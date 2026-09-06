Trước giờ G KOL Summit 2026: Diệp Lâm Anh - Lê Phương và dàn sao háo hức tham dự, Anh Tú - Lâm Bảo Ngọc chuẩn bị màn chào sân bùng nổ

Không khí KOL Summit 2026 đang nóng theo từng giờ khi chuẩn bị chào đón màn đổ bộ của hàng chục sao đình đám Vbiz.

Chỉ còn 1 ngày nữa, KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM, và không khí trước thềm sự kiện đang nóng dần lên khi hàng loạt nghệ sĩ, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung lần lượt xác nhận góp mặt. Sau những cái tên đã được công bố trước đó, BTC tiếp tục hé lộ thêm nhiều gương mặt mới, khiến line-up của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II ngày càng trở nên đa dạng và đáng chờ đợi.

Trong đó, Diệp Lâm Anh, Lê Phương và Phương Thanh là những cái tên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nếu Diệp Lâm Anh sở hữu sức hút ở nhiều lĩnh vực từ giải trí, thời trang đến nội dung trên mạng xã hội, Lê Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn, thì Phương Thanh lại là nữ nghệ sĩ có dấu ấn lâu năm trong âm nhạc Việt.

Không chỉ có những tên tuổi kỳ cựu, danh sách mới còn xuất hiện nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau như Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Á hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Đỗ Nam Sơn, diễn viên Gia Huy, Lê Minh Thuấn, biên đạo Quang Đăng... Sự xuất hiện của những cái tên này tiếp tục cho thấy màu sắc khá rộng của KOL Summit 2026: không giới hạn trong một lĩnh vực hay một thế hệ, mà quy tụ những người đang có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng và trong nhiều hoạt động khác nhau.

Bên cạnh danh sách khách mời ngày càng dài, một trong những điểm được mong chờ tại KOL Summit 2026 chính là những màn trình diễn trên sân khấu.

Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đã xác nhận sẽ góp mặt với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, hứa hẹn mang đến những tiết mục được đầu tư và tạo thêm một khoảng lặng cảm xúc giữa không khí sôi động của hội nghị.

Anh Tú là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc sở hữu chất giọng nội lực và màu sắc trình diễn giàu cảm xúc. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những phần trình diễn đủ "wow" cho sự kiện được mong chờ nhất hiện nay.

Trước đó, dàn khách mời của KOL Summit 2026 cũng đã khiến khán giả không khỏi tò mò với những cái tên như Đen Vâu, H'Hen Niê, Thu Trang - Tiến Luật, Only C, Juky San, Mỹ Mỹ, Kyo York,... cùng nhiều KOL, KOC và creator nổi bật. Các nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, diễn xuất đến sáng tạo nội dung, cùng góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc cho sự kiện năm nay.

Việc nhiều nghệ sĩ liên tục xác nhận tham dự chỉ còn một ngày trước sự kiện đang khiến bầu không khí chờ đợi càng trở nên rõ nét. Từ những nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc trong showbiz đến các gương mặt trẻ và thế hệ creator mới, mỗi người mang đến một màu sắc riêng, cùng hướng về câu chuyện lớn hơn của KOL Summit: sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không chỉ nằm ở khả năng tạo ra độ viral, mà còn ở cách mỗi cá nhân sử dụng tiếng nói của mình.

Theo kế hoạch, KOL Summit 2026 diễn ra vào ngày 7/9 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP.HCM, quy tụ cộng đồng KOL, KOC, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia. Sự kiện năm nay mang chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", với thông điệp xuyên suốt "Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm".