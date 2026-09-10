Han So Hee đẹp phát sáng, đúng nghĩa "Bạch Tuyết" vạn người mê!

Tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp, Han So Hee xuất hiện như một nữ thần thu hút toàn bộ ánh nhìn của ống kính phóng viên lẫn khách mời có mặt.

Mới đây, Han So Hee trở thành tâm điểm tại một sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp ở Seoul. Ngay khi xuất hiện trước ống kính, nữ diễn viên đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn bằng diện mạo nổi bật đến mức món trang sức đắt giá cũng dường như bị lu mờ. Diện chiếc váy trắng ôm sát cơ thể với thiết kế tinh tế, Han So Hee khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể hoàn hảo, bờ vai hững hờ cùng vóc dáng thon gọn vạn người mơ ước. Điểm nhấn đắt giá nhất của tổng thể trang phục chính là chiếc vòng cổ đá quý lấp lánh có giá trị cực khủng được ôm trọn trên cổ thanh tao, tôn lên nét vương giả, sang trọng.

Tuy nhiên, trọng tâm của sự chú ý dồn vào sự thay đổi ngoại hình táo bạo: Han So Hee vừa rũ bỏ mái tóc tối màu quen thuộc để chuyển sang màu tóc vàng bạch kim rực rỡ và cá tính. Lớp trang điểm ngọt ngào, trong trẻo nhưng không kém phần sắc sảo đã hòa quyện hoàn hảo với làn da trắng phát sáng tự nhiên của cô, tạo nên một diện mạo rực rỡ tựa như nàng Bạch Tuyết đời thực. Dù đứng dưới góc máy quay sát sao hay ống kính không chỉnh sửa, Han So Hee vẫn tỏa ra một thứ năng lượng áp đảo, đẹp đến mức "phát sáng" và không tìm ra được một điểm trừ nào.

Han So Hee xuất hiện như một nữ thần, thu hút toàn bộ ánh nhìn của ống kính phóng viên lẫn khách mời có mặt. Clip: Dispatch

Nữ diễn viên diện váy trắng ôm sát cơ thể với thiết kế tinh tế. Ảnh: Dispatch

Cô khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể hoàn hảo, bờ vai hững hờ cùng vóc dáng thon gọn vạn người mơ ước. Ảnh: Dispatch



Điểm nhấn đắt giá nhất của tổng thể trang phục chính là chiếc vòng cổ đá quý lấp lánh có giá trị cực khủng. Ảnh: Dispatch

Nhiều khán giả đặc biệt thích thú với sự thay đổi lần này. Han So Hee vốn thường gắn với hình tượng lạnh lùng, quyến rũ và có phần nổi loạn. Trong khi đó, mái tóc vàng cùng váy trắng lại đưa cô đến gần hình ảnh một nàng “Bạch Tuyết” hiện đại: làn da trắng, môi hồng, đường nét thanh tú và vẻ đẹp có phần mong manh.

Đây cũng là minh chứng cho khả năng biến hóa của nữ diễn viên. Chỉ cần thay đổi màu tóc, kiểu trang điểm và trang phục, Han So Hee đã có thể chuyển từ hình tượng mỹ nhân cá tính sang vẻ đẹp cổ điển, nữ tính mà vẫn giữ được nét riêng.

Trọng tâm của sự chú ý dồn vào sự thay đổi ngoại hình táo bạo: Han So Hee vừa rũ bỏ mái tóc tối màu quen thuộc để chuyển sang màu tóc vàng bạch kim rực rỡ và cá tính. Ảnh: Dispatch

Lớp trang điểm ngọt ngào, trong trẻo tạo nên diện mạo rạng rỡ. Ảnh: Dispatch

Xuyên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, bên cạnh những thành công vang dội trên màn ảnh, Han So Hee cũng là cái tên thường xuyên vướng vào tâm điểm của những cuộc tranh cãi lớn nhỏ xoay quanh đời tư cá nhân hay thái độ trước công chúng. Từ ồn ào tình ái tốn không ít giấy mực của báo chí cho đến những phát ngôn bốc đồng, nữ diễn viên đôi khi phải đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều từ một bộ phận cư dân mạng khắt khe.

Thế nhưng, có một chân lý mà ngay cả những anti-fan khó tính nhất cũng phải ngậm ngùi thừa nhận: Dù tranh cãi đời tư hay thái độ thế nào đi chăng nữa, nhan sắc của Han So Hee vẫn là một thực thể hoàn mỹ không thể phủ nhận.

Tỷ lệ gương mặt hài hòa, đôi mắt sâu đượm buồn mang nét bất cần đời và khí chất "bad girl" độc bản đã giúp Han So Hee xây dựng một thương hiệu hình ảnh riêng biệt. Cô không đóng khung bản thân trong khuôn mẫu "ngọc nữ ngoan hiền" quen thuộc, mà gai góc, nổi loạn và đầy quyến rũ. Chính sức hút ấy đã giữ chân người hâm mộ, biến Han So Hee thành một "biểu tượng nhan sắc thế hệ mới" đầy quyền lực của màn ảnh Hàn.

Han So Hee đẹp nàng Bạch Tuyết đời thực. Ảnh: Dispatch



Dù tranh cãi đời tư hay thái độ thế nào đi chăng nữa, nhan sắc của Han So Hee vẫn là một thực thể hoàn mỹ không thể phủ nhận. Ảnh: Dispatch

Han So Hee có tên thật là Lee So Hee, sinh ngày 18/11/1993 tại Ulsan, Hàn Quốc. Cô trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm với hoàn cảnh gia đình phức tạp, được bà ngoại nuôi dưỡng trong nghèo khó và tự lập từ rất sớm. Chính quá khứ tự lực ấy đã tôi luyện nên một tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và đôi khi có phần nổi loạn, không ngại sống thật với cảm xúc cá nhân dù điều đó có thể mang lại phiền toái từ dư luận.

Ở độ tuổi thiếu niên, Han So Hee chuyển đến Seoul và trải qua thời gian làm nhiều công việc bán thời gian trước khi chính thức bước vào ngành giải trí. Con đường đến với nghệ thuật của cô không bắt đầu bằng một vai diễn đình đám. Han So Hee xuất hiện trong các quảng cáo và hoạt động người mẫu trước khi góp mặt trong video âm nhạc của SHINee năm 2016. Một năm sau, cô bắt đầu đảm nhận những vai diễn truyền hình đầu tiên, trong đó có Reunited Worlds và sau đó là Money Flower.

Mãi đến năm 2020, tên tuổi cô mới thực sự bùng nổ. Vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong Thế Giới Hôn Nhân đã biến Han So Hee thành một trong những gương mặt được nhắc tới nhiều nhất màn ảnh Hàn thời điểm đó. Nhan sắc kiều diễm xinh đẹp, khả năng nhập vai "phát ghét" nhanh chóng giúp Han So Hee thành sao. Sau thành công đó, Han So Hee tiếp tục tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Nevertheless, My Name, Soundtrack #1, Gyeongseong Creature, My Name...

Han So Hee có tuổi thơ không mấy êm đềm. Ảnh: Dispatch

Chính quá khứ tự lực ấy đã tôi luyện nên một tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và đôi khi có phần nổi loạn, không ngại sống thật với cảm xúc cá nhân dù điều đó có thể mang lại phiền toái từ dư luận. Ảnh: Dispatch

Ồn ào lớn nhất xảy ra vào tháng 3/2024, khi chuyện tình cảm giữa Han So Hee và nam diễn viên Ryu Jun Yeol được công khai. Mối quan hệ nhanh chóng trở thành tâm điểm vì trước đó Ryu Jun Yeol từng có mối tình lâu năm với Hyeri. Vì bị nghi là "tiểu tam", nên nữ diễn viên đã không ngần ngại đáp trả. Những động thái trên mạng xã hội của các bên khiến câu chuyện bị đẩy thành tranh cãi lớn, trong đó Han So Hee chịu không ít phản ứng tiêu cực.

Sau đó, cô phải xin lỗi vì cách phản ứng. Sự việc ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh của Han So Hee. Chuyện tình với Ryu Jun Yeol cũng sớm đứt gánh. Những năm sau đó, Han So Hee dần cho thấy một thái độ trưởng thành hơn khi đối diện với sự chú ý của công chúng. Trong cuộc trò chuyện với Sports Kyunghyang đầu năm 2026, cô nhìn nhận những lời chỉ trích trước đây như một dạng phản hồi và cho biết bản thân đã học được nhiều điều từ trải nghiệm đó.

Tên tuổi Han So Hee vụt sáng với phim Thế Giới Hôn Nhân. Ảnh: Dispatch

Sau những ồn ào, giờ đây nữ diễn viên đã trưởng thành hơn. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Dispatch