữ diễn viên cho rằng người trực tiếp nuôi dưỡng con cần được thông báo và trao đổi trước.

Mới đây, Diệp Lâm Anh trở thành tâm điểm chú ý khi lên tiếng bày tỏ rõ sự bức xúc về việc con gái xuất hiện cùng Vũ Thúy Quỳnh tại một sự kiện có yếu tố thương mại. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh cho biết từ trước tới nay cô khá thận trọng với việc để con gái xuất hiện trước công chúng. Bé chủ yếu tham gia các sự kiện gia đình hoặc những dịp có người thân, bạn bè mà cô biết rõ. Cô đồng thời bày tỏ không đồng ý để hình ảnh con gái được sử dụng cho mục đích truyền thông, quảng bá hay xây dựng nội dung cá nhân, đồng thời đề nghị những hình ảnh, video đã được đăng tải được gỡ bỏ.

"Tình cảm thật sự dành cho một đứa trẻ không nhất thiết phải được chứng minh trước ống kính truyền thông. Dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào, quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ vẫn cần được đặt lên trước nhu cầu thể hiện của người lớn. Tôi mong những người thực sự yêu thương cháu sẽ hiểu và tôn trọng giới hạn này. Mọi hoạt động có yếu tố thương mại, truyền thông hoặc công khai hình ảnh của con trong tương lai cần được thông báo, trao đổi và có sự đồng thuận rõ ràng với tôi trước khi thực hiện", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Dù không trực tiếp nhắc tên Vũ Thúy Quỳnh trong bài viết, thời điểm lên tiếng ngay sau khi loạt video được chia sẻ khiến câu chuyện nhanh chóng được đặt cạnh nhau. Về phía Vũ Thúy Quỳnh, cô hiện chưa đăng tải hình ảnh bé gái trên trang cá nhân sau sự việc.

Diệp Lâm Anh không đồng ý để hình ảnh con gái được sử dụng cho mục đích truyền thông, quảng bá hay xây dựng nội dung cá nhân. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức năm 2018 và cuộc hôn nhân của họ có dấu hiệu rạn nứt từ cuối năm 2019. Người đẹp từng nói cô cố gắng hàn gắn nhưng không thành, đến tháng 1/2022, khi thấy hôn nhân không thể cứu vãn, cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Sau ly hôn, cả hai từng trải qua quá trình tranh chấp quyền nuôi con kéo dài.

Theo phán quyết được công bố vào tháng 9/2023, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái Boorin, còn con trai được giao cho Đức Phạm chăm sóc. Sau những biến cố này, chuyện chăm sóc và nuôi dạy hai con vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Diệp Lâm Anh. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về mong muốn các con được lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và mẹ, dù hai người không còn chung sống.

Diệp Lâm Anh kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức năm 2018 và cuộc hôn nhân của họ có dấu hiệu rạn nứt từ cuối năm 2019. Ảnh: FBNV

Theo phán quyết được công bố vào tháng 9/2023, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái Boorin, còn con trai được giao cho Đức Phạm chăm sóc. Ảnh: FBNV

Trong những năm sau ly hôn, Diệp Lâm Anh cũng từng bước lấy lại nhịp sống riêng. Cô trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật, tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, sau đó gia nhập nhóm LUNAS cùng Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh và Huyền Baby. Song song với nghệ thuật, cô tiếp tục kinh doanh, livestream bán hàng.

Đáng chú ý, livestream từng trở thành một trong những nguồn thu nhập đáng kể của Diệp Lâm Anh. Cô từng tiết lộ có phiên livestream đạt doanh thu khoảng 4 tỷ đồng, cho thấy khả năng kinh doanh và bán hàng trực tuyến của cô.

Hậu ly hôn, cô trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật và tập trung livestream bán hàng. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Diệp Lâm Anh hiện đang hạnh phúc bên tình trẻ kém 11 tuổi. Cuối tháng 8/2026, nhân dịp sinh nhật tuổi 37, Diệp Lâm Anh chính thức công khai mối quan hệ với người mẫu Phạm Kiên, kém cô 11 tuổi. Trước đó, cả hai đã nhiều lần xuất hiện cùng nhau từ các sự kiện tới ngoài đời thực.

Món quà sinh nhật mà Phạm Kiên dành cho bạn gái cũng gây chú ý khi anh chuẩn bị 6.836 bông hồng, tạo thành một không gian ngập hoa. Diệp Lâm Anh chia sẻ sự bất ngờ và hạnh phúc khi đón tuổi mới bên người thương.

Sau khi công khai, Diệp Lâm Anh có nhiều chia sẻ tích cực về bạn trai. Cô cho biết Phạm Kiên mang đến cho mình cảm giác an toàn, đồng hành trong cuộc sống và dành tình cảm cho hai con của cô. Phạm Kiên cũng có mối quan hệ thân thiết với 2 con riêng của cô.

Diệp Lâm Anh hiện đang hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên. Ảnh: FBNV