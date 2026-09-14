Han So Hee muốn kết hôn trước tuổi 40

Ở tuổi 32, Han So Hee đã bắt đầu hình dung khá rõ về cuộc sống mà cô mong muốn trong tương lai.

Ảnh: Warner Bros. Korea

Bên cạnh những dự án điện ảnh, nữ diễn viên dành sự quan tâm cho chuyện lập gia đình và sinh con. Cô đặt mục tiêu kết hôn trước tuổi 40, đồng thời cho biết sẽ tạm dừng công việc nếu làm mẹ để có thêm thời gian đồng hành cùng con.

Dấu ấn của sự trưởng thành

Han So Hee cho rằng thế hệ trẻ hiện nay có cách nhìn về bản thân khá khác so với thời cô mới bước vào tuổi đôi mươi. Cô nhớ lại bản thân từng không biết mình thích gì hoặc muốn theo đuổi điều gì. Trong khi đó, những người trẻ mà cô gặp hiện nay thường có mục tiêu cụ thể và chủ động hơn trong việc lựa chọn con đường riêng.

Han So Hee cảm thấy mình đã đi qua tuổi bốc đồng (Ảnh: Warner Bros. Korea)

Sự khác biệt ấy còn thể hiện qua cách thế hệ trẻ xây dựng hình ảnh cá nhân. Thời trang là một ví dụ. Han So Hee từng yêu thích phong cách punk với quần áo rách và những món đồ mang tinh thần nổi loạn. Theo thời gian, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn trang phục phù hợp với tuổi tác và cá tính.

Quan điểm trưởng thành hơn về cuộc sống cũng phần nào được thể hiện qua vai diễn mới của cô trong The Intern. Nhân vật Seon Woo là một nữ CEO trẻ tuổi, tham vọng và quyết đoán. Cô phải điều hành công ty trong môi trường nhiều áp lực, đồng thời đối diện với những vấn đề trong đời sống riêng.

Trong phim, Seon Woo làm việc cùng Ki Ho, một người có kinh nghiệm trong ngành xuất bản do nam diễn viên kỳ cưu Choi Min Sik thủ vai. Sau nhiều năm rời xa môi trường công sở, Ki Ho trở lại với vị trí thực tập sinh cao cấp. Khoảng cách thế hệ giữa hai người tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa mang tính đối thoại.

Han So Hee coi việc đóng chung với nam diễn viên Choi Min Sik là một cơ hội quý giá (Ảnh: Warner Bros. Korea)

Áp lực thoát khỏi cái bóng của bản gốc

Han So Hee nhận thấy bản thân không hoàn toàn giống Seon Woo. Nhân vật có mái tóc đen nhánh và sở hữu sự quyết đoán mà cô cho rằng mình chưa có được. Seon Woo cũng gặp khó khăn khi giao tiếp với những người lớn tuổi, trong khi Han So Hee lại khá thoải mái khi ở bên họ. Cô cho rằng điều này có thể liên quan đến việc mình từng được bà ngoại nuôi dưỡng. "Tôi nghĩ Seon Woo có bản lĩnh hơn tôi. Cô ấy quyết đoán và tiến về phía trước hơn, trong khi tôi nghĩ mình vẫn còn hơi thiếu chín chắn", Han So Hee nhận xét.

Trong The Intern phiên bản Hàn Han So Hee sẽ đảm nhận vai diễn mà Anne Hathaway đã thể hiện rất thành công (Ảnh: Warner Bros. Korea)

Dù có nhiều khác biệt, nữ diễn viên vẫn tìm thấy điểm chung với nhân vật. Cả hai đều cầu toàn, thường xuyên lo lắng và dễ đặt áp lực lên chính mình. Khát vọng làm tốt mọi việc đôi khi khiến họ bị cuốn vào vòng xoáy của thành công và thất bại.

The Intern phiên bản Hàn Quốc do Kim Do Young đạo diễn và dự kiến ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 16/9. Tác phẩm được làm lại từ bộ phim năm 2015 của Nancy Meyers, với Anne Hathaway và Robert De Niro đóng chính. Bản gốc từng tạo được tiếng vang tại Hàn Quốc, thu hút khoảng 3,6 triệu lượt người xem. Vì vậy, Han So Hee hiểu rằng mình phải đối mặt với một mức độ kỳ vọng nhất định khi nhận vai diễn từng được Anne Hathaway thể hiện.

Tuy nhiên, cô không muốn biến phiên bản mới thành một bản sao. Thay vào đó, nữ diễn viên tìm cách đưa những đặc trưng của văn hóa công sở Hàn Quốc vào nhân vật. "Bản gốc là bản gốc. Bạn bám sát cốt truyện chính, nhưng vấn đề là bạn diễn giải nó theo cách riêng của mình như thế nào thay vì chỉ đơn thuần sao chép", Han So Hee nói. Chính mối quan hệ giữa hai thế hệ là yếu tố khiến câu chuyện vẫn có sức hấp dẫn sau hơn một thập kỷ. "Con người luôn cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh, dù đó là một người lớn tuổi giàu kinh nghiệm hay một đồng nghiệp đáng tin cậy'.

Nữ diễn viên sẵn sàng tạm dừng sự nghiệp để làm mẹ (Ảnh: Warner Bros. Korea)

Nếu Seon Woo trong The Intern phải tìm cách duy trì cả sự nghiệp lẫn gia đình, Han So Hee ngoài đời lại nghiêng về một lựa chọn khác. Cô cho biết bản thân muốn ưu tiên tổ ấm nếu một ngày có con. "Tôi muốn kết hôn trước khi bước sang tuổi 40", cô nói. Han So Hee không nhìn hôn nhân qua lăng kính quá lý tưởng. Cô thừa nhận mình không có nhiều ảo tưởng về cuộc sống vợ chồng, nhưng mong muốn có con là điều cô xác định rõ. Nếu trở thành mẹ, nữ diễn viên dự định tạm rời công việc cho đến khi con bắt đầu học tiểu học. "Tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp và cho con thật nhiều kỷ niệm với mẹ".

Khi được hỏi về người bạn đời tương lai, cô không đưa ra một danh sách dài. Tiêu chí đầu tiên là sự ổn định. Sau đó, nữ diễn viên bật cười và bổ sung thêm một yêu cầu rất đơn giản: "Người ấy phải đẹp trai".