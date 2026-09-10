Cặp đôi này cũng từng chia sẻ dự định có con chung khi 2 con hiện tại lớn hơn.

Cindy Lư và rapper Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 sau thời gian dài yêu đương. Mới đây, Cindy Lư đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô cùng gia đình đi chơi. Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện, cô bất ngờ nhắc đến chuyện năm sau gia đình có thể đón thêm thành viên mới.

Cụ thể, khi nhắc đến mong muốn của các con, Cindy Lư hài hước nói: "Đi xem phim Quý tử, hy vọng năm sau có Quý tử". Sau đó, cô còn nói với Đạt G: "Con nói muốn lắm rồi ba. Con nói muốn là năm sau nhà mình có Quý tử". Dưới phần bình luận, Cindy Lư còn nhiệt tình nhận vía từ netizen có tin vui trong năm tới.

Trước đó, chuyện có con chung cũng từng được cặp đôi đề cập. Đạt G từng chia sẻ anh và Cindy Lư có dự định sinh thêm con nhưng muốn chờ các con hiện tại lớn hơn.

Cindy Lư cùng Đạt G và 2 con đi xem phim. Ảnh: FBNV

Cô còn bày tỏ mong muốn gia đình có thêm thành viên mới vào năm sau. Ảnh: FBNV

Trong đoạn clip, Cindy Lư cũng dành nhiều thời gian chia sẻ về cách vợ chồng cô nuôi dạy các con. Cô cho biết hai vợ chồng luôn muốn con được sống với đúng ước mơ và những điều mình yêu thích, miễn là không làm điều sai trái hay vi phạm pháp luật.

Cindy Lư từng băn khoăn liệu việc để con tự do lựa chọn có phải là đang "nuông chiều con quá không". Sau khi suy nghĩ, cô cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là các con được lớn lên đúng với lứa tuổi và cảm thấy hạnh phúc.

2 con riêng của Cindy Lư có mối quan hệ thân thiết với Đạt G. Ảnh: FBNV

Đạt G từng chia sẻ anh và Cindy Lư có dự định sinh thêm con nhưng muốn chờ các con hiện tại lớn hơn. Ảnh: FBNV

Cindy Lư và Đạt G bắt đầu mối quan hệ vào năm 2021. Chuyện tình của cả hai từng trải qua nhiều ồn ào và có thời điểm đường ai nấy đi, trước khi tái hợp vào cuối năm 2023. Khi trở lại bên nhau, Đạt G dần gắn bó với hai con gái riêng của Cindy Lư và thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình.

Đến năm 2025, cặp đôi có bước tiến mới khi Đạt G cầu hôn Cindy Lư sau nhiều năm đồng hành. Cả hai sau đó tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Đạt G cũng được biết đến với vai trò người đồng hành, chăm sóc hai con riêng của vợ.

Cindy Lư và rapper Đạt G tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 sau thời gian dài yêu đương. Ảnh: FBNV