Hỷ sự showbiz: Nàng hậu đăng quang năm 2019 vừa được cầu hôn, nửa kia là "thái tử đế chế giải trí" trăm tỷ

Showbiz lại có thêm 1 mỹ nhân làm dâu hào môn.

Ngày 5/9, tờ On đưa tin Vương Phi - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2019 - chính thức thông báo tin vui được bạn trai Trương Tử Phong cầu hôn. Đáng chú ý, vị hôn phu của người đẹp là ca sĩ, diễn viên kiêm thiếu gia của một gia đình giàu có nức tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trong loạt ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, buổi cầu hôn được tổ chức vào lúc hoàng hôn ở một hồ nước nhỏ. Trương Tử Phong quỳ một gối trên thuyền để trao nhẫn cho bạn gái. Ở phía trên bờ, người thân và bạn bè cầm bóng bay có dòng chữ "MARRY ME" để cổ vũ màn cầu hôn của nam diễn viên gia thế. Sau đó, Vương Phi đã khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương khủng được bạn trai tặng và viết ngắn gọn: "Em đồng ý", qua đó cô chính thức xác nhận màn cầu hôn đã thành công.

Chia sẻ với truyền thông, Vương Phi cho biết cô và Trương Tử Phong đang lên kế hoạch cho đám cưới hoành tráng. Như vậy, showbiz Trung Quốc lại sắp có thêm một nàng hậu làm dâu hào môn.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, màn cầu hôn lãng mạn của nam diễn viên Trương Tử Phong và Á hậu Vương Phi diễn ra vào thời điểm hoàng hôn buông xuống bên một hồ nước nhỏ. Ảnh: HK01.

Trên chiếc thuyền giữa hồ, Trương Tử Phong quỳ một gối, trao chiếc nhẫn kim cương cho bạn gái. Ảnh: HK01.

Vương Phi đã nhận lời cầu hôn của bạn trai thiếu gia. Ảnh: HK01.

Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương mà Trương Tử Phong đã tặng cho Á hậu Hong Kong 2019 trong buổi lễ cầu hôn lãng mạn. Ảnh: HK01.

Từ bạn diễn trong phim đến cặp đôi sắp về chung một nhà

Á hậu Vương Phi và nam diễn viên Trương Tử Phong quen biết khi cùng tham gia bộ phim Pháp Ngôn Nhân do đài truyền hình TVB sản xuất. Sau thời gian làm việc chung, cả hai dần nảy sinh tình cảm và bí mật hẹn hò. Dù đã yêu nhau nhiều năm, cặp đôi gần như không công khai chuyện tình cảm trước truyền thông. Chính vì vậy, việc cả hai bất ngờ đăng ảnh cầu hôn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thích thú.

Trương Tử Phong - Vương Phi nên duyên sau khi đóng chung phim. Ảnh: HK01.

Không chỉ có mối quan hệ "phim giả tình thật" kín bưng gây chú ý, Trương Tử Phong còn có xuất thân đáng kinh ngạc. Anh là "thiếu gia hàng real" ở Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên là Trương Quốc Lâm - ông chủ của đế chế giải trí Hoàn Tinh Entertainment. Gia đình Trương Tử Phong sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu NDT (khoảng 388 tỷ đồng). Tuy nhiên, thay vì dựa vào gia thế để bước chân vào giới giải trí, Trương Tử Phong lại lựa chọn bắt đầu từ những vị trí thấp nhất trong ngành.

Anh tốt nghiệp ngành Điện ảnh và Tâm lý học tại Đại học Queen's ở Canada. Sau khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), Trương Tử Phong bắt đầu làm trợ lý sản xuất (PA) cho các đài truyền hình và công ty sản xuất, từ đó tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh. Năm 2013, anh chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ và từng giành giải Nam ca sĩ mới xuất sắc tại New City Hit Awards. Một năm sau, anh phát hành EP cá nhân đầu tay mang tên 1880.

Trương Tử Phong là thiếu gia hàng thật giá thật của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Instagram.

Cũng trong năm 2014, Trương Tử Phong thành lập công ty sản xuất phim riêng và bắt đầu phát triển sự nghiệp phía sau hậu trường. Anh đảm nhận nhiều vai trò như nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn, đồng thời từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc với phim ngắn The Man and The Manager, Trong giai đoạn 2019-2024, Trương Tử Phong ký hợp đồng với Shaw Brothers và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Bằng Chứng Thép 4, Pháp Ngôn Nhân, Nghịch Thiên Kỳ Án, Thập Nguyệt Sơ Ngũ Đích Nguyệt Quang...

Song song với diễn xuất, anh tiếp tục phát triển hãng đĩa MVP, lần lượt ký hợp đồng với các nghệ sĩ như Hà Nhạn Thi, Giang Nhược Lâm. Năm 2024, anh hỗ trợ Giang Nhược Lâm trở lại làng nhạc và tổ chức thành công concert cá nhân cho cô vào năm 2025.

Nếu cha là ông chủ của 1 đế chế giải trí, Trương Tử Phong cũng là chủ của 1 hãng đĩa và công ty sản xuất phim. Ảnh: Instagram.

Nguồn: HK01, QQ